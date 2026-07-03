Οδηγός ταξί χρέωσε 175 ευρώ σε τουρίστες για τη διαδρομή Ελευθέριος Βενιζέλος-Κέντρο Αθήνας (Video)

Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε 21χρονο οδηγό ταξί που χρεώσε υπέρογκο σε τουρίστες.

Συγκεκριμένα, ο νεαρός οδηγός χρέωσε 175 ευρώ σε Αμερικανούς τουρίστες για τη διαδρομή αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»- κέντρο Αθήνας.

Ο 21χρονος διαπιστώθηκε ακόμα ότι δεν κατείχε την ειδική άδεια.

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