Dolly Parton: Η αληθινή ιστορία πίσω από το εμβληματικό «Jolene» – Η κοκκινομάλλα, το φλερτ και ένα τραγούδι «σύμβολο» που ανέτρεψε τους ρόλους

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Η θρυλική τραγουδίστρια της country Ντόλι Πάρτον που έφυγε χθες από τη ζωή διέγραψε μία από τις σημαντικότερες διαδρομές στην ιστορία της αμερικανικής μουσικής αφήνοντας πίσω της εκατοντάδες τραγούδια που άφησαν εποχή.

Ένα από αυτά ξεπέρασε προ πολλού τα όρια της country και έγινε μέρος της παγκόσμιας ποπ κουλτούρας. Το «Jolene», η ιστορία μιας γυναίκας που εκλιπαρεί την εντυπωσιακή της αντίζηλο να μην της πάρει τον άνδρα, δεν ήταν απλώς προϊόν καλλιτεχνικής έμπνευσης της Πάρτον. Αφορμή ήταν μια πραγματική γυναίκα, λίγη ζήλια και ένας σύζυγος που ξαφνικά έβρισκε αφορμές για να επισκέπτεται την τράπεζα.

Η κοκκινομάλλα που φλέρταρε με τον Καρλ Ντιν

Η Πάρτον είχε γράψει πολλά τραγούδια αντλώντας υλικό από τη σχέση της με τον Καρλ Ντιν, τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκε σχεδόν έξι δεκαετίες ζωής. Ο Ντιν, που διατηρούσε επιχείρηση ασφαλτοστρώσεων στο Νάσβιλ, απέφευγε συστηματικά τη δημοσιότητα και παρέμεινε για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του μακριά από τις κάμερες που ακολουθούσαν παντού τη σύζυγό του.

Στα πρώτα χρόνια του γάμου τους, όμως, εμφανίστηκε μια γυναίκα που έκανε την Πάρτον να ζηλέψει. Ήταν μια όμορφη κοκκινομάλλα υπάλληλος στην τράπεζα που επισκεπτόταν ο Ντιν και η οποία, όπως είχε αφηγηθεί αργότερα η τραγουδίστρια, εκδήλωνε ένα έντονο ενδιαφέρον για εκείνον. Ο Ντιν, από την πλευρά του, δεν έδειχνε να ενοχλείται καθόλου από την προσοχή.

Η ιστορία έγινε μάλιστα ένα μικρό οικογενειακό αστείο. Η Πάρτον είχε αποκαλύψει το 2008 ότι πείραζε τον σύζυγό της για τις ολοένα συχνότερες επισκέψεις του στην τράπεζα, λέγοντάς του ότι αποκλείεται να είχαν τόσα χρήματα ώστε να χρειάζεται να βρίσκεται τόσο συχνά εκεί. Πίσω από το χιούμορ, όμως, υπήρχε πραγματική ζήλια. Και για μια τραγουδοποιό όπως η Ντόλι Πάρτον, αυτό ήταν παραπάνω από αρκετό.

«Υπάρχει πάντα μια Jolene στη ζωή κάποιου»

Η ίδια ξεκαθάρισε πολλά χρόνια αργότερα ότι η πραγματική ιστορία δεν ήταν τόσο δραματική όσο ακούγεται μέσα στο τραγούδι. Δεν υπήρξε κάποια μεγάλη συζυγική προδοσία. Αυτό που υπήρχε ήταν μια πολύ όμορφη γυναίκα, ένας άνδρας που ανταποκρινόταν στο φλερτ και μια σύζυγος που ζήλευε.

«Στην πραγματικότητα δεν ήταν τόσο σοβαρό», είχε πει η Πάρτον στο BBC το 2023. «Απλώς ζήλευα επειδή ήταν ωραία και εκείνος φλέρταρε». Και αμέσως μετά συνόψισε ίσως τον λόγο για τον οποίο το τραγούδι έγινε μια διαχρονική επιτυχία: «Υπάρχει πάντα μια Jolene στη ζωή κάποιου».

Αυτό που έκανε το «Jolene» ξεχωριστό δεν ήταν απλώς η ιστορία μιας πιθανής απιστίας. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο η Πάρτον ανέτρεψε τους συνηθισμένους ρόλους ενός τραγουδιού ερωτικής αντιζηλίας. Η γυναίκα του τραγουδιού δεν απειλεί, δεν εκδικείται ούτε επιτίθεται στην αντίζηλό της. Αντίθετα, αναγνωρίζει σχεδόν με δέος την ομορφιά της και την παρακαλεί να μην της πάρει τον άνθρωπο που αγαπά. Η αφηγήτρια παρουσιάζεται ευάλωτη και φοβισμένη, ενώ η «άλλη γυναίκα» είναι εκείνη που βρίσκεται σε θέση ισχύος.

Ένας γάμος που κράτησε σχεδόν 60 χρόνια

Η αληθινή «Jolene» δεν κατάφερε ποτέ να απειλήσει σοβαρά τον γάμο της Πάρτον με τον Καρλ Ντιν. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί όταν εκείνη ήταν μόλις 18 ετών, την πρώτη κιόλας ημέρα που έφτασε στο Νάσβιλ κυνηγώντας το όνειρό της να γίνει τραγουδίστρια. Παντρεύτηκαν το 1966 και παρέμειναν μαζί μέχρι τον θάνατο του Ντιν τον Μάρτιο του 2025, έπειτα από σχεδόν 60 χρόνια γάμου.

Ο εξαιρετικά εσωστρεφής Ντιν δεν ενθουσιάστηκε όταν η σύζυγός του μετέτρεψε εκείνο το μικρό επεισόδιο ζήλιας σε τραγούδι που θα άκουγε ολόκληρος ο πλανήτης. Η Πάρτον είχε πει ότι αισθανόταν «λίγο αμήχανα» για το «Jolene». Χρόνια αργότερα, πάντως, εκείνη μπορούσε πλέον να αστειεύεται με την ιστορία. Βλέποντας τον ηλικιωμένο πια σύζυγό της να αποκοιμιέται στην πολυθρόνα του, έλεγε χαριτολογώντας ότι πλέον η Jolene μπορούσε να τον πάρει: «Πού είναι η Jolene όταν τη χρειάζεσαι;».

Το «Jolene» κυκλοφόρησε το 1973 και εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια της καριέρας της. Χτισμένο πάνω στο χαρακτηριστικό γρήγορο κιθαριστικό riff του, έφτασε στο Νο 1 του αμερικανικού country chart και χάρισε στην Πάρτον μία από τις πρώτες μεγάλες crossover επιτυχίες της. Δεκαετίες αργότερα εξακολουθεί να ακούγεται από εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους και να διασκευάζεται από καλλιτέχνες διαφορετικών γενεών.

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