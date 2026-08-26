Ο τροχονόμος κάνει νόημα να περάσεις με κόκκινο – Τι υπερισχύει και τι γίνεται με την κάμερα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Το φανάρι δείχνει κόκκινο, αλλά ο τροχονόμος σε καλεί να προχωρήσεις. Πρέπει να υπακούσεις και υπάρχει περίπτωση να λάβεις κλήση από την κάμερα;
Η εικόνα μπορεί να προκαλέσει σύγχυση ακόμη και σε έμπειρο οδηγό. Βρίσκεσαι σταματημένος σε έναν φωτεινό σηματοδότη, το φανάρι εξακολουθεί να δείχνει κόκkινο, αλλά ο τροχονόμος που ρυθμίζει την κυκλοφορία σού κάνει νόημα να περάσεις. Αν προχωρήσεις, μοιάζει σαν να παραβιάζεις τον σηματοδότη.
Αν παραμείνεις ακίνητος, όμως, αγνοείς την εντολή του αστυνομικού και ενδέχεται να εμποδίσεις ολόκληρη τη ροή της κυκλοφορίας.
Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας δίνει ξεκάθαρη απάντηση: υπερισχύει η υπόδειξη του τροχονόμο
Διαβάστε τη συνέχεια στο Autotypos.gr
Διαβάστε επίσης
Μοντέρνο Peugeot με diesel μοτέρ 130 ίππων, αυτόματο κιβώτιο και τιμή κάτω από 25.000 ευρώ
Αυτό είναι το υψηλότερο όριο ταχύτητας στον κόσμο
Οδήγηση με το χέρι έξω από το παράθυρο: Είναι νόμιμο;
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.