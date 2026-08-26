search
ΤΕΤΑΡΤΗ 26.08.2026 12:09
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.08.2026 10:02

Σωκράτης Αλαφούζος: Η συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατο της μητέρας του – «Δεν έχω κάποιον να με περιμένει πίσω στην Αθήνα πια»

26.08.2026 10:02
sokratis-alafouzos_ndp

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Δύο και πλέον μήνες μετά τον θάνατο της μητέρας του, ο Σωκράτης Αλαφούζος άδειασε το σπίτι που έμενε η γυναίκα που τον έφερε στον κόσμο και παρέδωσε τα κλειδιά του σπιτιού της στον ιδιοκτήτη, μετά από 29 ολόκληρα χρόνια.

Ο ηθοποιός προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό στο Instagram, όπου μεταξύ άλλων έγραψε πως πλέον δεν έχει μείνει κανείς στην Αθήνα να τον περιμένει.

Ο Σωκράτης Αλαφούζος έγραψε αναλυτικά στη νέα του ανάρτηση: «Πόσα η καρδιά να ζήσει σε μια μέρα… Το πρωί να μεταφέρεις τα τελευταία πράγματα από το σπίτι που έζησε η μανούλα σου για 29 χρόνια, άδειο πια, μα γεμάτο αναμνήσεις, σκέψεις και αγάπη. Το μεσημέρι να παραδώσεις τα κλειδιά στον ιδιοκτήτη, την πόρτα εκείνη να διαβείς για τελευταία φορά, χωρίς να ακούσεις “στο καλό παιδάκι μου, η Παναγίτσα να σε φυλάει”.

Σ’ αγαπώ μανούλα μου, θα πω και η αγκαλιά σφιχτή και μέσα μου ο φόβος μήπως είναι η τελευταία φορά… Νωρίς το απόγευμα θα τρέξω εκεί που την ίδια αγάπη δίνω και παίρνω, στο παιδί μου… στην κόρη μου. Η καρδιά σε οδηγεί σ’ αυτή τη μοναδικά όμορφη διαδρομή προς την Επίδαυρο… για να βρεθώ στον κόσμο που από νωρίς επέλεξα να εκφραστώ… στο θέατρο, που θα χαϊδέψει την καρδιά και το μυαλό θα πάει μακριά.

Ένα χαμόγελο θα γεννηθεί, μια φωτογραφία, μια στιγμή. Μετά από 4 ώρες σαν όνειρο θα φαίνεται… στο αεροδρόμιο με την κόρη σου… στις 6 το πρωί θα πετάξετε μακριά… δεν έχω κάποιον να με περιμένει πίσω στην Αθήνα πια… ένα σπίτι, μια ζεστή αγκαλιά… μα την αγάπη θα έχω πάντα στην καρδιά… εκεί που το σπίτι μου είναι μαζί μου παντοτινά».

Διαβάστε επίσης:

Η Δέσποινα Βανδή τραγούδησε στον Βασίλη Μπισμπίκη το «Δεν ξέρω πόσο σ’ αγαπώ» (video)

Δημήτρης Κόκοτας: Η showbiz αποχαιρετά τον τραγουδιστή – Οι συγκινητικές αναρτήσεις φίλων και συναδέλφων

Dolly Parton: Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της «βασίλισσας της country» – Η σύντομη μάχη με τον καρκίνο και η τελευταία επιθυμία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
KALODIO_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξαναμπλέκεται το καλώδιο: Η Τουρκία απαιτεί να έχει ενημέρωση και να δίνει άδεια για όλες τις εργασίες

PUBLIC_LOGO
ADVERTORIAL

Οι εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου στα Public

DANIEL-KAKOKAIRIA-1-NEW
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Ακραία καιρικά φαινόμενα φέρνει η κλιματική αλλαγή – Οι δράσεις για την αντιμετώπισή τους

LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Πτώμα με στολή δύτη και βατραχοπέδιλα εντοπίστηκε στη θάλασσα

DOLLYPARTON_EPA_FILE
LIFESTYLE

Dolly Parton: Η μεγάλη, ανοιχτή αγκαλιά της για τη LGBTQ+ κοινότητα και το σπαρταριστό επεισόδιο σε διαγωνισμό drag queens

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST MATSAS SITE 25.08
PODCASTS

Podcast - Μίνως Μάτσας: «Το κέφι για τη δουλειά μου πολλαπλασιάζεται τώρα που είμαι με τα παιδιά μου διακοπές»

menegaki_instagram
LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Το album των διακοπών της - «Του χρόνου το καλοκαίρι, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος;»

menidi-epithesi-skylos
ΕΛΛΑΔΑ

«Σύρθηκα κάτω προσπαθώντας να βγάλω τον σκύλο μου από τα δόντια του»: Η 26χρονη περιγράφει την επίθεση σκύλου στο Μενίδι

Tileorasi
MEDIA

Δημοσιογράφος ενώ ανακοινώθηκε από την ΕΡΤ… συνεχίζει την παρουσίαση σε πρωινή «ζώνη» του ανταγωνισμού

tzitzikostas- xristidis- avgerinos – karystianou – new
ΚΑΛΧΑΣ

Οι εισηγήσεις για ανασχηματισμό, οι μετρήσεις… παραλίας, η ακέφαλη Περιφέρεια, το άγχος Άννας για Χρηστίδη και η ανηλεής κόντρα Αυγερινού – Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.08.2026 12:09
KALODIO_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξαναμπλέκεται το καλώδιο: Η Τουρκία απαιτεί να έχει ενημέρωση και να δίνει άδεια για όλες τις εργασίες

PUBLIC_LOGO
ADVERTORIAL

Οι εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου στα Public

DANIEL-KAKOKAIRIA-1-NEW
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Ακραία καιρικά φαινόμενα φέρνει η κλιματική αλλαγή – Οι δράσεις για την αντιμετώπισή τους

1 / 3