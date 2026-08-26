search
ΤΕΤΑΡΤΗ 26.08.2026 12:09
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.08.2026 10:57

Τα αμερικανικά ταχυδρομεία τιμούν τη Linda McCartney με μια σειρά συλλεκτικά γραμματόσημα

26.08.2026 10:57
LindaMcCartney22

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η Ταχυδρομική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USPS) θα τιμήσει τη ζωή και το έργο της φωτογράφου, συγγραφέα, μουσικού και ακτιβίστριας για τα δικαιώματα των ζώων, Λίντα ΜακΚάρτνεϊ (Linda McCartney) με μια ειδική έκδοση γραμματοσήμων που αναδεικνύει το φωτογραφικό της έργο.

Η συλλογή κατηγορίας Forever περιλαμβάνει συνολικά 20 γραμματόσημα τα οποία βασίζονται σε πέντε διαφορετικές φωτογραφίες της.

Γεννημένη το 1941 στο Σκάρσντεϊλ της Νέας Υόρκης ως Λίντα Ίστμαν (Linda Eastman), τράβηξε για πρώτη φορά την προσοχή το 1966, φωτογραφίζοντας τους Rolling Stones σε μια εκδήλωση ενώ δούλευε στο περιοδικό «Town and Country». Η δουλειά της εντυπωσίασε τόσο πολύ τους υπεύθυνους του περιοδικού, που αποφάσισαν να δημοσιεύσουν τις φωτογραφίες της σε ένα μεγάλο αφιέρωμα.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Link, αυτό το πρώτο βήμα άνοιξε τον δρόμο για μια μεγάλη καριέρα μετατρέποντάς την σε μία από τις σημαντικότερες φωτογράφους της ροκ σκηνής της δεκαετίας του ΄60. Το 1968 έγραψε ιστορία καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα που υπέγραψε εξώφυλλο στο περιοδικό «Rolling Stone», με το πορτρέτο του Έρικ Κλάπτον (Eric Clapton). Ένα χρόνο νωρίτερα, κατά τη διάρκεια ενός επαγγελματικού ταξιδιού στο Λονδίνο, γνώρισε τον μέλλοντα σύζυγό της, Πολ ΜακΚάρτνεϊ (Paul McCartney). Παντρεύτηκαν δύο χρόνια αργότερα.

Τα έργα της έχουν φιλοξενηθεί σε εκθέσεις στις ΗΠΑ, καθώς και σε σπουδαίους πολιτιστικούς φορείς του Ηνωμένου Βασιλείου. Στην πορεία της διαδραμάτισε επίσης καθοριστικό ρόλο ως ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Wings, ενώ υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες υποστηρίκτριες της χορτοφαγίας.

Η Λίντα ΜακΚάρτνεϊ έφυγε από τη ζωή το 1998, σε ηλικία 56 ετών, νικημένη από τον καρκίνο του μαστού.

Τον σχεδιασμό της σειράς ανέλαβε η καλλιτεχνική διευθύντρια της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, Ντέρι Νόις (Derry Noyes), βασιζόμενη σε πέντε επιλεγμένα καρέ της ΜακΚάρτνεϊ. Τα γραμματόσημα θα κυκλοφορήσουν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ενώ θα πραγματοποιηθεί ειδική εκδήλωση παρουσίασης στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MoMA) στη Νέα Υόρκη.

Διαβάστε επίσης:

Dolly Parton: Η αληθινή ιστορία πίσω από το εμβληματικό «Jolene» – Η κοκκινομάλλα, το φλερτ και ένα τραγούδι «σύμβολο» που ανέτρεψε τους ρόλους

«How to Lose a Guy in 10 Days»: Στα σκαριά το σίκουελ της θρυλικής rom-com

Πέθανε ο σπουδαίος παλαιστίνιος καλλιτέχνης, Sliman Mansour

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
KALODIO_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξαναμπλέκεται το καλώδιο: Η Τουρκία απαιτεί να έχει ενημέρωση και να δίνει άδεια για όλες τις εργασίες

PUBLIC_LOGO
ADVERTORIAL

Οι εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου στα Public

DANIEL-KAKOKAIRIA-1-NEW
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Ακραία καιρικά φαινόμενα φέρνει η κλιματική αλλαγή – Οι δράσεις για την αντιμετώπισή τους

LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Πτώμα με στολή δύτη και βατραχοπέδιλα εντοπίστηκε στη θάλασσα

DOLLYPARTON_EPA_FILE
LIFESTYLE

Dolly Parton: Η μεγάλη, ανοιχτή αγκαλιά της για τη LGBTQ+ κοινότητα και το σπαρταριστό επεισόδιο σε διαγωνισμό drag queens

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST MATSAS SITE 25.08
PODCASTS

Podcast - Μίνως Μάτσας: «Το κέφι για τη δουλειά μου πολλαπλασιάζεται τώρα που είμαι με τα παιδιά μου διακοπές»

menegaki_instagram
LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Το album των διακοπών της - «Του χρόνου το καλοκαίρι, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος;»

menidi-epithesi-skylos
ΕΛΛΑΔΑ

«Σύρθηκα κάτω προσπαθώντας να βγάλω τον σκύλο μου από τα δόντια του»: Η 26χρονη περιγράφει την επίθεση σκύλου στο Μενίδι

Tileorasi
MEDIA

Δημοσιογράφος ενώ ανακοινώθηκε από την ΕΡΤ… συνεχίζει την παρουσίαση σε πρωινή «ζώνη» του ανταγωνισμού

tzitzikostas- xristidis- avgerinos – karystianou – new
ΚΑΛΧΑΣ

Οι εισηγήσεις για ανασχηματισμό, οι μετρήσεις… παραλίας, η ακέφαλη Περιφέρεια, το άγχος Άννας για Χρηστίδη και η ανηλεής κόντρα Αυγερινού – Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.08.2026 12:09
KALODIO_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξαναμπλέκεται το καλώδιο: Η Τουρκία απαιτεί να έχει ενημέρωση και να δίνει άδεια για όλες τις εργασίες

PUBLIC_LOGO
ADVERTORIAL

Οι εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου στα Public

DANIEL-KAKOKAIRIA-1-NEW
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Ακραία καιρικά φαινόμενα φέρνει η κλιματική αλλαγή – Οι δράσεις για την αντιμετώπισή τους

1 / 3