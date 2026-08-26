Μελανσόν: Ζητά από την ΕΚΤ «πάγωμα» του γαλλικού χρέους – Σφοδρές αντιδράσεις στην ΕΕ και φόβοι για νέα κρίση στις αγορές της Ευρώπης

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Η πρόταση του Ζαν-Λικ Μελανσόν για «πάγωμα» μέρους του γαλλικού χρέους που βρίσκεται στα χέρια του Ευρωσυστήματος προκαλεί έντονη πολιτική και οικονομική αντιπαράθεση στη Γαλλία, ενώ ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για τα όρια της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής.

Ο επικεφαλής της Ανυπότακτης Γαλλίας επανέφερε την απαίτηση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να θέσει σε αναστολή την εξυπηρέτηση των κρατικών χρεών, ξεκινώντας από εκείνα που δημιουργήθηκαν την περίοδο της πανδημίας. Η πρόταση στηρίζεται στο γεγονός ότι σημαντικό μέρος του γαλλικού χρέους βρίσκεται πλέον στον ισολογισμό της κεντρικής τράπεζας.

Ο Μελανσόν υποστηρίζει ότι η διαγραφή ή το «πάγωμα» αυτών των υποχρεώσεων θα έδινε στη Γαλλία δημοσιονομικό χώρο για επενδύσεις και κοινωνικές πολιτικές, χωρίς να απαιτηθεί νέα λιτότητα.

Το γαλλικό «όχι» και το ευρωπαϊκό εμπόδιο

Η κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί απορρίπτει κατηγορηματικά την πρόταση. Ο υπουργός Οικονομίας Ρολάν Λεσκίρ προειδοποίησε ότι μια τέτοια κίνηση θα έπληττε την αξιοπιστία της Γαλλίας απέναντι στους επενδυτές και θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος δανεισμού. Ο πρωθυπουργός, από την πλευρά του, τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται πάνω απ’ όλα να διατηρήσει την εμπιστοσύνη των αγορών, καθώς καλείται να αντλήσει περίπου 310 δισ. ευρώ μέσα στο 2026.

Το σημαντικότερο εμπόδιο, ωστόσο, είναι ευρωπαϊκό. Σύμφωνα με τον οικονομολόγο Ξαβιέ Ραγκό, η επιβολή «παγώματος» του χρέους από την ΕΚΤ προσκρούει στις ευρωπαϊκές Συνθήκες και στην κατοχυρωμένη ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας. Η ίδια η ΕΚΤ και η Banque de France απέφυγαν μέχρι στιγμής να σχολιάσουν την πρόταση.

Περίπου 50 οικονομολόγοι έχουν πάντως υποστηρίξει ότι οι θεσμικοί περιορισμοί μπορούν να επανεξεταστούν πολιτικά, ενώ άλλοι ειδικοί θεωρούν ότι μια τέτοια διαγραφή είναι τεχνικά εφικτή, αλλά απαιτεί πολιτική συμφωνία σε επίπεδο Ευρωσυστήματος.

Η αντιπαράθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία ενόψει των γαλλικών προεδρικών εκλογών του 2027. Ο Μελανσόν επιχειρεί να εμφανιστεί ως η βασική εναλλακτική στην οικονομική πολιτική της ΕΕ, την ώρα που η γαλλική Αριστερά παραμένει κατακερματισμένη και η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας αποτελεί ένα από τα κεντρικά ζητήματα της προεκλογικής αναμέτρησης.

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