Dolly Parton: Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της «βασίλισσας της country» – Η σύντομη μάχη με τον καρκίνο και η τελευταία επιθυμία

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η θρυλική Ντόλι Πάρτον, μία από τις σημαντικότερες και πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες στην ιστορία της αμερικανικής μουσικής, πέθανε σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο. Την αιτία του θανάτου της επιβεβαίωσαν οι εκπρόσωποί της, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της απώλειάς της.

«Η αγαπημένη μας Dolly Parton πέρασε τη ζωή και την καριέρα της χαρίζοντας χαρά, γέλιο, ελπίδα και ακεραιότητα σε όλα όσα άγγιξε», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Αφού αντιμετώπισε με γενναιότητα μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο, η Dolly έφυγε σήμερα από την επίγεια ζωή της στο Vanderbilt-Ingram Cancer Center, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα της πρόσωπα».

Οι εκπρόσωποί της αναφέρθηκαν επίσης στην «ασύγκριτη γενναιοδωρία» της Parton, τονίζοντας ότι άγγιξε τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων που δεν γνώρισε ποτέ προσωπικά και ήταν πάντα έτοιμη να «προσφέρει ένα χέρι βοήθειας».

Η Πάρτον είχε αποσυρθεί το τελευταίο διάστημα από αρκετές προγραμματισμένες δημόσιες εμφανίσεις, επικαλούμενη προβλήματα υγείας. Μόλις δέκα ημέρες πριν από τον θάνατό της είχε ακυρώσει εμφάνισή της στο Dollywood, εξηγώντας ότι ο γιατρός της είχε συστήσει να μην ταξιδέψει. Τα προβλήματα υγείας είχαν αρχίσει να επηρεάζουν το πρόγραμμά της ήδη από το 2025, χωρίς η ίδια να αποκαλύψει τότε ότι έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Όπως αναφέρει το People, η σταρ είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο την Παρασκευή 21 Αυγούστου, ενώ το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε επίσης προβλήματα με τα νεφρά και το ανοσοποιητικό της σύστημα.

«Είτε επρόκειτο για τα εκατοντάδες εκατομμύρια βιβλία που δωρίστηκαν μέσω της ανεκτίμητης Imagination Library είτε για τη χρηματοδότηση έρευνας που συνέβαλε στη δημιουργία ενός σωτήριου εμβολίου, το οποίο χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο, η άνευ όρων αγάπη της Dolly για όλους τους ανθρώπους ήταν η κινητήριος δύναμη πίσω από τη διαχρονική της προσφορά».

Παρά τη μάχη της με τον καρκίνο, η διάσημη τραγουδίστρια παρέμεινε αισιόδοξη και άντλησε δύναμη από τη βαθιά χριστιανική της πίστη τους τελευταίους μήνες.

Η Parton είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο ίδιο μέσο το 2020 ότι προσευχόταν καθημερινά.

«Για μένα, είναι η σωτηρία μου. Με βοηθά να ξεπερνάω τα πάντα», είχε πει.

Μετά την αποκάλυψη της κρυφής μάχης της Parton με τον καρκίνο, θαυμαστές της έσπευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να θρηνήσουν τον θάνατό της.

«Η Dolly βοηθούσε παιδιά και ενήλικες με καρκίνο, μόνο και μόνο για να έρθει τελικά και να τη χτυπήσει. Μακάρι να απαλλαγούμε σύντομα από τον καρκίνο», έγραψε ένας θαυμαστής.

«Καταλαβαίνω γιατί ήθελε να το κρατήσει ιδιωτικό, αλλά πονάει το ίδιο, ειδικά επειδή όλα μοιάζουν τόσο ξαφνικά», πρόσθεσε ένας άλλος.

«Έζησε μέσα στο φως»

Ο θάνατος της εμβληματικής σταρ επιβεβαιώθηκε αρχικά την Τρίτη μέσω ενός βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram ο ανιψιός της, Bryan Seaver, ο οποίος εκτελούσε επίσης χρέη επικεφαλής της προσωπικής της ασφάλειας.

«Αυτό το βίντεο είναι κάτι που η Dolly μου είχε ζητήσει να κάνω πριν από χρόνια, πολύ πριν μπορέσω να συνειδητοποιήσω ότι κάποια στιγμή θα αποτελούσε μια πραγματικότητα», ανέφερε ο Seaver.

Ο ίδιος εξήρε τη θεία του, λέγοντας ότι «έζησε μέσα στο φως» και πως πλέον βρίσκεται «στην αγκαλιά του Ιησού», μαζί με τον αείμνηστο σύζυγό της, Carl Dean, τους γονείς της και «αμέτρητους άλλους που την παρακολουθούσαν και ανυπομονούσαν να τη συναντήσουν στους ουρανούς».

Η Parton, η οποία συχνά αποκαλούνταν «Βασίλισσα της Κάντρι», είχε διαγράψει μια σπουδαία μουσική πορεία που διήρκεσε έξι ολόκληρες δεκαετίες. Θεωρείται ευρέως γνωστή για τις τεράστιες επιτυχίες της «Jolene» και «9 to 5».

Ο Seaver θυμήθηκε με συγκίνηση την εποχή που ακολουθούσε την Parton στις περιοδείες της, όταν ήταν ακόμη παιδί, τη δεκαετία του 1980. Όπως είπε, η θεία του «άνοιξε πόρτες όχι μόνο για μένα, αλλά για ολόκληρη την οικογένειά της, ώστε να φτάσουμε σε δυνατότητες που ούτε καν γνωρίζαμε ότι υπήρχαν».

Την περιέγραψε ως «μια αγρότισσα, όπως ακριβώς και ο πατέρας της».

«Εκείνος καλλιεργούσε τη γη. Εκείνη καλλιεργούσε τραγούδια και ευτυχία», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Seaver αποκάλυψε επίσης πως η Dolly είχε εκφράσει την επιθυμία της για την τελευταία της κατοικία.

«Η Dolly με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι θέλει να αναπαυθεί σε ένα όμορφο κρεβάτι από απαλό βαμβάκι, γιατί έπειτα από μια ζωή φορώντας βαριά στρας, επιτέλους αξίζει να είναι άνετη και να ξεκουραστεί».

Πηγές από την οικογένεια ανέφεραν ότι τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί στο Νάσβιλ ιδιωτική τελετή στην οποία θα παρευρεθούν στενοί φίλοι και συγγενείς.

Η Parton πέθανε το πρωί της Τρίτης, αφού είχε νοσηλευτεί από την Παρασκευή στο Vanderbilt University Medical Center του Νάσβιλ με αυτοάνοσα προβλήματα και προβλήματα στα νεφρά, σύμφωνα με το TMZ.

Καθώς η είδηση για τη ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης της αγαπημένης σταρ διαδιδόταν, οι άνθρωποί της έσπευσαν στο Νάσβιλ για να βρεθούν στο πλευρό της, όμως δεν κατάφεραν όλοι να την προλάβουν εν ζωή.

Από τη φτώχεια του Τενεσί στην κορυφή της μουσικής

Η Ντόλι Ρεμπέκα Πάρτον γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 1946 στο Τενεσί και μεγάλωσε σε μια πολυμελή και φτωχή οικογένεια, ως ένα από τα 12 παιδιά. Τα παιδικά της χρόνια στα Απαλάχια Όρη επηρέασαν βαθιά τη μετέπειτα τραγουδοποιία της, με την ίδια να μετατρέπει συχνά προσωπικές και οικογενειακές εμπειρίες σε τραγούδια.

Η σχέση της με τη μουσική ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, τραγουδώντας στην εκκλησία, ενώ σε ηλικία μόλις 13 ετών εμφανίστηκε στο θρυλικό Grand Ole Opry. Μία ημέρα μετά την αποφοίτησή της από το λύκειο, το 1964, μετακόμισε στο Νάσβιλ αποφασισμένη να ακολουθήσει επαγγελματική καριέρα στη μουσική.

Η μεγάλη ευκαιρία ήρθε το 1967, όταν εντάχθηκε στο τηλεοπτικό «The Porter Wagoner Show». Η συνεργασία της με τον Πόρτερ Γουάγκονερ την έκανε γνωστή σε ολόκληρη την Αμερική, αλλά η Πάρτον σύντομα διεκδίκησε την καλλιτεχνική ανεξαρτησία της και δημιούργησε μία από τις πιο επιτυχημένες σόλο καριέρες στην ιστορία της country.

Έγραψε περισσότερα από 3.000 τραγούδια, ανάμεσά τους τα «Jolene», «Coat of Many Colors», «9 to 5» και «I Will Always Love You». Το τελευταίο απέκτησε μια δεύτερη, παγκόσμια ζωή το 1992, όταν η Γουίτνεϊ Χιούστον το ερμήνευσε για την ταινία «The Bodyguard», μετατρέποντάς το σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας.

Η Πάρτον δεν περιορίστηκε στα όρια της country. Πέρασε με επιτυχία στην pop, συνεργάστηκε με καλλιτέχνες διαφορετικών μουσικών ειδών και πειραματίστηκε με gospel, bluegrass και rock. Με τον Κένι Ρότζερς γνώρισε τεράστια επιτυχία με το «Islands in the Stream», ενώ οι συνεργασίες της με τη Λίντα Ρόνσταντ και την Έμιλου Χάρις στα άλμπουμ «Trio» αποτέλεσαν επίσης ορόσημα της καριέρας της.

Στη διάρκεια μιας καριέρας σχεδόν επτά δεκαετιών, κέρδισε 11 Grammy και έφτασε 26 φορές στην κορυφή του country chart του Billboard. Το 1999 εντάχθηκε στο Country Music Hall of Fame, ενώ το 2022 πέρασε και στο Rock & Roll Hall of Fame, επιβεβαιώνοντας την επιρροή της πολύ πέρα από τα όρια της country μουσικής.

Η καριέρα στον κινηματογράφο και η επιχειρηματική αυτοκρατορία

Η επιτυχία της επεκτάθηκε και στον κινηματογράφο. Το 1980 πρωταγωνίστησε μαζί με την Τζέιν Φόντα και τη Λίλι Τόμλιν στην κωμωδία «9 to 5», γράφοντας παράλληλα το ομώνυμο τραγούδι, το οποίο προτάθηκε για Όσκαρ. Ακολούθησαν ταινίες όπως το «The Best Little Whorehouse in Texas» και το «Steel Magnolias».

Παράλληλα αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη επιχειρηματίας. Το 1986 άνοιξε το Dollywood στο Πίτζεον Φορτζ του Τενεσί, μετατρέποντάς το σταδιακά σε ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα της πολιτείας και δημιουργώντας γύρω από το όνομά της ένα ευρύτερο δίκτυο επιχειρήσεων στον χώρο της ψυχαγωγίας και της φιλοξενίας.

Η τεράστια φιλανθρωπική παρακαταθήκη

Για εκατομμύρια ανθρώπους, ωστόσο, η κληρονομιά της Πάρτον δεν περιορίζεται στη μουσική. Το 1988 δημιούργησε το Dollywood Foundation, αρχικά με στόχο την ενίσχυση της εκπαίδευσης των παιδιών στην περιοχή όπου είχε μεγαλώσει.

Το 1995 ίδρυσε το Imagination Library προς τιμήν του πατέρα της, ο οποίος δεν είχε μάθει ποτέ να διαβάζει και να γράφει. Μέσω του προγράμματος αποστέλλονταν δωρεάν βιβλία σε παιδιά από τη γέννησή τους μέχρι την ηλικία των πέντε ετών, ανεξάρτητα από το εισόδημα της οικογένειάς τους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τη γενέτειρά της και επεκτάθηκε στη συνέχεια στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Μέχρι τον θάνατό της, το πρόγραμμα είχε μοιράσει εκατοντάδες εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά, εξελισσόμενο σε μία από τις μεγαλύτερες πρωτοβουλίες παιδικού αλφαβητισμού στον κόσμο.

Η φιλανθρωπική της δράση επεκτάθηκε στην υγεία, στην εκπαίδευση και στην υποστήριξη πληγέντων από φυσικές καταστροφές. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2016 στο Τενεσί, βοήθησε οικονομικά οικογένειες που έχασαν τα σπίτια τους. Το 2020 προσέφερε ένα εκατομμύριο δολάρια στο Vanderbilt University Medical Center για έρευνα πάνω στον κορωνοϊό, χρηματοδότηση που συνέβαλε στις έρευνες που οδήγησαν στο εμβόλιο της Moderna.

Ο γάμος σχεδόν έξι δεκαετιών και η απώλεια του συζύγου της

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η Πάρτον έζησε για σχεδόν έξι δεκαετίες στο πλευρό του Καρλ Ντιν. Παντρεύτηκαν το 1966 και εκείνος απέφευγε συστηματικά τη δημοσιότητα, παρά την παγκόσμια φήμη της συζύγου του.

Ο Ντιν πέθανε τον Μάρτιο του 2025, έπειτα από σχεδόν 60 χρόνια γάμου. Η Πάρτον είχε παραδεχθεί αργότερα ότι προσπαθούσε να ξαναβρεί τις ισορροπίες της «πνευματικά, συναισθηματικά και σωματικά» μετά την απώλειά του. Το ζευγάρι δεν απέκτησε παιδιά, ενώ η Πάρτον είχε ιδιαίτερα στενή σχέση με τα ανίψια της και ήταν νονά της Μάιλι Σάιρους.

instagram @dollyparton

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε κύμα συγκίνησης στις ΗΠΑ και σε ολόκληρο τον κόσμο. Μουσικοί, ηθοποιοί και πολιτικοί απέτισαν φόρο τιμής στην καλλιτέχνιδα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες προς τιμήν της.

Η Ντόλι Πάρτον άφησε πίσω της μια καριέρα που ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια ενός μουσικού είδους. Τραγουδίστρια, συνθέτρια, ηθοποιός, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, κατάφερε να μετατρέψει την ιστορία ενός κοριτσιού που μεγάλωσε στη φτώχεια του αγροτικού Τενεσί σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ιστορίες επιτυχίας της αμερικανικής ποπ κουλτούρας. Όπως είχε πει η ίδια για το αποτύπωμα που ήθελε να αφήσει, «Τα τραγούδια είναι η κληρονομιά μου».

Διαβάστε επίσης:

Ντόλι Πάρτον: H γυναίκα που έκανε την υπερβολή τέχνη – Από το «Jolene» στο «I Will Always Love You»

Θάνατος Ντόλι Πάρτον: Μεσίστιες σημαίες στις ΗΠΑ για μια εβδομάδα

Η Ντόλι Πάρτον, θρύλος της κάντρι μουσικής, πέθανε σε ηλικία 80 ετών