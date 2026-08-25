«How to Lose a Guy in 10 Days»: Στα σκαριά το σίκουελ της θρυλικής rom-com

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Paramount έδωσε το «πράσινο φως» για το σίκουελ της διάσημης ρομαντικής κωμωδίας «How to Lose a Guy in 10 Days», με την πρωταγωνίστρια της αρχικής ταινίας Κέιτ Χάντσον να συμμετέχει ως παραγωγός, σύμφωνα με το Variety.

Η ανάπτυξή του βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο. Πρόθεση των δημιουργών και του στούντιο είναι η Χάντσον και ο συμπρωταγωνιστής της Μάθιου ΜακΚόναχι να υποδυθούν ξανά τους ρόλους τους. Αυτή τη στιγμή το πρότζεκτ αναζητά σεναριογράφο με τη τελική επιλογή του καστ να εξαρτάται από τη δημιουργική κατεύθυνση που θα πάρει το σενάριο.

EXCLUSIVE: A “How to Lose a Guy in 10 Days” sequel is in the works at Paramount, with original star Kate Hudson attached to produce the project.



The intention of the filmmakers and the studio is to have Hudson and Matthew McConaughey reprise their roles.… pic.twitter.com/cUdWHG6a5J — Variety (@Variety) August 24, 2026

Η Στέισι Σερ θα συμμετέχει επίσης στην παραγωγή μέσω της εταιρείας Shiny Penny. Σημειώνεται ότι στη λίστα με τις πιο γνωστές παραγωγές της συγκαταλέγονται οι ταινίες «Pulp Fiction», «Erin Brockovich» και «Vanilla Sky».

Paramount Pictures is in early development on a sequel to 'How to Lose a Guy in 10 Days,' the beloved rom-com starring Kate Hudson and Matthew McConaughey.



Read more details here: https://t.co/lfXAFHQmA2



(Photo: Paramount) pic.twitter.com/RfwMbAOVaW — Deadline (@DEADLINE) August 25, 2026

Η ταινία του 2003, σε σκηνοθεσία του Ντόναλντ Πέτρι είναι εμπνευσμένη από το ομώνυμο βιβλίο των Μισέλ Αλεξάντερ και Τζίνι Λονγκ. Ακολουθεί την συντάκτρια σε γυναικείο περιοδικό Andie Anderson να αναλαμβάνει να γράψει ένα άρθρο για το πώς μπορεί μια γυναίκα να κάνει έναν άντρα να την χωρίσει μέσα σε μόλις δέκα ημέρες. Ο στόχος της είναι ο Benjamin Barry, ένας φιλόδοξος διαφημιστής που την ίδια στιγμή έχει βάλει στοίχημα με το αφεντικό του ότι μπορεί να κάνει οποιαδήποτε γυναίκα να τον ερωτευτεί. Κανείς από τους δύο δεν γνωρίζει τις προθέσεις του άλλου, με τα αρχικά τους σχέδια να ανατρέπονται όταν στην πορεία προκύπτουν αληθινά συναισθήματα.

Kate Hudson to make How to Lose a Guy in 10 Days sequel, 23 years on https://t.co/lEgCEk1OCP — BBC News (UK) (@BBCNews) August 25, 2026

Το καστ συμπληρώνουν οι Κάθριν Χαν, ‘Ανταμ Γκόλντμπεργκ, Τόμας Λένον, Μάικλ Μισέλ και Σαλόμ Χάρλοου.

Με έσοδα που άγγιξαν τα 180 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως έναντι προϋπολογισμού περίπου 50 εκατομμυρίων, η ταινία σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία και με τα χρόνια καθιερώθηκε ως μία από τις πιο αγαπημένες και κλασικές αισθηματικές κομεντί της εποχής της.

Διαβάστε επίσης:

Ο Ricky Martin στη νέα ταινία του Gael García Bernal, «Hombre al Agua»

Έρχεται το «National Treasure 3»: Η μεγάλη επιστροφή του Nicolas Cage ως Ben Gates

«Heart of the Beast»: Στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν η νέα ταινία του Brad Pitt







