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26.08.2026 10:17

Δημήτρης Κόκοτας: Με δαπάνη του Δήμου Αγίας Βαρβάρας η κηδεία του – Αναβολή εκδηλώσεων και τιμητικές ονοματοδοσίες στη μνήμη του

26.08.2026 10:17
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Με έκτακτη συνεδρίαση και ομόφωνο ψήφισμα τίμησε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Βαρβάρας τη μνήμη του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 57 ετών μετά από σχεδόν 2,5 χρόνια νοσηλείας στη ΜΕΘ.

Ο τραγουδιστής εξελέγη δημοτικός σύμβουλος στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023, μια θέση που τίμησε για όσο διάστημα του το επέτρεψε η υγεία του.

Μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε η κηδεία να πραγματοποιηθεί με δαπάνη του δήμου, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ενώ η δημοτική σημαία θα κυματίζει μεσίστια μέχρι την ημέρα της ταφής.

Παράλληλα, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να παραστεί σύσσωμο στην εξόδιο ακολουθία και να καταθέσει στεφάνι.

Ιδιαίτερη συμβολική σημασία έχει και η απόφαση για την καθιέρωση μίας από τις ετήσιες υποτροφίες του Ωδείου του δήμου στο όνομα του Δημήτρη Κόκοτα, καθώς και η ονοματοδοσία της αίθουσας εκδηλώσεων του Ωδείου, στο Μέγαρο «Μήτρος Σουλιμιώτης», στη μνήμη του.

«Τίμησε τον Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο»

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε έπειτα από πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, Βασίλειου Βόσσου. Το σώμα ενέκρινε ομόφωνα τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της διαδικασίας, «σε ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής».

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε εκτάκτως το απόγευμα της Τρίτης 25 Αυγούστου 2026, με μοναδικό θέμα την έγκριση ψηφίσματος για τον θάνατό του. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν 14 από τους 25 δημοτικούς συμβούλους και παρέστη ο δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, Λάμπρος Μίχος.

Ο Δημήτρης Κόκοτας είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος Αγίας Βαρβάρας στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023. Άσκησε τα καθήκοντά του «με συνέπεια και αφοσίωση» μέχρι τις 28 Μαρτίου 2024, όταν αντιμετώπισε το σοβαρό πρόβλημα υγείας που οδήγησε στην πολυετή νοσηλεία του.

Στο ψήφισμα που εισηγήθηκε ο δήμαρχος και ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δημήτρης Κόκοτας χαρακτηρίζεται «μία σπάνια προσωπικότητα που τίμησε τον Δήμο μας και το Δημοτικό μας Συμβούλιο».

Το κείμενο κάνει λόγο για βαθιά θλίψη και συγκίνηση, υπογραμμίζοντας το ήθος, τη δοτικότητα, το ταλέντο, την ευγένεια και την οραματικότητά του.

«Αγάπησε την Αγία Βαρβάρα και τους ανθρώπους της και τον αγάπησαν αφειδόλευτα και αυτοί», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Με την υπ’ αριθμόν 74 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Βαρβάρας αποφάσισε ομόφωνα:

  • Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του.
  • Να πραγματοποιηθεί η κηδεία του με δαπάνη του Δήμου, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.
  • Να κυματίζει μεσίστια η σημαία του Δήμου μέχρι την ημέρα της ταφής.
  • Να παραστεί σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο στην εξόδιο ακολουθία, με επικεφαλής τον πρόεδρό του και τον δήμαρχο.
  • Να κατατεθεί στεφάνι στη μνήμη του.
  • Να καθιερωθεί στο όνομα του Δημήτρη Κόκοτα μία από τις ετήσιες υποτροφίες του Δημοτικού Ωδείου.
  • Να δοθεί το όνομά του στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ωδείου, στο Μέγαρο «Μήτρος Σουλιμιώτης».
  • Να αναβληθούν οι προγραμματισμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σεπτεμβρίου και να πραγματοποιηθούν μετά το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο.
  • Να επιδοθεί το ψήφισμα στην οικογένειά του, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στον Τύπο.

Η απόφαση φέρει την υπογραφή του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, Βασίλειου Βόσσου, και έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια».

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