Νέο μοντέλο επικοινωνίας στα ΜΜΕ λανσάρει η κυβέρνηση Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών

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Ξεχάστε ό,τι κλασικό/συστημικό επικοινωνιακό των πολιτικών μέσω τηλεοπτικών εκπομπών γνωρίζατε και ξέρατε ως τώρα. Τα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ «ανοίγουν» νέους δρόμους επικοινωνίας.

Ο Λευκός Οίκος έχει παρακάμψει τις παραδοσιακές σχέσεις με τον Τύπο, υιοθετώντας μια «ανορθόδοξη» προσέγγιση στα μέσα ενημέρωσης. Μέχρι τώρα καλούνταν σε εκπομπές οι πολιτικοί. Τώρα είναι οι ίδιοι δημιουργοί οπτικοακουστικού περιεχομένου.

Ο υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών Ρόμπερτ Φ. Κένεντι τζούνιορ και ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι άρχισαν εκπομπές στο YouTube τις τελευταίες εβδομάδες. Πρόκειται για τα πιο πρόσφατα παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ επαναπροσδιορίζει τον τρόπο επικοινωνίας της κυβέρνησης με το αμερικανικό κοινό.

Στην εκπομπή «The Real Food Show», ο Κένεντι αναλαμβάνει τον ρόλο του διάσημου σεφ, φορώντας ποδιά για να μαγειρέψει υγιεινά γεύματα μαζί με τους καλεσμένους του.

Στην εκπομπή «The Great American Road Trip» ο Ντάφι έχει ενσωματώσει υλικό που μοιάζει με ριάλιτι σόου.

Περιλαμβάνει πλάνα από «παραλειπόμενα», με τα μέλη της οικογένειας του Ντάφι να μιλά για προσωπικές αποφάσεις, όπως η επιλογή πανεπιστημίου, τα οποία παρουσιάζονται παράλληλα με συζητήσεις τύπου «εξομολογήσεις του καναπέ» σχετικά με αυτές τις αλληλεπιδράσεις/ανταλλαγές απόψεων.

Άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν αρχίσει να πειραματίζονται με τα podcast, τα οποία έχουν γίνει πιο συνηθισμένα μεταξύ των εκλεγμένων πολιτικών, συμπληρώνει στην «εικόνα» ο Axios.

Ο διευθυντής των Εθνικών Ινστιτούτων Υγεία των ΗΠΑ, Τζέι Μπαταχαρία παρουσιάζει την εκπομπή «The Director’s Desk», η οποία περιλαμβάνει κυρίως συζητήσεις με επαγγελματίες και μέλη της επιστημονικής κοινότητας υ σχετικά με τις εξελίξεις στην ιατρική έρευνα.

Εκτός από τη σειρά μαγειρικής του, ο Κένεντι παρουσιάζει επίσης την εκπομπή συνεντεύξεων «The Secretary Kennedy Podcast».

Ο πρώην επίτροπος της FDA, της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, δρ. Μάρτι Μακέιρι, ξεκίνησε το podcast «FDA Direct», το οποίο παρουσίαζε για περίπου ένα χρόνο πριν παραιτηθεί.

Αν και ο Πρόεδρος Τραμπ — ο πρώτος reality star που έγινε πολιτικός — κατάφερε να χτίσει την καριέρα του χάρη στο «The Apprentice» και σε άλλες επιχειρήσεις στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου του έχουν σημειώσει ανάμεικτα αποτελέσματα ως δημιουργοί περιεχομένου, σημειώνει στην ανάλυση του ο Axios.

Το «Real Food Show» του Κένεντι έχει κατά μέσο όρο 175.000 προβολές σε τρία επεισόδια — αριθμός συμπαθητικός όχι όμως στο επίπεδο του Mr. Beast, του κορυφαίου YouTuber με τα εκατομμύρια των φόλοουερς.

Ο Ντάφι —επίσης πρώην σταρ ριάλιτι σόου — συγκέντρωσε περίπου 7.500 προβολές ανά βίντεο από την κυκλοφορία των έξι επεισοδίων του «The Great American Road Trip» την περασμένη εβδομάδα.

Η Wall Street Journal επισημαίνει ότι μεταξύ των χορηγών του μη κερδοσκοπικού οργανισμού που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα «The Great American Road Trip» περιλαμβάνονται εταιρείες που υπόκεινται στην εποπτεία του Υπουργείου Μεταφορών, όπως η Boeing και η Toyota, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν δωρίσει από ένα εκατομμύριο δολάρια η καθεμία για τη χρηματοδότηση του προγράμματος.

Μια ΜΚΟ εποπτείας/ελέγχου της κυβέρνησης έχει υποβάλει καταγγελία για παραβίαση των κανόνων δεοντολογίας σχετικά με πιθανές παραβιάσεις των ομοσπονδιακών κανόνων για τα δώρα, τα ταξίδια και την προώθηση προϊόντων.

Η σύζυγος του Ντάφι, Ρέιτσελ Κάμπος–Ντάφι, υπερασπίστηκε τη χρηματοδότηση της εκπομπής, αναρτώντας στο X: «Κανείς από την οικογένειά μου — συμπεριλαμβανομένου του συζύγου μου — δεν πληρώθηκε για να το κάνει αυτό». Ο ίδιος ο Ντάφι παρείχε εξηγήσεις για την εκπομπή ενώπιον των γερουσιαστών σε ακρόαση που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο.

Ενώ αξιωματούχοι προηγούμενων κυβερνήσεων έχουν πραγματοποιήσει μεμονωμένες συνεργασίες με influencers ή συζητήσεις στη λογική «ρώτα ό,τι θες» στο Reddit, λίγοι έχουν τολμήσει να εισέλθουν στο πεδίο των υψηλής παραγωγής σειρών βίντεο με πρωταγωνιστές τους τους ίδιους.

Εκτιμάται ότι αυτό σε κάποιο βαθμό οφείλεται στη χρονοβόρα διαδικασία παραγωγής και το υψηλό κόστος της. Για τους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, τα προσωπικά βίντεο-ιστολόγια και τα podcast μπορούν να αποτελέσουν μια ευκαιρία για να χρησιμοποιήσουν έναν πιο ανεπίσημο τόνο που μοιάζει με το επικοινωνιακό ύφος του προέδρου, με την ελπίδα ότι θα βρει απήχηση στους απλούς Αμερικανούς.

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