Οι διάσημοι υποκλίνονται στο μεγαλείο της Dolly Parton – «Ήταν η αισθησιακή ενσάρκωση της ενσυναίσθησης»

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Στο άκουσμα της απώλειας της θρυλικής Ντόλι Πάρτον (Dolly Parton) τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν από χιλιάδες συγκινητικά μηνύματα καθώς πλήθος διασήμων, συναδέλφων, πολιτικών, εκπροσώπων της βιομηχανίας του θεάματος και εκατομμύρια θαυμαστές έσπευσαν να τιμήσουν τη μνήμη της γυναίκας που σημάδεψε την παγκόσμια μουσική σκηνή μέσα από διαχρονικές επιτυχίες όπως τα «Jolene», «I Will Always Love You» και «9 to 5».

Τζέιν Φόντα (Jane Fonda)

Σε μια μακροσκελή και συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, η επί χρόνια φίλη και συμπρωταγωνίστριά της στην ταινία «9 to 5» έγραψε μεταξύ άλλων: «Είμαι συντετριμμένη…ξέρω ότι εκατομμύρια άνθρωποι πενθούν και θέλω να πω το εξής: η Ντόλι θα είναι πάντα μαζί μας γιατί ήταν τόσο παρούσα, τόσο δυναμική, τόσο γενναιόδωρη και αστεία που έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής και της καρδιάς όλων μας.

Ας είμαστε ευγνώμονες για όλα όσα μας άφησε».

Συνόδευσε την ανάρτηση με ένα εντυπωσιακό ασπρόμαυρο στιγμιότυπο, προσθέτοντας πως η Πάρτον ήταν «η αισθησιακή ενσάρκωση της ενσυναίσθησης».

Μπέρνι Σάντερς (Bernie Sanders)

Σε ανάρτησή του στο X, ο γερουσιαστής του Βερμόντ χαρακτήρισε τη σταρ «μία από τις σπουδαιότερες καλλιτέχνιδες της εποχής μας», αλλά και «μια δια βίου φιλάνθρωπο και υπέρμαχο της φιλαναγνωσίας, της εκπαίδευσης, των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, της υγειονομικής περίθαλψης και της στήριξης των πληγέντων από φυσικές καταστροφές».

Dolly Parton was one of the great entertainers of our era. She was not only a talented musician & songwriter, but a lifelong philanthropist and advocate for literacy, education, LGBTQ+ rights, healthcare and disaster relief.



Her music and humanity touched millions. She will be… August 25, 2026

Πολ ΜακΚάρτνεϊ (Paul McCartney)

«Το λαμπερό αστέρι, η Ντόλι Πάρτον, έφυγε από τη ζωή και είναι τόσο λυπηρό. Ήταν μια τόσο υπέροχη γυναίκα», έγραψε ο ΜακΚάρτνεϊ σε ανάρτησή του στο Instagram.

«Την πρωτογνώρισα στο Νάσβιλ, στο Grand Ole Opry όπου έπαιζε με τον σταρ της κάντρι Πόρτερ Γουάγκνερ και ετοιμαζόταν να ξεκινήσει τη σόλο καριέρα της.

Ήταν τόσο ζωντανή και γεμάτη ενέργεια που είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσει κανείς την είδηση του θανάτου της. Η σύνθεση των τραγουδιών της, η ερμηνεία και η φιλανθρωπική της δράση ήταν ανεπανάληπτες και είναι δύσκολο να φανταστώ ότι ζούμε σε έναν κόσμο χωρίς την Ντόλι», ανέφερε.

Σύμφωνα με τo The Hollywood Reporter, η ανάρτησή του συνοδευόταν από δύο ασπρόμαυρα στιγμιότυπα τραβηγμένα από την επίσκεψη που είχε πραγματοποιήσει στο Grand Ole Opry στα μέσα της δεκαετίας του 1970.

Λίλι Τόμλιν (Lily Tomlin)

Η ηθοποιός που ένωσε επίσης τις δυνάμεις της με την Ντόλι Πάρτον στην ταινία «9 to 5» μοιράστηκε ένα εντυπωσιακό ασπρόμαυρο στιγμιότυπο της σταρ με την λεζάντα: «Φίλη. Τραγουδοποιός. Η Μεγάλη Φωνή που έφερε την αρμονία στον κόσμο. Ντόλι, Ντόλι, Ντόλι. Για πάντα Ντόλι».

Κιθ Έρμπαν (Keith Urban)

Σε ένα story στο Instagram, ο σταρ της κάντρι μουσικής έγραψε: «Συντετριμμένος σήμερα. Ειλικρινά… δεν έχω λόγια αυτή τη στιγμή».

Τζούλια Ρόμπερτς (Julia Roberts)

Η συμπρωταγωνίστρια της Ντόλι Πάρτον στην ταινία «Steel Magnolias» σε δήλωσή της ανέφερε: «Ήταν ένας μαγικός και χαρούμενος άνθρωπος. Κρατώ τη γνωριμία μαζί της ως θησαυρό στη ζωή μου. Ο ήλιος έχει χάσει τη λάμψη του σήμερα».

Κέισι Μάσκγρεϊβς (Kacey Musgraves)

«Ντόλι, αυτό πονάει πραγματικά πολύ», έγραψε η Μάσγκρεϊβς σε ανάρτησή της στο Χ. «Ξαφνικά, ο κόσμος μοιάζει πολύ λιγότερο λαμπερός».

Beyoncé

Η τραγουδίστρια του «Texas Hold ‘Em» σε μήνυμα που μοιράστηκε στην ιστοσελίδα της υπογράμμισε: «Ντόλι, ήσουν το σημείο αναφοράς. Ο Πολικός Αστέρας. Τολμηρή και λαμπερή. Ταλαντούχα και επίμονη. Μας έμαθες τόσα πολλά για το πώς να είμαστε ο εαυτός μας με μοναδικό τρόπο. Είμαι ευγνώμων για την τέχνη σου, την καρδιά σου, τη γενναιοδωρία σου, το χιούμορ σου και το επιχειρηματικό σου πνεύμα. Είναι τιμή μου που είχα το προνόμιο να συνεργαστώ μαζί σου. Θα το φυλάξω για πάντα σαν θησαυρό. Σ’ ευχαριστώ για τη βαθιά επίδρασή σου στον κόσμο. Είσαι ένας άγγελος που έκανε αυτόν τον κόσμο πιο ευτυχισμένο χάρη στη χαρούμενη τέχνη σου. Είσαι πραγματικά μοναδική. Αναπαύσου εν ειρήνη».

Οκτάβια Σπένσερ (Octavia Spencer)

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αποχαιρέτησε τη σταρ μέσα από το Instagram, γράφοντας: «Ντόλι, ήσουν ένα πραγματικό δώρο για τον κόσμο. Η φωνή, η προσφορά και η ζεστασιά σου μας έκαναν να νιώθουμε ότι έχουμε αξία και ότι ο κόσμος μπορεί να γίνει ένα όμορφο μέρος. Θα μας λείψεις πολύ».

Έλτον Τζον (Sir Elton John)

«Σοκαρισμένος και συντετριμμένος από την είδηση του θανάτου της Ντόλι», έγραψε ο Έλτον Τζον στο Instagram. Ο Βρετανός σταρ χαρακτήρισε την Πάρτον «μια γιγάντια καλλιτέχνιδα, μοναδική και αναντικατάστατη, με την πιο καλοσυνάτη καρδιά».

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