Οι εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου στα Public

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Οι εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους συνεχίζονται στα Public, προσφέροντάς μας έμπνευση και προβληματισμό! Επίκαιρες συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων και δράσεις για παιχνίδι έρχονται στα καταστήματα Public σε Αθήνα και περιφέρεια, για να μας κρατήσουν συντροφιά με τον καλύτερο τρόπο, πάντα με την υπογραφή του κορυφαίου βιβλιοπωλείου στην Ελλάδα.

Τα PlayDays του Σεπτεμβρίου

Οι δράσεις PlayDays στα Public γεμίζουν το χρόνο με παιχνίδι, δημιουργικότητα και μοναδικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους! Διαδραστικά events, δημιουργικά workshops, επιδείξεις και ψυχαγωγικές δραστηριότητες έρχονται στα καταστήματα Public σε Αθήνα και περιφέρεια, προσφέροντας στιγμές διασκέδασης, έμπνευσης και συμμετοχής για όλη την οικογένεια.

Play Days στα Public με την Hasbro!

Σάββατο 05 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00 έως 14:00

Τα Play Days και η χαρά του παιχνιδιού βρίσκονται στα Public!

Τα Public και η Hasbro προσκαλούν μικρούς και μεγάλους για παιχνίδι και διασκέδαση, το Σάββατο 05/9στις 12:00 έως 14:00 στα καταστήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Δείτε το πρόγραμμα εδώ:

Play Days στα Public με την Hasbro! | Public Events

Σας περιμένουμε!

Ελάτε να παίξουμε παρέα με τα αγαπημένα πλαστοζυμαράκια Play-Doh της Hasbro!



Οι εκδηλώσεις απευθύνονται σε ηλικίες από 4 ετών.



Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Play Days στα Public με την Κάισσα!

Σάββατο 05 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00 έως 14:00

Τα Play Days και η χαρά του παιχνιδιού βρίσκονται στα Public!

Τα Public και η Κάισσα προσκαλούν μικρούς και μεγάλους για παιχνίδι και διασκέδαση, το Σάββατο 05/9στις 12:00 έως 14:00 στα καταστήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Δείτε το πρόγραμμα εδώ:

Play Days στα Public με την Κάισσα! | Public Events

Σας περιμένουμε!

Ελάτε να παίξουμε επιτραπέζια Κάισσα!

Ανακαλύψτε αγαπημένα επιτραπέζια και δημιουργήστε ακόμα καλύτερες αναμνήσεις με όλη την οικογένεια! Σας περιμένουμε!

Οι εκδηλώσεις απευθύνονται σε ηλικίες από 4-8 ετών.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι βιβλιοπαρουσιάσεις Σεπτεμβρίου

Μια ξεχωριστή αφορμή για να συναντηθούμε με συγγραφείς και να έρθουμε σε επαφή με ξεχωριστές ιστορίες. Μέσα από συζητήσεις, αφηγήσεις και προσωπικές ματιές, οι δημιουργοί και το αναγνωστικό κοινό μπαίνουν σε έναν μοναδικό διάλογο για την ιστορία που κουβαλά μέσα του κάθε βιβλίο.

Κατερίνα Γυφτάκη

Σοφία ήταν κάποτε το όνομά μου / Εκδόσεις Χάρτινη Πόλη

Τετάρτη 16/9 και ώρα 20:30 | Public Café Συντάγματος

Τα Public και οι εκδόσεις Χάρτινη Πόλη σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Κατερίνας Γυφτάκη «Σοφία ήταν κάποτε το όνομά μου», την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 20:30, στο Public Café Συντάγματος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:



Ένα σαρωτικό μυθιστόρημα, με δαιδαλώδη πλοκή, γεμάτο ανατροπές, αποκαλύψεις, παιχνίδια εξουσίας και διαφθοράς. Μια σειρά από δραματικές συμπτώσεις που σκιαγραφούν το πορτρέτο μιας σκοτεινής και επικίνδυνης εποχής. Μια σπαραχτική τοιχογραφία ερωτικού πάθους, προδοσίας, εκδίκησης, συγχώρησης, φυγής και αναζήτησης. Πόσες φορές αναγκάζεται η Σοφία να αλλάξει το όνομά της; Μέχρι ποιο σημείο μπορεί να φτάσει ένας άντρας έτσι ώστε να κρατήσει κοντά του εκείνο που ποθεί με όλη του την καρδιά; Ποια φαντάσματα του παρελθόντος θα αναστηθούν μπροστά στους ήρωες, ζητώντας απαντήσεις σε μια τελική αναμέτρηση; Ένα πολύπλοκο ερωτικό τρίγωνο, όπου κανένας δεν είναι αυτό που φαίνεται, οδηγείται σε ένα συνταρακτικό κρεσέντο κάτω από τη σελήνη του θερισμού. Μια παθιασμένη ιστορία που εκτείνεται από την ταραχώδη Γαλλική Επανάσταση μέχρι, πέρα από τον Ατλαντικό Ωκεανό, τα λιβάδια καλαμποκιού του «Νέου Κόσμου», με την ελπίδα μιας καινούριας ζωής.

Παρουσίαση και συζήτηση με την συγγραφέα.



Μιχάλης Μεσσήνης Μουσουργός Ειδικός Μουσικός, παραγωγός ΕΡΤ

Αποσπάσματα θα διαβάσει η συγγραφέας και αφηγήτρια Λίλη Λαμπρέλλη

Πιάνο και τραγούδι: D.John Forrow

Λυρικό τραγούδι: Αντιγόνη Γκόγκη

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πολίνα Πρελορέντζου

Με λένε Τζένη; / Lebee Publications

Δευτέρα 21/9 και ώρα 19:00 | Αίθουσα Public Συντάγματος

Τα Public και οι εκδόσεις Lebee σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Πολινας Πρελορέντζου «Με λένε Τζένη;», την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 19:00, στο Αίθουσα Café Συντάγματος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

«Αμάν, βρε μαμά! Είπαμε να σβήσεις τις μνήμες που σε πονάνε, αλλά εσύ κοντεύεις να ξεχάσεις κι εμένα».

Μια κόρη. Μια αληθινή ιστορία. Μια μάνα που χάνεται στο θολό τοπίο της άνοιας. Και πίσω τους μια γενιά γυναικών που κουβάλησε στην πλάτη της τη φτώχεια, την ορφάνια, τον κοινωνικό αποκλεισμό. Και συνέχισε. Που αντιστάθηκε. Που στάθηκε όρθια.

Η άνοια δεν είναι απλώς μια ασθένεια. Είναι και μια μεταφορά. Είναι εκείνα που ξεχνιούνται σκόπιμα ή βίαια: Οι θυσίες, οι ρίζες, η αλήθεια των «αόρατων» γυναικών. Αυτό το βιβλίο ξετυλίγει με κοφτερή τρυφερότητα μια αληθινή ιστορία που ξεκινά σε ένα ψαροχώρι της Αργολίδας και καταλήγει στην καρδιά της Αθήνας, με ενδιάμεσους σταθμούς τον σεισμό της Αμοργού, την κατακραυγή αλλά και τη βαθιά αδελφική αγάπη, την αξιοπρέπεια και τη μνήμη.

Μια καθηλωτική αφήγηση. Ένα γράμμα στη μάνα που ξεχνά. Και μια υπόσχεση ότι τίποτα δε θα ξεχαστεί. Η άνοια δεν είναι το τέλος της μνήμης. Είναι η αρχή της αφήγησης. Για όσα δεν ειπώθηκαν. Για όσα αξίζουν να σωθούν.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Χρήστος Χωμενίδης

Δεκατρία / Εκδόσεις Πατάκη

Τρίτη 22/9 και ώρα 20:30 | Public Café Συντάγματος

Τα Public και οι εκδόσεις Πατάκη σε προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου Χρήστου Χωμενίδη «Δεκατρία», την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στις 20:30, στο Public Café Συντάγματος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

«Οι γονείς µου βγήκαν πρώτη φορά ραντεβού στις 3 Αυγούστου του 1957. Πήγαν στο Τσίρκο της Μόσχας, που επισκεπτόταν περιοδεύον την Αθήνα. Ποδήλατα µε µια ρόδα, µε δυο και τρεις κοπέλες να σαλτάρουν στην πλάτη του αναβάτη. Ταχυδακτυλουργοί, φλογοφάγοι, θηρία και θηριοδαµαστές. Θηρία; Πολικές αρκούδες δηλαδή; Αιλουροειδή; Ελέφαντες; Κόµπρες που έβγαιναν από τα καλάθια τους λικνιζόµενες; Κλόουν είχε; Συγκροτήµατα παραδοσιακών χορών από την απέραντη σοβιετική επικράτεια;

Εκεί φιλήθηκαν για πρώτη φορά. Πολύ ψηλός κι ογκώδης ο Αλέξανδρος, έσκυψε πάνω από τη Νίκη ελπίζοντας εκείνη να µην τραβηχτεί ούτε να του γυρίσει καν το µάγουλο. Όταν του έδωσε τα χείλη της, θα τον πληµµύρισε θριαµβική χαρά.

Γεννήθηκα εννέα ακριβώς χρόνια αργότερα, στις 3 Αυγούστου του 1966.

Κι εγώ –όπως και όλοι µας µάλλον– ένα τσίρκο είµαι. Που στήνει διαρκώς φαντασµαγορίες, σκαρφίζεται νούµερα, δαµάζει όσο µπορεί τα άγρια ζώα µέσα του… Και απολαµβάνει το υπερθέαµα έστω και δίχως θεατές. Ακόµα κι όταν τα λιοντάρια και οι σαλτιµπάγκοι του µένουν νηστικοί…»

Μια µεγάλη βουτιά κάνει ο Χρήστος Χωµενίδης στα πρώτα δεκατρία χρόνια της ζωής του, από το 1966 µέχρι το 1979. Σε µια Ελλάδα που καταιγίζεται από γεγονότα, υποφέρει και απολαµβάνει, πότε κραυγάζει, πότε σιωπά εκκωφαντικά. Μια ολόκληρη εποχή, που –και αν µοιάζει µακρινή– επιµένει να συνοµιλεί µε το σήµερα. Εικόνες και ήχοι, γεύσεις και αρώµατα, πρόσωπα ηρωικά και ευτράπελα κεντούν τις ιστορίες τους στον καµβά της Ιστορίας.

Το Δεκατρία µπορεί να διαβαστεί ως η συνέχεια της Νίκης. Στέκει συνάµα απολύτως αυτόνοµα. Και µας δείχνει πώς µπορούµε να πλάθουµε µύθους ακόµα κι όταν µένουµε απόλυτα πιστοί στην πραγµατικότητα.

Ο συγγραφέας θα μιλήσει με τον Παναγή Παναγιωτόπουλο, Αναπληρωτή καθηγητή Κοινωνιολογίας, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης-ΕΚΠΑ.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.