Dolly Parton: Η μεγάλη, ανοιχτή αγκαλιά της για τη LGBTQ+ κοινότητα και το σπαρταριστό επεισόδιο σε διαγωνισμό drag queens

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Σε ένα γκέι μπαρ στην Ουάσινγκτον, η Κάμερον Όστιν φοράει ένα καπέλο και καουμπόικες μπότες προς τιμήν της Αμερικανίδας τραγουδίστριας Ντόλι Πάρτον, η οποία πέθανε χθες, Τρίτη, και η οποία ενέπνευσε με το ελεύθερο πνεύμα της πολλά μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Δεν μεγάλωσα ακούγοντας τα γκέι ινδάλματα που θα περίμεναν οι άνθρωποι, αλλά εκείνη, εκείνη ήταν από την αρχή δίπλα μου», δήλωσε στο AFP η 28χρονη, με καταγωγή από το Τενεσί όπως και η ίδια η Ντόλι Πάρτον.

Η διαδρομή και το στυλ της βασίλισσας της κάντρι μουσικής την κατέστησαν από την αρχή ίνδαλμα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, έναν ρόλο που με προθυμία ασπάστηκε η ίδια.

Το 2012, η Ντόλι Πάρτον, η οποία ήταν επίσης εξαιρετικά δημοφιλής στους πιο συντηρητικούς κύκλους, αποκάλυψε ότι είχε συμμετάσχει κρυφά σε έναν διαγωνισμό drag queen για τη σωσία της και… είχε χάσει.

«Μπήκα στην ουρά, περπάτησα πάνω στη σκηνή και με πέρασαν για νεαρό ομοφυλόφιλο. Εγώ ήμουν αυτή που εισέπραξα το λιγότερο χειροκρότημα. Μέσα μου πέθανα στα γέλια. Πάλι καλά που είμαι κορίτσι, αλλιώς θα ήμουν drag queen», δήλωσε στο ABC News το 2012.

Ένας Απελευθερωτικός Ρόλος

Το 2019, σε μια άλλη τηλεοπτική εκπομπή, άλλαξε τους στίχους του επιτυχημένου τραγουδιού της «Jolene» σε «Drag queen, drag queen».

Και τέσσερα χρόνια αργότερα, μίλησε υπέρ της απόσυρσης ενός νομοσχεδίου που θα ποινικοποιούσε τις drag παραστάσεις στο Τέξας.

Για την Κάμερον Όστιν, η Ντόλι Πάρτον έπαιξε απελευθερωτικό ρόλο για πολλά ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.

«Για πολλούς από εμάς που έχουμε οικογένειες με τις οποίες δεν έχουμε απαραίτητα τις καλύτερες σχέσεις, επειδή είναι από τον Νότο (Σ.τ.Σ: δηλαδή είναι συντηρητικές) ή είναι θρησκευόμενες, το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να προέρχεται από το ίδιο υπόβαθρο και να είναι ανοιχτόμυαλος μας κάνει να προσδοκούμε κάτι άλλο», εκμυστηρεύεται η νεαρή γυναίκα.

Το 1991, η Ντόλι Πάρτον μάλιστα ονόμασε ένα τραγούδι «Οικογένεια», στο οποίο υποστήριζε την κοινότητα των ομοφυλοφίλων, η οποία είχε στιγματιστεί από την επιδημία του AIDS.

Με αναφορές στη Βίβλο

Όταν ρωτήθηκε για το θέμα από το CNN, η Ντόλι Πάρτον, η οποία κατά τα άλλα απέφευγε να πάρει οποιαδήποτε πολιτική θέση, ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για τον σκοπό των ΛΟΑΤΚΙ+ χωρίς να διστάσει να αναφερθεί στη Βίβλο.

«Οι άνθρωποι είναι αυτό που είναι και εγώ δεν είμαι Θεός, δεν είμαι κριτής. Υποτίθεται ότι πρέπει να αγαπάμε αλλήλους για αυτό που είμαστε και για το ποιοί είμαστε», τόνισε.

«Πάντα ήμουν αποδεκτή από την ομοφυλοφιλική κοινότητα επειδή τους αποδέχομαι», κατέληξε η τραγουδίστρια.

Για τη Ναντίν Χαμπς, συγγραφέα του βιβλίου «Rednecks, Queers, and Country Music» και καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, αυτή η πίστη στην αγάπη για τον πλησίον σφυρηλατήθηκε από τη θρησκευτική ανατροφή της τραγουδίστριας. Ο παππούς της ήταν Πεντηκοστιανός πάστορας.

«Η Ντόλι έδειξε ότι ήταν δυνατό όχι μόνο να αγαπάς και να αποδέχεσαι τους άλλους και τον εαυτό σου, αλλά και να το κάνεις αυτό μέσα σε ένα βαθιά χριστιανικό πλαίσιο», δήλωσε η ερευνήτρια στο AFP.

«Είναι μια ντίβα», σχολιάζει η Μπριζίτ Μπάντιτ, μια 34χρονη drag queen που ζει στο Όστιν του Τέξας, η οποία επιθυμεί να αναφέρεται μόνο με το καλλιτεχνικό της όνομα.

«Ελπίζω ο κόσμος να αφιερώσει ένα λεπτό για να ακούσει το μήνυμά της και να εμπνευστεί λίγο περισσότερο από την Ντόλι», πρόσθεσε.

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