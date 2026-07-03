Βίντεο-ντοκουμέντο από τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που δράστης αφήνει εκρηκτικό μηχανισμό – Και τέταρτο αναζητούν οι Αρχές

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για την εξιχνίαση της τριπλής εμπρηστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, η οποία κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα.

Το βιντεοληπτικό υλικό και τα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών έχουν τεθεί υπό εργαστηριακή ανάλυση, ενώ εξετάζονται και τηλεφωνικά δεδομένα για την ταυτοποίηση των δραστών. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η έρευνα βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και τα ευρήματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια αναμένεται να είναι καθοριστικά.

Την ίδια ώρα, ενισχύεται το σενάριο που θέλει τους εμπλεκόμενους να είναι τέσσερις και όχι τρεις.

H στιγμή που ο δράστης αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι του Σάββα Αναστασιάδη

Την ίδια ώρα, στη δημοσιότητα ήρθε βίντεο όπου καταγράφεται ο ένας από τους δράστες των επιθέσεων, αλλά και η στιγμή της έκρηξης του αυτοσχέδιου μηχανισμού στο σπίτι του πρώην βουλευτή της ΝΔ, Σάββα Αναστασιάδη.

Στο βίντεο που προβλήθηκε στον ΣΚΑΪ διακρίνεται νεαρό άτομο, με τζιν παντελόνι, μαύρη μπλούζα, καπέλο και μαντήλι στο πρόσωπο να πλησιάζει, με μία μαύρη σακούλα στα χέρια, στην είσοδο της αυλής της πολυκατοικίας και να εισέρχεται σε αυτήν. Στη συνέχεια το άτομο αφήνει τη σακούλα με τον εκρηκτικό μηχανισμό και φεύγει τρέχοντας.

Σε δεύτερο βίντεο καταγράφεται η πυροδότηση του μηχανισμού και δευτερόλεπτα αργότερα η έκρηξη από τα γκαζάκια. Όπως προκύπτει από το οπτικό υλικό, η έκρηξη σημειώθηκε 18 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα μετά την απομάκρυνση του δράστη από το σημείο.

Παναγιώτης Νέστορας: Η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία από τέτοιες άνανδρες ενέργειες

Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, Παναγιώτης Νέστορας. «Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια. Θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία, τέτοια χτυπήματα, είναι ύπουλα, άνανδρα, δείχνουν μίσος για όλους μας», δήλωσε.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, σημείωσε στο ΕΡΤnews ότι «δεν πρόκειται για συμβολικές ενέργειες, αλλά για πράξεις που μπορούν να κοστίσουν ανθρώπινες ζωές». Όπως ανέφερε, «γίνεται πραγματικά ένας αγώνας δρόμου από τους αστυνομικούς, ώστε να φτάσουμε σε όλους τους εμπλεκόμενους», προσθέτοντας ότι παρότι δεν έχουν υπάρξει ακόμη ταυτοποιήσεις, η έρευνα βρίσκεται σε κρίσιμη φάση και αναμένονται αποτελέσματα το επόμενο διάστημα.

Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Κομμάτι μονωτικής ταινίας, αλλά και ένα μικρού κυβισμού δίκυκλο που εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή, έχουν μπει στο «μικροσκόπιο» στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Οι Αρχές αναζητούν αποτυπώματα και γενετικό υλικό, ενώ και η άρση απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών αναμένεται να βοηθήσει στη χαρτογράφηση των κινήσεων των δραστών.

Σε καταγεγραμμένο οπτικό υλικό αποτυπώνονται οι λάμψεις από τις δύο διαδοχικές εκρήξεις, τη στιγμή που η Βάγια Νέστορα και η κόρη της Αφροδίτη βρίσκονταν σε πολύ κοντινή απόσταση και τραυματίστηκαν.

Η 72χρονη κατέληξε λίγες ώρες αργότερα, ενώ η κόρη της υπέστη τραύματα σε πρόσωπο, χέρια και πόδια. Επίσης τραυματίστηκε και ο σύζυγος της 72χρονης καθώς και δύο ακόμη ένοικοι.

Ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στο ΕΡΤnews, τόνισε ότι «πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Δεν πρόκειται για διαμαρτυρία. Οι άνθρωποι είναι εγκληματίες, δεν συζητάμε ούτε για ακτιβιστικές, ούτε για δημοκρατικές λογικές – μιλάμε για τραμπούκους, εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου».

Στη ΓΑΔΘ ο Χρυσοχοΐδης

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μετέβη στη ΓΑΔΘ το πρωί της Παρασκευής, 3/7, όπου πραγματοποιήθηκε κλειστή σύσκεψη με επιτελικά στελέχη της ΕΛΑΣ.

Κατά την ενημέρωση, εξετάστηκαν κρίσιμα σημεία από το βιντεοληπτικό υλικό και τα ευρήματα των εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ δόθηκαν κατευθύνσεις για τη συνέχεια των ερευνών.

Την ίδια ώρα, εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, με τις Αρχές να επισημαίνουν ότι η Αντιτρομοκρατική έχει ήδη προχωρήσει σημαντικά την έρευνα.

Τέταρτο εμπλεκόμενο «βλέπουν» οι Αρχές

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση εμπλέκονται τουλάχιστον τρία άτομα που κινήθηκαν με δύο δίκυκλα.

Παράλληλα, εξετάζεται σοβαρά και το ενδεχόμενο ύπαρξης τέταρτου δράστη, με υποστηρικτικό ρόλο πριν ή μετά τα χτυπήματα.

Η κατάσταση των τραυματιών

Σε σταθερή κατάσταση και εκτός κινδύνου νοσηλεύονται οι τέσσερις τραυματίες.

Εξιτήριο έλαβαν ο Παναγιώτης Νέστορας και ένας ακόμη ένοικος, ενώ η δεύτερη ένοικος παραμένει για παρακολούθηση στην Καρδιολογική κλινική.

Η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάστασή της χαρακτηρίζεται σταθερή και ελεγχόμενη, ωστόσο δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη πότε θα λάβει εξιτήριο, καθώς φέρει πολλαπλά εγκαύματα σε άνω και κάτω άκρα.

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