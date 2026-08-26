Data centers και Τραμπ: Η «κούρσα» για την ΑΙ έχει πολιτικό κόστος στην κυβέρνηση – Αντιδρούν οι Ρεπουμπλικανοί σε Τέξας και Οχάιο

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Η ταχύτατη εξάπλωση των data centers στις ΗΠΑ, που τροφοδοτείται κυρίως από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, εξελίσσεται σε απρόσμενο πολιτικό πρόβλημα για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι εγκαταστάσεις παρουσιάζονταν μέχρι πρόσφατα ως σύμβολα επενδύσεων, νέων θέσεων εργασίας και αμερικανικής τεχνολογικής υπεροχής. Όμως σε ολοένα περισσότερες κοινότητες οι κάτοικοι αντιδρούν, καθώς οι τεράστιες εγκαταστάσεις καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, προκαλούν θόρυβο και αλλάζουν τον χαρακτήρα ολόκληρων περιοχών.

Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos τον Ιούνιο έδειξε ότι μόλις το 33% των Αμερικανών στηρίζει την ταχεία κατασκευή data centers, ενώ το 57% δεν θέλει ένα τέτοιο κέντρο στην κοινότητά του. Το 77% ανησυχεί ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα αυξήσει τους λογαριασμούς ηλεκτρικού.

Αντιδράσεις στο «κόκκινο» Τέξας

Στο Τέξας, η σύγκρουση είναι ιδιαίτερα έντονη. Η πολιτεία έχει προσελκύσει τεράστιες επενδύσεις χάρη στη φθηνή ενέργεια και τη φιλική προς τις επιχειρήσεις πολιτική της. Ωστόσο, εκατοντάδες νέα έργα ζητούν πρόσβαση στο δίκτυο ERCOT: περισσότερα από 480 μεγάλα data centers έχουν υποβάλει αιτήματα σύνδεσης έως το 2032, με συνολική ζητούμενη ισχύ 418 GW – σχεδόν πενταπλάσια από το ιστορικό ρεκόρ ζήτησης του Τέξας.

Για τους κατοίκους, το ζήτημα δεν είναι μόνο η κατανάλωση ρεύματος. Στις αγροτικές περιοχές καταγγέλλονται εξάντληση υδάτινων πόρων, απώλεια καλλιεργήσιμης γης, θόρυβος από τα συστήματα ψύξης και τις γεννήτριες, φωτορύπανση, κυκλοφοριακή επιβάρυνση και αύξηση των ενοικίων.

Κάτοικοι και τοπικοί πολιτικοί φοβούνται ότι οι κοινότητές τους μετατρέπονται από αγροτικές περιοχές σε βιομηχανικές ζώνες, ενώ οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται μετά την κατασκευή είναι σχετικά λίγες. Και όλα αυτά σε μια Πολιτεία που ο Τραμπ λαμβάνει μεγάλη στήριξη, ενώ το ίδιο συμβαίνει και στο Οχάιο,το οποίο είχε κερδίσει με διαφορά 11 μονάδων.

Ο Τραμπ επιμένει – οι Ρεπουμπλικανοί κάνουν πίσω

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πρόβλημα στον Τραμπ, ο οποίος εξακολουθεί να βλέπει τα data centers ως κρίσιμη υποδομή για την αμερικανική κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη και τον ανταγωνισμό με την Κίνα. Η κυβέρνηση έχει υποστηρίξει την ταχεία ανάπτυξή τους, ενώ ο ίδιος ο Τραμπ έχει συνδέσει την επέκταση των data centers με επενδύσεις, θέσεις εργασίας και την οικονομική ισχύ των ΗΠΑ.

Παράλληλα, όμως, αναγνωρίζει πλέον το πολιτικό πρόβλημα που δημιουργούν οι αυξανόμενοι λογαριασμοί ρεύματος και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τον Μάρτιο, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε συμφωνία με μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας ώστε οι ίδιες να κατασκευάζουν ή να αγοράζουν την απαιτούμενη ενέργεια και να πληρώνουν για τις αναβαθμίσεις του δικτύου, αντί να μετακυλίεται το κόστος στους καταναλωτές.

Το πρόβλημα, όμως, είναι ότι η βάση των Ρεπουμπλικανών δεν ακολουθεί πάντα την Ουάσιγκτον. Στο Τέξας, παραδοσιακά φιλοεπιχειρηματικοί Ρεπουμπλικανοί όπως ο κυβερνήτης Γκρεγκ Άμποτ έχουν αρχίσει να περιορίζουν την επέκταση.

Ο Άμποτ, που μέχρι πρόσφατα προωθούσε το Τέξας ως «επίκεντρο» της ανάπτυξης της AI, διέταξε τον Αύγουστο πάγωμα νέων εγκρίσεων που απαιτούν σύνδεση στο δίκτυο, εν αναμονή ελέγχου για την κατανάλωση ενέργειας, νερού και τις επιπτώσεις στις κοινότητες.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Κεν Πάξτον, επίσης Ρεπουμπλικανού και υποστηριζόμενου από τον Τραμπ, ο οποίος παρουσίασε σχέδιο «Texas first» με περιορισμούς στα data centers, προστασία των καταναλωτών από αυξήσεις στο ηλεκτρικό και δυνατότητα απαγόρευσης εγκαταστάσεων σε αγροτικές περιοχές.

Η στροφή έχει σαφή εκλογική διάσταση: οι Ρεπουμπλικανοί διαπιστώνουν ότι η αντίθεση στα data centers δεν προέρχεται μόνο από περιβαλλοντικές οργανώσεις, αλλά και από αγρότες και συντηρητικούς ψηφοφόρους που θεωρούν ότι οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας επιβαρύνουν τους ίδιους για να αυξήσουν τα κέρδη τους.

Το Οχάιο προειδοποιεί το ρεπουμπλικανικό κόμμα

Το Οχάιο αποτελεί ίσως το πιο σοβαρό πρόβλημα πριν της ενδιάμεσες εκλογές. Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Χιούστεν είχε πρωταγωνιστήσει στην προσέλκυση data centers στην πολιτεία, παρουσιάζοντάς τα ως μοχλό ανάπτυξης. Σήμερα, όμως, βρίσκεται αντιμέτωπος με τον Δημοκρατικό πρώην γερουσιαστή Σέροντ Μπράουν, ο οποίος έχει κάνει την αντίθεση στα data centers κεντρικό θέμα της εκστρατείας του. Ο Μπράουν κατηγορεί τον Χιούστεν ότι συνέβαλε στην παροχή φορολογικών κινήτρων δισεκατομμυρίων δολαρίων στις εταιρείες, ενώ οι κάτοικοι επωμίζονται αυξημένα ενεργειακά κόστη.

Η υπόθεση έχει θορυβήσει ακόμη και την ίδια την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών. Εσωτερικό σημείωμα της National Republican Senatorial Committee προειδοποίησε ότι η αρνητική εικόνα των data centers μπορεί να κοστίσει στους Ρεπουμπλικανούς την κρίσιμη έδρα του Οχάιο και κάλεσε τις εταιρείες AI να αλλάξουν επειγόντως την επικοινωνιακή τους στρατηγική.

Τι προβλήματα προκαλούν τα data centers

Τα data centers καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, πιέζοντας τα δίκτυα και αυξάνοντας τον κίνδυνο υψηλότερων λογαριασμών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ιδιαίτερα όταν απαιτούνται νέες επενδύσεις σε υποδομές ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, οι εγκαταστάσεις χρειάζονται μεγάλες ποσότητες νερού για την ψύξη των διακομιστών, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες σε περιοχές με περιορισμένους υδάτινους πόρους.

Στις τοπικές κοινωνίες, ένα ακόμη πρόβλημα είναι ο συνεχής θόρυβος από τα συστήματα ψύξης, τους ανεμιστήρες και τις εφεδρικές γεννήτριες, ενώ οι κάτοικοι διαμαρτύρονται και για τη φωτορύπανση, την αυξημένη κυκλοφορία και την αλλαγή του χαρακτήρα των περιοχών τους.

Επιπλέον, η κατασκευή τεράστιων εγκαταστάσεων καταλαμβάνει σημαντικές εκτάσεις γης και μπορεί να επιβαρύνει τις υποδομές των δήμων.

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