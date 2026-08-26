Μετρό Θεσσαλονίκης: Από αύριο σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί προς Καλαμαριά – Τι αλλάζει για τους κατοίκους της πόλης

Takeaways by to pontiki AI Η τελετή παράδοσης της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη 27 Αυγούστου, παρουσία του πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών.

Το νέο έργο περιλαμβάνει πέντε σταθμούς, τους Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα, δημιουργώντας έναν νέο υπόγειο κλάδο μήκους περίπου 4,8 χιλιομέτρων.

Η νέα γραμμή αναμένεται να εξυπηρετεί καθημερινά 63.000 επιβάτες, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο μετακίνησης προς το κέντρο της πόλης και την κυκλοφορία των ιδιωτικών οχημάτων.

Οι συρμοί θα κινούνται με συχνότητα τριών λεπτών στο κοινό τμήμα της γραμμής, ενώ η διαδρομή προς την Καλαμαριά θα πραγματοποιείται με μέσο χρόνο αναμονής 4,5 λεπτά.

Η λειτουργία του Μετρό συνδυάζεται με αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών και ενίσχυση του στόλου του ΟΑΣΘ, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης.

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Αύριο, Πέμπτη 27 Αυγούστου, στις 9:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η τελετή παράδοσης του έργου της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά.

Πρόκειται για το νέο κλάδο του Μετρό της Θεσσαλονίκης που θα λειτουργεί ως ενιαίο δίκτυο με το υφιστάμενο τμήμα της βασικής γραμμής «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός – Νέα Ελβετία – Αμαξοστάσιο Πυλαίας», ολοκληρώνοντας το δίκτυο αστικού σιδηροδρόμου, όπως αυτό έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα.

Η εκδήλωση εγκαινίων θα πραγματοποιηθεί στον σταθμό «Μίκρα», στη συμβολή των οδών Α. Παπανδρέου και Πόντου στην Καλαμαριά, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Οι 5 νέοι σταθμοί του Μετρό της Θεσσαλονίκης

Η επέκταση προς την Καλαμαριά περιλαμβάνει πέντε νέους σταθμούς: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα. Πρόκειται για μία νέα υπόγεια γραμμή έχει μήκος περίπου 4,8 χιλιομέτρων και έρχεται να προστεθεί στα 9,6 χιλιόμετρα της βασικής γραμμής.

Από αύριο λοιπόν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Θεσσαλονίκης θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν συνολικά 18 σταθμούς.

Ετσι ο συγκοινωνιακός άξονας θα ξεπερνά τα όρια της βασικής γραμμής και θα εισέρχεται ουσιαστικά στον μητροπολιτικό χώρο της Θεσσαλονίκης.

Η νέα διαδρομή θα συνδέει πυκνοκατοικημένες περιοχές της ανατολικής Θεσσαλονίκης με το κέντρο, περιορίζοντας την ανάγκη χρήσης ΙΧ και προσφέροντας μια ταχύτερη και πιο προβλέψιμη επιλογή μετακίνησης.

Στους 63.000 επιβάτες οι εκτιμήσεις για την επιβατική κίνηση

Πλέον από τον σταθμό της Μίκρας έως το κέντρο της Θεσσαλονίκης η μετακίνηση αναμένεται να πραγματοποιείται σε περίπου 15 λεπτά, γεγονός που μπορεί να αλλάξει σημαντικά τις καθημερινές συνήθειες χιλιάδων πολιτών.

Περίπου 63.000 επιβάτες ημερησίως εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιούν τη νέα γραμμή, ενώ παράλληλα υπολογίζεται ότι περίπου 12.000 ΙΧ οχήματα κάθε ημέρα θα μπορούσαν να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς το κέντρο.

Τρία λεπτά χρονοαπόσταση στο κοινό τμήμα, 4,5 λεπτά προς Καλαμαριά

Η επέκταση προς την Καλαμαριά, με τους πέντε νέους σταθμούς «Νομαρχία», «Καλαμαριά», «Αρετσού», «Νέα Κρήνη» και «Μίκρα», προσθέτει περίπου 4,5 χιλιόμετρα στο υφιστάμενο δίκτυο και δημιουργεί έναν νέο κλάδο μετά τον σταθμό «25ης Μαρτίου». Οι συρμοί θα κατευθύνονται είτε προς τη «Μίκρα» είτε προς τη «Νέα Ελβετία», με αναλογία δύο προς ένα, ενώ η λειτουργία των δύο κλάδων θα πραγματοποιείται μέσω του ίδιου συστήματος ελέγχου.

Με την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας, η χρονοαπόσταση μεταξύ των συρμών στο κοινό τμήμα της γραμμής, μεταξύ «Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού» και «25ης Μαρτίου», θα ξεκινήσει από τα τρία λεπτά περίπου, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα προς την Καλαμαριά ο μέσος χρόνος μεταξύ των διελεύσεων θα διαμορφώνεται περίπου στα 4,5 λεπτά.

Η διαδρομή από τη «Μίκρα» έως τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» θα πραγματοποιείται σε περίπου 24 έως 26 λεπτά, ανάλογα με τον τρόπο εναλλαγής των συρμών μεταξύ των δύο κλάδων, διαμορφώνοντας τον χρόνο μετακίνησης από την Καλαμαριά έως το κέντρο της Θεσσαλονίκης σε λιγότερο από 20 λεπτά.

Μαρινάκης: Αλλάζει η καθημερινότητα των κατοίκων της Θεσσαλονίκης

«Αύριο Πέμπτη 27 Αυγούστου, παρουσία του Πρωθυπουργού, εγκαινιάζεται η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με πέντε νέους σταθμούς: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα. Η παράδοση της νέας γραμμής στην κυκλοφορία θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τις καθημερινές μετακινήσεις και θα ενισχύσει τη συνδεσιμότητα της ανατολικής Θεσσαλονίκης με το κέντρο της πόλης» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών

«Στο εξής στο τμήμα Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός – Μαρτίου, η συχνότητα των δρομολογίων διαμορφώνεται στα τρία λεπτά και αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω με τη σταδιακή ένταξη νέων συρμών στην κυκλοφορία.

Η λειτουργία του Μετρό στη Θεσσαλονίκη έχει ήδη συμβάλει στη βελτίωση της κυκλοφορίας, καθώς, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχει καταγραφεί μείωση κατά 15% των οχημάτων στο κέντρο της πόλης. Η επέκταση προς την Καλαμαριά αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο αυτή την τάση, προσελκύοντας νέους επιβάτες και συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου.

Η επέκταση του Μετρό συνοδεύεται από αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών, ώστε τα δύο μέσα να λειτουργούν συμπληρωματικά, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Παράλληλα, σχεδιάζεται, σταδιακή διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας του Μετρό, με στόχο την 24ωρη λειτουργία Παρασκευή και Σάββατο, σε συνδυασμό με λεωφορειακές γραμμές.

Το επόμενο μεγάλο βήμα είναι η επέκταση του Μετρό προς τα δυτικά, η οποία σε συνδυασμό με τον Προαστιακό Δυτικής Θεσσαλονίκης, θα βελτιώσει περαιτέρω τις μετακινήσεις στην πόλη.

Η μεγάλη αλλαγή, όμως, δεν αφορά μόνο το Μετρό. Τα τελευταία επτά χρόνια έχει συντελεστεί ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη, με αιχμή την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων.

Το 2019 μόλις 250 λεωφορεία βρίσκονταν σε κυκλοφορία στην πόλη, με μέσο όρο ηλικίας 14,5 έτη. Σήμερα, στην ευρύτερη Θεσσαλονίκη δρομολογούνται καθημερινά 500 λεωφορεία, εκ των οποίων 206 λεωφορεία του ΟΑΣΘ είναι ολοκαίνουρια. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή, που έχει ήδη αποτυπωθεί στην ποιότητα και την αξιοπιστία των μετακινήσεων.

Σημαντική ενίσχυση για τις δημόσιες συγκοινωνίες της πόλης αποτελούν τα 50 νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία, που παρελήφθησαν πρόσφατα και εντάσσονται από τον Σεπτέμβριο στην κυκλοφορία.

Παράλληλα, προσλαμβάνονται 171 νέοι οδηγοί στον ΟΑΣΘ μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ. Η αύξηση του διαθέσιμου στόλου, σε συνδυασμό με την ενίσχυση του προσωπικού, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περισσότερα δρομολόγια, μικρότερους χρόνους αναμονής, μεγαλύτερη αξιοπιστία και καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών.

Η προσπάθεια ανανέωσης συνεχίζεται, με στόχο έως το 2027 την πλήρη ανανέωση του στόλου με λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και την περαιτέρω ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης.

Η αναβάθμιση των συγκοινωνιών συνοδεύεται και από τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των μετακινήσεων. Σε αυτή την κατεύθυνση ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, έχει υλοποιήσει παρεμβάσεις όπως η αντικατάσταση των χάρτινων εισιτηρίων με ηλεκτρονικά και η λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας για ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το κοινό, ενώ προχωρούν οι ενέργειες για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων κομίστρου λεωφορείων και Μετρό.

Ο συγκοινωνιακός χάρτης της Θεσσαλονίκης αλλάζει και αυτή η αλλαγή μεταφράζεται σε καλύτερη καθημερινότητα για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης.» κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

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