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25.08.2026 18:22

Συνελήφθη στα Κατεχόμενα ο καταζητούμενος για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη

25.08.2026 18:22
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Συνελήφθη στα Κατεχόμενα ο 43χρονος Ρώσος υπήκοος Αλεξέι Σόκπα, τον οποίο αναζητούσε η Interpol ως βασικό ύποπτο για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη στην Αθήνα. Η σύλληψή του έγινε στον κατεχόμενο Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας.

Ο Σόκπα παρουσιάστηκε σε «δικαστήριο» στα κατεχόμενα, όπου αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν παράνομη παραμονή και παραβίαση στρατιωτικής απαγορευμένης ζώνης, σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Κατά την κατάθεση μέλους της «αστυνομίας», ο 43χρονος βρισκόταν παράνομα στα κατεχόμενα επί 389 ημέρες. Ο ίδιος φέρεται να είχε μεταβεί κρυφά στις ελεύθερες περιοχές από την περιοχή της Τύμβου, πριν επιστρέψει με τον ίδιο τρόπο στα κατεχόμενα τον Ιούλιο.

Το «δικαστήριο» αποφάσισε την τριήμερη κράτησή του, ενώ εξετάζονται οι λόγοι για τους οποίους βρισκόταν στην περιοχή, καθώς και το ενδεχόμενο να συνδέεται με άλλα αδικήματα.

Ο Βαγγέλης Ζαμπούνης, 44 ετών, είχε πέσει νεκρός τον Ιανουάριο του 2024 έξω από πρατήριο στον Νέο Κόσμο, όταν δέχθηκε καταιγισμό πυροβολισμών. Η υπόθεση έχει συνδεθεί από την Ελληνική Αστυνομία με ξεκαθάρισμα λογαριασμών και με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.

Η ΕΛ.ΑΣ. είχε δημοσιοποιήσει τα στοιχεία και τη φωτογραφία του Σόκπα την 1η Αυγούστου.

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