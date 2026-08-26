Μοντέρνο Peugeot με diesel μοτέρ 130 ίππων, αυτόματο κιβώτιο και τιμή κάτω από 25.000 ευρώ

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Τη στιγμή που οι diesel κινητήρες εξαφανίζονται από την αγορά, ένα καλοεξοπλισμένο Peugeot προσφέρει αυτονομία άνω των 1.000 χιλιομέτρων.

Τα diesel μοντέλα έχουν περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, όμως εξακολουθούν να αποτελούν μία από τις καλύτερες επιλογές για όσους πραγματοποιούν πολλά χιλιόμετρα, ταξιδεύουν συχνά ή αναζητούν μεγάλη αυτονομία χωρίς συνεχείς στάσεις για ανεφοδιασμό.

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει όταν ο πετρελαιοκινητήρας συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο, ισχύ 130 ίππων και τιμή χαμηλότερη από εκείνη αρκετών μικρότερων SUV.

Το αυτοκίνητο που συγκεντρώνει όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι το ανανεωμένο Peugeot 308, το οποίο διατηρεί στη διαθέσιμη γκάμα του τον γνωστό κινητήρα 1.5 BlueHDi.

Με την τρέχουσα προωθητική ενέργεια της ελληνικής αντιπροσωπείας, η συγκεκριμένη έκδοση ξεκινά από τα 24.900 ευρώ, αποτελώντας μία από τις ελάχιστες αντίστοιχες προτάσεις που έχουν απομείνει στην ελληνική αγορά.

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