ΑγροΑνέλιξη: Δεκαπέντε αγροδιατροφικές επιχειρήσεις στον νέο κύκλο του προγράμματος επιχειρηματικής επιτάχυνσης Farmers of the Future

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Με 15 επιχειρήσεις από διαφορετικές περιοχές της χώρας και με δραστηριότητα σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής και της μεταποίησης ξεκίνησε στις 6 Αυγούστου ο έβδομος κύκλος του προγράμματος επιχειρηματικής επιτάχυνσης «ΑγροΑνέλιξη – Farmers of the Future».

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην υποστήριξη μικρών και αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου, παρέχοντας στους συμμετέχοντες εργαλεία για την ανάπτυξη προϊόντων, την ενίσχυση των πωλήσεων, την είσοδο σε νέες αγορές και τη βελτίωση της συνολικής επιχειρηματικής τους οργάνωσης.

Από τις 15 επιχειρήσεις που πέρασαν τη διαδικασία αξιολόγησης, οι δέκα προέρχονται από την Κρήτη, με τη συνεισφορά της ΔΕΗ. Τρεις θέσεις αφορούν επιχειρήσεις από νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές και υποστηρίζονται από το Ίδρυμα Reale, ενώ ακόμη δύο θέσεις καλύπτονται από τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά.

Από το ελαιόλαδο και το μέλι έως τα μανιτάρια και το κομπόστ

Ιδιαίτερα διευρυμένο είναι το παραγωγικό αποτύπωμα των επιχειρήσεων που εντάσσονται στον φετινό κύκλο. Στην Κρήτη συμμετέχουν ο Ελευθέριος Μαραγκουδάκης – Μελισσοκομία Κρήτης από τα Χανιά, με αντικείμενο το μέλι, η Μαρία Μωραΐτη από το Παλαίκαστρο Σητείας με ελαιόλαδο και η Αναστασία Μπουκογιάννη – Nemesis Cretan Olive Oil από το Ρέθυμνο, επίσης με δραστηριότητα στο ελαιόλαδο.

Στο πρόγραμμα εντάχθηκαν ακόμη ο Ιωάννης Παπαδάκης από το Ηράκλειο, με προϊόν τη σταφίδα, και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κριτσάς στον Άγιο Νικόλαο, με ελαιόλαδο. Από τα Χανιά συμμετέχουν επίσης η The Family Farm της Ελένης Ντουντουνάκη, που δραστηριοποιείται στις μαρμελάδες, ο Νικόλαος Σταματάκης από την Κίσαμο με σταμναγκάθι και ο Ελευθέριος Παναγιωτάκης με μέλι.

Τη δεκάδα των κρητικών συμμετοχών συμπληρώνουν ο Εμμανουήλ Ματθαίου από την Ιεράπετρα, με οπωροφόρα και βότανα, και η Σοφία Χριστοφοράκη από το Ηράκλειο, με δραστηριότητα στο ελαιόλαδο.

Εκτός Κρήτης, στον έβδομο κύκλο συμμετέχει η PROSOU της Πολυξένης Βεζιρτζόγλου από τη Νέα Αρτάκη Ευβοίας, με αντικείμενο τα αλλαντικά, καθώς και η επιχείρηση Μανιτάρια Λήμνου από την περιοχή Ρωμανού – Μούδρου. Από την Κω προέρχεται η Assea Bioenergy, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή κομπόστ.

Στη λίστα βρίσκονται επίσης το Κτήμα Αυγερινού από την Αμφίκλεια, με προϊόν το καρύδι, και το Αρτοποιείο του Καραβά στα Κύθηρα, που συμμετέχει με το παραδοσιακό παξιμάδι.

Εκπαίδευση με έμφαση στην αγορά και τις εξαγωγές

Ο επιταχυντής υλοποιείται από τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, με τη συνεισφορά της ΔΕΗ και την υποστήριξη του Ιδρύματος Reale, του κοινωφελούς ιδρύματος του Ομίλου Reale, μέλος του οποίου είναι και η Υδρόγειος Ασφαλιστική. Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν προβλέπεται ένα πλέγμα εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, με στόχο οι γνώσεις που αποκτώνται να μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα στην παραγωγή και στην εμπορική τους δραστηριότητα.

Τα εξειδικευμένα διαδικτυακά εργαστήρια καλύπτουν, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη προϊόντων, την ασφάλεια τροφίμων, το marketing και το branding, τις πωλήσεις και τις εξαγωγές, αλλά και τη διαμόρφωση επιχειρηματικής στρατηγικής.

Παράλληλα, κάθε επιχείρηση αποκτά πρόσβαση σε εξατομικευμένη συμβουλευτική μέσω one-to-one συναντήσεων με έμπειρους συμβούλους. Προβλέπονται επίσης επιτόπιες επισκέψεις ειδικών στις παραγωγικές μονάδες, προκειμένου η καθοδήγηση να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε δραστηριότητας. Η συμμετοχή και οι συγκεκριμένες υπηρεσίες παρέχονται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους ωφελούμενους.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχονται βεβαιώσεις σπουδών πιστοποιημένες από την ACTA. Μετά από εξετάσεις δίνεται επίσης η δυνατότητα απόκτησης βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων από πιστοποιημένο εκπαιδευτή του ΕΦΕΤ. Μέσω των Specialist Awards παρέχονται ακόμη δωρεάν συμμετοχές των ωφελούμενων σε βραβεία γευσιγνωσίας.

Το αποτύπωμα της περιόδου 2020-2025

Η μέχρι σήμερα πορεία της «ΑγροΑνέλιξης» αποτυπώνεται και στα στοιχεία της περιόδου 2020-2025. Στους προηγούμενους κύκλους έχουν υποστηριχθεί συνολικά 100 επαγγελματίες του αγροδιατροφικού τομέα, ενώ στο πλαίσιο του προγράμματος αναπτύχθηκαν 90 νέα ή βελτιωμένα προϊόντα.

Στο ίδιο διάστημα έχουν παρασχεθεί περισσότερες από 850 ώρες συμβουλευτικής υποστήριξης και έχουν πραγματοποιηθεί 80 επιτόπιες επισκέψεις σε παραγωγικές μονάδες. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία του προγράμματος, έχουν δημιουργηθεί νέες επιχειρηματικές συνεργασίες, ενώ για την τριετία 2023-2025 το ποσοστό ικανοποίησης των συμμετεχόντων διαμορφώθηκε στο 100%.

Το «ΑγροΑνέλιξη – Farmers of the Future» δημιουργήθηκε μέσω της ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και, με τον έβδομο πλέον κύκλο του, συνεχίζει να εστιάζει στη μετάβαση μικρών αγροδιατροφικών μονάδων από την παραγωγή σε περισσότερο οργανωμένα και εξωστρεφή επιχειρηματικά σχήματα.

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