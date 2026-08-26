Από το «Τσοβόλα, δώστα όλα» στο «Μητσοτάκη, φέρτα τώρα»: Η Ελλάδα μπροστά σε μια νέα προεκλογική επιταγή

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Υπάρχουν στιγμές στην ελληνική πολιτική ιστορία όπου μια οικονομική εξαγγελία γίνεται κάτι περισσότερο από οικονομική πολιτική. Γίνεται πολιτικό μήνυμα.

Το 1989 ήταν το περίφημο «Τσοβόλα, δώστα όλα».

Το 2026, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ετοιμάζεται για τη ΔΕΘ με ένα πακέτο που, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, προσεγγίζει τα 1,8 δισ. ευρώ για το 2027, με φορολογικές ελαφρύνσεις και εισοδηματικές παρεμβάσεις περίπου 1,4 δισ. ευρώ. Η διαφορά είναι ότι σήμερα κανείς δεν χρειάζεται να φωνάξει στον υπουργό Οικονομικών «δώστα όλα».

Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι βρίσκεται μπροστά στην τελευταία ΔΕΘ πριν από τις επόμενες εθνικές εκλογές και ότι κάθε ευρώ που επιστρέφει στην κοινωνία μπορεί να μετατραπεί σε πολιτικό κεφάλαιο. Και εδώ αρχίζει μια άτυπη σύγκριση με το 1989, μια και η πολιτική ανάγκη μοιάζει εντυπωσιακά γνώριμη.

1989: Όταν η παροχή έγινε προεκλογικό όπλο

Τον Απρίλιο του 1989 ο Ανδρέας Παπανδρέου μιλούσε σε προεκλογική συγκέντρωση στο Περιστέρι και απευθυνόταν στον τότε υπουργό Οικονομικών Δημήτρη Τσοβόλα.΅Η φράση έμεινε στην ιστορία: «Τσοβόλα, δώστα όλα».

Η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη την έκανε σύμβολο αυτού που κατήγγειλε ως παροχολογία και δημοσιονομικό λαϊκισμό. Και δεν ήταν τυχαίο. Η Ελλάδα του 1989 είχε ήδη σοβαρό δημοσιονομικό πρόβλημα. Το δημόσιο χρέος είχε εκτοξευθεί από περίπου 22,6% του ΑΕΠ το 1980 σε πάνω από 60% το 1989, ενώ τα δημοσιονομικά ελλείμματα ήταν εξαιρετικά υψηλά. Η οικονομία αντιμετώπιζε ταυτόχρονα υψηλό πληθωρισμό και σημαντικές ανισορροπίες. Με άλλα λόγια: η Ελλάδα τότε μοίραζε χρήματα σε μια οικονομία που δεν είχε την αντίστοιχη δημοσιονομική δυνατότητα.

2026: Η πολιτική ανάγκη

Σήμερα η εικόνα είναι σχεδόν αντίστροφη. Η Ελλάδα εμφανίζει σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα. Στο πρώτο τετράμηνο του 2026 το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε σε 5,175 δισ. ευρώ, έναντι στόχου μόλις 2,298 δισ. ευρώ. Στο πεντάμηνο καταγράφηκε πρωτογενές πλεόνασμα 3,6 δισ. ευρώ, περίπου 2,4 δισ. πάνω από τον στόχο. Και το δημόσιο χρέος βρίσκεται σε πτωτική πορεία, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά υψηλό. Για το 2026 το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα προβλέπει χρέος περίπου 136,8% του ΑΕΠ.

Άρα η κυβέρνηση έχει ένα επιχείρημα: «Δεν μοιράζουμε δανεικά. Μοιράζουμε μέρος της δημοσιονομικής υπεραπόδοσης». Είναι ένα επιχείρημα που έχει οικονομική βάση, αλλά δεν είναι όλη η ιστορία, μια και τα μακροοικονομικά, απέχουν πολύ από τα μικροοικονομικά. Δηλαδή την τσέπη των πολιτών, που είναι εδώ και μήνες ιδιαίτερα ζορισμένη.

Γιατί λοιπόν τώρα;

Η κυβέρνηση δεν αποφάσισε ξαφνικά ότι ανακάλυψε την κοινωνική πολιτική. Η ΔΕΘ του 2026 είναι η τελευταία μεγάλη οικονομική παρουσίαση της κυβέρνησης πριν από τις εκλογές του 2027. Και οι μέχρι σήμερα πληροφορίες δείχνουν ότι στο επίκεντρο βρίσκονται: φοροελαφρύνσεις, ελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες, παρεμβάσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυξήσεις εισοδημάτων, συνταξιούχοι, στεγαστικές παρεμβάσεις, μειώσεις φόρων. Δεν είναι τυχαίο ότι στο κυβερνητικό «ραντάρ» εμφανίζονται ομάδες με μεγάλη εκλογική βαρύτητα: Ελεύθεροι επαγγελματίες. Μικρομεσαίοι. Συνταξιούχοι. Οικογένειες. Νεότερες ηλικίες. Ακριβώς εκεί όπου τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί πολιτική φθορά για την κυβέρνηση.

Η …επιστροφή στις ρίζες κρύβει το μεγάλο παράδοξο: Το 1989 ο Μητσοτάκης κατηγορούσε τον Παπανδρέου για παροχές μέσα σε μια οικονομία με τεράστια ελλείμματα. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην άλλη πλευρά του πολιτικού κάδρου: η δική του κυβέρνηση είναι αυτή που ετοιμάζεται να επιστρέψει δισεκατομμύρια στην κοινωνία.

Μόνο που υπάρχει μία κρίσιμη διαφορά. Τότε το κράτος δανειζόταν για να χρηματοδοτήσει πολιτικές. Σήμερα η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι μπορεί να χρηματοδοτήσει τις ελαφρύνσεις από τα υψηλότερα έσοδα και τα πρωτογενή πλεονάσματα. Αυτό σημαίνει ότι η ιστορική αναλογία πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή, και με βάση τα αποθέματα. Αυτό βέβαια δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλές…

Το πρόβλημα είναι ότι ο πολίτης δεν ζει στο Excel

Οι αριθμοί της οικονομίας βελτιώθηκαν, αλλά η καθημερινότητα όμως δεν βελτιώθηκε στον ίδιο βαθμό για όλους. Το κράτος βλέπει: πλεόνασμα., αλλά ο πολίτης βλέπει: σούπερ μάρκετ, ενοίκιο, ενέργεια, δόση, σχολείο, βενζίνη. Αυτή η απόσταση ανάμεσα στη μακροοικονομική εικόνα και την προσωπική οικονομική εμπειρία είναι σήμερα το μεγαλύτερο πολιτικό κεφάλαιο της αντιπολίτευσης. Και εξηγεί γιατί η κυβέρνηση χρειάζεται να μετατρέψει τους καλούς δημοσιονομικούς αριθμούς σε χειροπιαστό διαθέσιμο εισόδημα. Γιατί ένα πρωτογενές πλεόνασμα δεν ψηφίζει.

Και εδώ επιστρέφει το φάντασμα του «Τσοβόλα»

Σήμερα η κυβέρνηση θα πει: «Μειώνουμε φόρους επειδή μπορούμε». Η αντιπολίτευση μπορεί να απαντήσει: «Γιατί μπορείτε τώρα, μετά από χρόνια υπερφορολόγησης; Και γιατί επιλέγετε να το κάνετε τώρα, λίγο πριν από τις εκλογές;» Είναι δύο εντελώς διαφορετικές πολιτικές αναγνώσεις του ίδιου αριθμού.

Το μεγάλο πολιτικό ερώτημα: Ποιος πληρώνει; Γιατί άλλο πράγμα είναι μία μόνιμη φορολογική μεταρρύθμιση που χρηματοδοτείται από μόνιμη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και άλλο μία μόνιμη παροχή που χρηματοδοτείται από ένα προσωρινό πλεόνασμα.

Αυτό ήταν ένα από τα μεγάλα προβλήματα της παλιάς Ελλάδας.

1989 και 2026: Οι αριθμοί απέναντι στην πολιτική

Ελλάδα 1989 Ελλάδα 2026 Νόμισμα Δραχμή Ευρώ Χρέος/ΑΕΠ ~61% ~137% Δημοσιονομική εικόνα Μεγάλα ελλείμματα Μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα Πληθωρισμός ~14% πολύ χαμηλότερος, αλλά με νέες πιέσεις Ανάπτυξη Επιβράδυνση Θετική, αλλά με κινδύνους Δημοσιονομικός χώρος Περιορισμένος Υπαρκτός Πολιτική συγκυρία Προεκλογική Προεκλογική Πολιτικό σύνθημα «Τσοβόλα, δώστα όλα» «Επιστρέφουμε στην κοινωνία» Κύριο όπλο Παροχές Φοροελαφρύνσεις/εισοδηματικές ενισχύσεις Κύριος κίνδυνος Εκτροχιασμός Μόνιμες παροχές χωρίς μόνιμη χρηματοδότηση

Τα σημερινά δημοσιονομικά δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει πραγματική δημοσιονομική υπεραπόδοση, ενώ το χρέος μειώνεται ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Το πιο δύσκολο ερώτημα για την κυβέρνηση

Η κυβέρνηση έχει δίκιο όταν λέει ότι η Ελλάδα του 2026 δεν είναι η Ελλάδα του 1989, αλλά η αντιπολίτευση έχει ένα εξίσου ισχυρό ερώτημα: Αν η οικονομία είναι τόσο ισχυρή όσο παρουσιάζεται, γιατί ο πολίτης εξακολουθεί να αισθάνεται τόσο οικονομικά πιεσμένος;

Γιατί εάν τα έσοδα αυξάνονται, το χρέος μειώνεται και τα πλεονάσματα ξεπερνούν τους στόχους, τότε η κοινωνία δικαιούται να ρωτήσει: Πού ακριβώς πήγε η ανάπτυξη; Και κυρίως: Ποιος την αισθάνθηκε;

Το 1989 η ερώτηση ήταν:

«Μπορεί το κράτος να συνεχίσει να μοιράζει ενώ η οικονομία βουλιάζει;»

Το 2026 η ερώτηση είναι διαφορετική:

«Μπορεί η κυβέρνηση να χρησιμοποιεί τα δημοσιονομικά περιθώρια για να ξανακερδίσει την κοινωνική πλειοψηφία, χωρίς να μετατρέψει το πλεόνασμα σε προεκλογικό ταμείο;»

Και αυτό είναι πολύ πιο ενδιαφέρον από μια απλή σύγκριση Παπανδρέου–Μητσοτάκη.

Γιατί η Ελλάδα του 2026 δεν είναι η Ελλάδα του 1989.

Έχει όμως κάτι που δεν αλλάζει εύκολα: η πολιτική εξουσία εξακολουθεί να κρίνεται στο πορτοφόλι του πολίτη.

Και ίσως αυτή να είναι η πιο ειρωνική συνέχεια της ιστορίας.

Ο άνθρωπος που κάποτε κατηγορούσε τον Ανδρέα Παπανδρέου ότι «μοιράζει» βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με μια δική του εκδοχή του ίδιου πολιτικού διλήμματος: όταν έρχονται οι εκλογές, πόσο από το ταμείο πρέπει να επιστρέψεις στον πολίτη για να του ζητήσεις ξανά την ψήφο;

Το 1989 το σύνθημα ήταν: «Τσοβόλα, δώστα όλα».

Το 2026 το σύνθημα δεν χρειάζεται να ειπωθεί. Αρκεί μία ερώτηση: «Μητσοτάκη, τώρα που υπάρχουν τα λεφτά, γιατί ο πολίτης να περιμένει μέχρι τη ΔΕΘ για να τα δει;»

Και ίσως αυτή να είναι η πραγματική πολιτική ιστορία της φετινής ΔΕΘ.

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