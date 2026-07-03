Εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Τρία συν ένα πρόσωπα, ένα μηχανάκι και 17 λεπτά – Τι εξετάζουν οι διωκτικές αρχές

Σε τρεις κατευθύνσεις επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες των διωκτικών αρχών, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των τριών εμπρηστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης, η μία εκ των οποίων κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα.

Τα τρία άτομα, ο τέταρτος «μεγάλος» και το μηχανάκι

Σε πρώτο επίπεδο, η αστυνομία – στις έρευνες συμμετέχει και η Αντιτρομοκρατική – ελέγχει καρέ-καρέ το υφιστάμενο βιντεοληπτικό υλικό που έχει στα χέρια της, προκειμένου να ανασυνθέσει τη διαδρομή των δραστών από το πρώτο «χτύπημα», στις 4:18 στο σπίτι του Ζήση Ιωακείμοβιτς, μέχρι τις 4:35, όταν απομακρύνθηκαν από την οικία της Α. Νέστορα, λίγο πριν συμβεί η τραγωδία με τη μητέρα της.

Οι διωκτικές αρχές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι δράστες ήταν τρεις (δύο «επιχειρησιακοί» κι ένας «τσιλιαδόρος»), ότι κινήθηκαν με μοτοσικλέτα μικρού κυβισμού και ότι μετά το τέλος των χτυπημάτων κατευθύνθηκαν σε ασφαλές σημείο, το οποίο ακόμα δεν έχει εντοπιστεί. Οι αστυνομικοί επιχειρούν από τα βίντεο να διακρίνουν την πινακίδα της μηχανής και άλλα στοιχεία των δραστών.

Ωστόσο, η αστυνομία εικάζει ότι στην υπόθεση εμπλέκεται και τέταρτο άτομο, ένας «καθοδηγητής», μεγαλύτερης ηλικίας, ο οποίος έδωσε τις οδηγίες για τους στόχους, αλλά και την κατασκευή των εμπρηστικών μηχανισμών. Οι αρχές τον περιγράφουν ως άτομο με εμπειρία και δράση ετών στον αντιεξουσιαστικό χώρο και ότι κατά πάσα πιθανότητα προέρχεται από κάποια κατάληψη.

Τα φυσικά στοιχεία

Σε δεύτερο επίπεδο, η αστυνομία ελέγχει τα φυσικά στοιχεία από τα σημεία των εκρήξεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν υπολείμματα μονωτικής ταινίας από τον έναν εκ των τριών εμπρηστικών μηχανισμών που τοποθετήθηκαν στα σπίτια, πάνω στην οποία εξετάζεται από τη Σήμανση αν έχουν μείνει δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό των δραστών.

Από την άλλη, πάντως, οι διωκτικές αρχές από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει ως τώρα, σημειώνουν ότι η επιχείρηση ήταν καλά οργανωμένη, διήρκεσε λίγο, οι δράστες έμοιαζαν να ξέρουν τι κάνουν, ενώ εικάζεται ότι οι τρεις «επιχειρησιακοί» δεν είχαν μαζί τους και κινητά τηλέφωνα, ώστε να γίνει ακόμα πιο δύσκολος ο εντοπισμός και η ταυτοποίησή τους.

Αντιεξουσιαστές

Σε τρίτο επίπεδο, οι διωκτικές αρχές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι δράστες προέρχονται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, είναι νεαροί σε ηλικία, χωρίς ιδιαίτερη «επιχειρησιακή» εμπειρία (εξ ου και οι απλοί εκρηκτικοί μηχανισμοί) και κατά πάσα πιθανότητα «στρατολογήθηκαν» από «παλιότερους» και πιο έμπειρους του χώρου για τα χτυπήματα αυτά.

Στο πλαίσιο αυτό, η αστυνομία αναζητά στα αρχεία της πρόσωπα που έχουν στο παρελθόν εμπλακεί σε επεισόδια, καταλήψεις και άλλες δράσεις, προκειμένου να εντοπίσει τους δράστες. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί έχουν καταλήξει σε περίπου 30 άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, τα οποία στο παρελθόν έχουν απασχολήσει με τη δράση τους της Αρχές.

Ενδιαφέρον στοιχείο για τους αστυνομικούς αποτελούν και οι εμπρηστικοί μηχανισμοί, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, αντίστοιχοι χρησιμοποιούνται και σε «χτυπήματα» του κοινού ποινικού δικαίου, αν και υπάρχει προβληματισμός σχετικά με το αν οι δύο χώροι (αντιεξουσιαστικός και ποινικός) έχουν κάποια… όσμωση στη συγκεκριμένη υπόθεση.

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