Σωκράτης Αλαφούζος: Η συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατο της μητέρας του – «Δεν έχω κάποιον να με περιμένει πίσω στην Αθήνα πια»

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Δύο και πλέον μήνες μετά τον θάνατο της μητέρας του, ο Σωκράτης Αλαφούζος άδειασε το σπίτι που έμενε η γυναίκα που τον έφερε στον κόσμο και παρέδωσε τα κλειδιά του σπιτιού της στον ιδιοκτήτη, μετά από 29 ολόκληρα χρόνια.

Ο ηθοποιός προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό στο Instagram, όπου μεταξύ άλλων έγραψε πως πλέον δεν έχει μείνει κανείς στην Αθήνα να τον περιμένει.

Ο Σωκράτης Αλαφούζος έγραψε αναλυτικά στη νέα του ανάρτηση: «Πόσα η καρδιά να ζήσει σε μια μέρα… Το πρωί να μεταφέρεις τα τελευταία πράγματα από το σπίτι που έζησε η μανούλα σου για 29 χρόνια, άδειο πια, μα γεμάτο αναμνήσεις, σκέψεις και αγάπη. Το μεσημέρι να παραδώσεις τα κλειδιά στον ιδιοκτήτη, την πόρτα εκείνη να διαβείς για τελευταία φορά, χωρίς να ακούσεις “στο καλό παιδάκι μου, η Παναγίτσα να σε φυλάει”.

Σ’ αγαπώ μανούλα μου, θα πω και η αγκαλιά σφιχτή και μέσα μου ο φόβος μήπως είναι η τελευταία φορά… Νωρίς το απόγευμα θα τρέξω εκεί που την ίδια αγάπη δίνω και παίρνω, στο παιδί μου… στην κόρη μου. Η καρδιά σε οδηγεί σ’ αυτή τη μοναδικά όμορφη διαδρομή προς την Επίδαυρο… για να βρεθώ στον κόσμο που από νωρίς επέλεξα να εκφραστώ… στο θέατρο, που θα χαϊδέψει την καρδιά και το μυαλό θα πάει μακριά.

Ένα χαμόγελο θα γεννηθεί, μια φωτογραφία, μια στιγμή. Μετά από 4 ώρες σαν όνειρο θα φαίνεται… στο αεροδρόμιο με την κόρη σου… στις 6 το πρωί θα πετάξετε μακριά… δεν έχω κάποιον να με περιμένει πίσω στην Αθήνα πια… ένα σπίτι, μια ζεστή αγκαλιά… μα την αγάπη θα έχω πάντα στην καρδιά… εκεί που το σπίτι μου είναι μαζί μου παντοτινά».

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