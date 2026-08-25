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25.08.2026 18:25

«How to Lose a Guy in 10 Days»: Στα σκαριά το σίκουελ της θρυλικής rom-com

25.08.2026 18:25
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Η Paramount έδωσε το «πράσινο φως» για το σίκουελ της διάσημης ρομαντικής κωμωδίας «How to Lose a Guy in 10 Days», με την πρωταγωνίστρια της αρχικής ταινίας Κέιτ Χάντσον να συμμετέχει ως παραγωγός, σύμφωνα με το Variety.

Η ανάπτυξή του βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο. Πρόθεση των δημιουργών και του στούντιο είναι η Χάντσον και ο συμπρωταγωνιστής της Μάθιου ΜακΚόναχι να υποδυθούν ξανά τους ρόλους τους. Αυτή τη στιγμή το πρότζεκτ αναζητά σεναριογράφο με τη τελική επιλογή του καστ να εξαρτάται από τη δημιουργική κατεύθυνση που θα πάρει το σενάριο.

Η Στέισι Σερ θα συμμετέχει επίσης στην παραγωγή μέσω της εταιρείας Shiny Penny. Σημειώνεται ότι στη λίστα με τις πιο γνωστές παραγωγές της συγκαταλέγονται οι ταινίες «Pulp Fiction», «Erin Brockovich» και «Vanilla Sky».

Η ταινία του 2003, σε σκηνοθεσία του Ντόναλντ Πέτρι είναι εμπνευσμένη από το ομώνυμο βιβλίο των Μισέλ Αλεξάντερ και Τζίνι Λονγκ. Ακολουθεί την συντάκτρια σε γυναικείο περιοδικό Andie Anderson να αναλαμβάνει να γράψει ένα άρθρο για το πώς μπορεί μια γυναίκα να κάνει έναν άντρα να την χωρίσει μέσα σε μόλις δέκα ημέρες. Ο στόχος της είναι ο Benjamin Barry, ένας φιλόδοξος διαφημιστής που την ίδια στιγμή έχει βάλει στοίχημα με το αφεντικό του ότι μπορεί να κάνει οποιαδήποτε γυναίκα να τον ερωτευτεί. Κανείς από τους δύο δεν γνωρίζει τις προθέσεις του άλλου, με τα αρχικά τους σχέδια να ανατρέπονται όταν στην πορεία προκύπτουν αληθινά συναισθήματα.

Το καστ συμπληρώνουν οι Κάθριν Χαν, ‘Ανταμ Γκόλντμπεργκ, Τόμας Λένον, Μάικλ Μισέλ και Σαλόμ Χάρλοου.

Με έσοδα που άγγιξαν τα 180 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως έναντι προϋπολογισμού περίπου 50 εκατομμυρίων, η ταινία σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία και με τα χρόνια καθιερώθηκε ως μία από τις πιο αγαπημένες και κλασικές αισθηματικές κομεντί της εποχής της.

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ΤΡΙΤΗ 25.08.2026 20:23
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