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25.08.2026 19:39

Χειροπέδες σε οδηγό ταξί που φέρεται να απείλησε τουρίστες και να τους απέσπασε 600 ευρώ για τη διαδρομή Αεροδρόμιο  – Σύνταγμα

25.08.2026 19:39
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Στη σύλληψη ενός 38χρονου οδηγού ταξί προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος, που κατηγορείται ότι με απειλή χρήσης βίας απέσπασε από οικογένεια τουριστών 600 ευρώ.

Σε βάρος του 38χρονου είχε σχηματιστεί δικογραφία για ληστεία και είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον αρμόδιο ανακριτή.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε στις 13 Αυγούστου, όταν ο κατηγορούμενος παρέλαβε την οικογένεια από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με προορισμό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Κατά την άφιξή τους, φέρεται να τους απείλησε επανειλημμένα και να τους τρομοκράτησε, προκειμένου να του παραδώσουν 600 ευρώ για να τους επιτρέψει να αποβιβαστούν και να παραλάβουν τις αποσκευές τους.

Οι τουρίστες κατήγγειλαν το περιστατικό στην Αστυνομία και, μετά από προανάκριση και ανάλυση ψηφιακών δεδομένων, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 38χρονο ως οδηγό του ταξί. Σήμερα συνελήφθη δυνάμει του εντάλματος και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., διερευνάται και δεύτερη καταγγελία τουρίστα σε βάρος του, καθώς φέρεται να επιχείρησε να του αποσπάσει 800 ευρώ.

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