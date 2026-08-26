Ο τροχονόμος κάνει νόημα να περάσεις με κόκκινο – Τι υπερισχύει και τι γίνεται με την κάμερα

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Το φανάρι δείχνει κόκκινο, αλλά ο τροχονόμος σε καλεί να προχωρήσεις. Πρέπει να υπακούσεις και υπάρχει περίπτωση να λάβεις κλήση από την κάμερα;

Η εικόνα μπορεί να προκαλέσει σύγχυση ακόμη και σε έμπειρο οδηγό. Βρίσκεσαι σταματημένος σε έναν φωτεινό σηματοδότη, το φανάρι εξακολουθεί να δείχνει κόκkινο, αλλά ο τροχονόμος που ρυθμίζει την κυκλοφορία σού κάνει νόημα να περάσεις. Αν προχωρήσεις, μοιάζει σαν να παραβιάζεις τον σηματοδότη.

Αν παραμείνεις ακίνητος, όμως, αγνοείς την εντολή του αστυνομικού και ενδέχεται να εμποδίσεις ολόκληρη τη ροή της κυκλοφορίας.

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας δίνει ξεκάθαρη απάντηση: υπερισχύει η υπόδειξη του τροχονόμο

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