Μέση Ανατολή: Ιράν και Ομάν τα βρήκαν για το Ορμούζ – Συμφωνία για «ασφαλή διάδρομο»

Takeaways by to pontiki AI Το Ιράν και το Ομάν συμφώνησαν στη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, ο οποίος θα διέρχεται εν μέρει μέσα από τα ιρανικά χωρικά ύδατα.

Παρά τη συμφωνία, το Ιράν ξεκαθάρισε ότι το στενό θα παραμείνει κλειστό έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της άρσης των κυρώσεων.

Οι δύο χώρες συνεχίζουν τις τεχνικές συνομιλίες για την ανάπτυξη ενός μακροπρόθεσμου πλαισίου διαχείρισης της ασφάλειας και της κυκλοφορίας στη στρατηγική αυτή θαλάσσια οδό.

Ιρανός αξιωματούχος απέρριψε τους αμερικανικούς ισχυρισμούς περί απομάκρυνσης των ναρκών από την περιοχή, προειδοποιώντας ότι τα σκάφη ανίχνευσης ναρκών θα αποτελέσουν στόχους.

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Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ιράν και το Ομάν συμφώνησαν σε μια νέα προσωρινή διαδρομή για τη ναυτιλία στο Στενό του Ορμούζ, αλλά επέμεινε ότι η θαλάσσια οδός δεν θα ανοίξει ξανά έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο της προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας που υπογράφηκε τον Ιούνιο.

Οι δηλώσεις του Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών του Ιράν για νομικά και διεθνή θέματα, έγιναν αφότου οι κορυφαίοι διπλωμάτες του Ιράν και του Ομάν πραγματοποίησαν συνομιλίες στην Τεχεράνη για να οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες ενός σταδιακού πλαισίου για τη διαχείριση του στενού. Το Ιράν και το Ομάν, δύο παράκτιες χώρες του στενού, διεξάγουν εδώ και εβδομάδες διαλείπουσες συνομιλίες σχετικά με τον έλεγχο της κυκλοφορίας μέσω της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, η οποία διακινούσε το ένα πέμπτο των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου πριν από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Τεχεράνης τον Φεβρουάριο.

Από τότε, το μεγαλύτερο μέρος της ναυτιλιακής κίνησης στο στενό έχει διακοπεί. Ο Γκαριμπαμπάντι, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, δήλωσε ότι το Ιράν και το Ομάν συμφώνησαν ότι η είσοδος στη νέα διαδρομή «θα γίνεται μέσω των χωρικών μας υδάτων, και μέρος της διαδρομής εξόδου θα περνά επίσης μέσω των χωρικών μας υδάτων». Ο διάδρομος διέλευσης θα έχει πλάτος επτά μίλια (11,3 χλμ.), πρόσθεσε και διευκρίνισε ότι «η διαδρομή διέλευσης που συμφωνήθηκε με το Ομάν είναι προσωρινή». Την Τρίτη, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί συναντήθηκε με τον ομόλογό του από το Ομάν, Μπαντρ Αλ-Μπουσαΐντι, στην Τεχεράνη για να συζητήσουν τον προσωρινό διάδρομο πλοήγησης, καθώς και ένα σχέδιο αποναρκοθέτησης του στενού, σύμφωνα με κοινή δήλωση.

Ο Αλ Μπουσαΐντι δήλωσε στο X ότι ελπίζει οι χώρες να «ανακοινώσουν σύντομα» τη δημιουργία του διαδρόμου, προσθέτοντας ότι «η μελλοντική διαχείριση του στενού και μια μόνιμη λύση θα ακολουθήσουν εν ευθέτω χρόνω». Σύμφωνα με τη δήλωση, έχουν προγραμματιστεί τεχνικές συνομιλίες για την ανάπτυξη μιας μακροπρόθεσμης ρύθμισης, η οποία θα περιλαμβάνει μηχανισμούς ανταλλαγής πληροφοριών καθώς και υπηρεσίες πλοήγησης και ασφάλειας. Το Στενό του Ορμούζ μετατράπηκε σε εστία έντασης, αφού η Τεχεράνη αντέδρασε στην επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κλείνοντας τη θαλάσσια οδό.

Οι νάρκες και οι κυρώσεις

Στη συνέχεια, ανακοίνωσε μια νέα ναυτιλιακή διαδρομή μέσω των χωρικών της υδάτων, παρακάμπτοντας το διεθνώς αναγνωρισμένο Σχέδιο Διαχωρισμού Κυκλοφορίας που υιοθετήθηκε από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) το 1968. Η Τεχεράνη δήλωσε ότι η εν λόγω διαδρομή είχε ναρκοθετηθεί. Τον Ιούνιο, όταν το Ιράν και οι ΗΠΑ υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) για τον τερματισμό του πολέμου, το Ομάν και ο ΙΜΟ ανακοίνωσαν έναν νέο διάδρομο διέλευσης στο Στενό του Ορμούζ – με την υποστήριξη των ΗΠΑ – ο οποίος ακολουθούσε την ακτή του Ομάν. Το Ιράν δήλωσε ότι η λεγόμενη νότια διαδρομή παραβίαζε το Μνημόνιο Συνεργασίας και εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον πλοίων που χρησιμοποιούσαν τον διάδρομο, με αποτέλεσμα την κατάρρευση της προσωρινής συμφωνίας.

Οι διπλωματικές προσπάθειες για μια ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία έχουν έκτοτε σταματήσει, και η διέλευση από το στενό παραμένει επικίνδυνη. Ένα πετρελαιοφόρο ακινητοποιήθηκε από ένα άγνωστης προέλευσης βλήμα την Τρίτη κοντά στο Ash Shishah του Ομάν, κοντά στην είσοδο του στενού, σύμφωνα με την αρχή εποπτείας του ναυτιλιακού εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Γκαριμπαμπάντι, στις δηλώσεις του ανέφερε ότι το Ιράν δεν θα θεωρήσει το στενό ανοιχτό, παρά τη συμφωνία με το Ομάν. Επίσης, απέρριψε τον ισχυρισμό του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι όλες οι νάρκες είχαν απομακρυνθεί από τα διεθνή ύδατα του στενού, λέγοντας ότι «αποσκοπούσε μόνο στην ηρεμία των αγορών».

Προειδοποίησε ότι τα αμερικανικά πλοία ανίχνευσης ναρκών θα γίνουν «πολύ εύκολοι στόχοι» αν εισέλθουν στην περιοχή. Ο Γκαριμπαμπάντι επέμεινε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας – συμπεριλαμβανομένης της άρσης των κυρώσεων και της αποδέσμευσης των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων – εάν επιθυμούν την επιστροφή στη διπλωματική οδό. Προέτρεψε επίσης τις χώρες να αντισταθούν στις πιέσεις των ΗΠΑ σχετικά με τις κυρώσεις κατά του Ιράν. Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα την «πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έγινε ποτέ» κατά του Ιράν και απείλησε με κυρώσεις οποιαδήποτε χώρα που συναλλάσσεται μαζί του.

«Καλούμε τις χώρες να μην υποκύψουν στην αμερικανική πίεση όσον αφορά τις κυρώσεις που η Ουάσιγκτον θέλει να μας επιβάλει», δήλωσε ο Γκαριμπαμπάδι, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον «εξέφρασε εσφαλμένη εκτίμηση σχετικά με την ικανότητά της να επιβάλει τις κυρώσεις της εναντίον των γειτόνων μας». Ανέφερε ότι μια προηγούμενη εκστρατεία κυρώσεων των ΗΠΑ υπό τον Τραμπ δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους της και προέβλεψε ότι τα νέα μέτρα θα έχουν την ίδια τύχη. «Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις είναι καταδικασμένες σε αποτυχία, και διαθέτουμε τις δικές μας μεθόδους για να τις αντιμετωπίσουμε», πρόσθεσε.

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