Πανελλαδικές 2026: Σήμερα οι βαθμολογίες στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα

Σήμερα, Παρασκευή (3/7), θα ανακοινωθούν εκτός απροόπτου οι βαθμολογίες των υποψηφίων στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα για την Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026.

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, ενώ οι υποψήφιοι θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση.

Παράλληλα, τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν και στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας. Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στους πίνακες θα εμφανίζονται μόνο οι κωδικοί των υποψηφίων και οι αντίστοιχες βαθμολογίες, χωρίς την αναγραφή ονομάτων.

Οι βαθμολογίες στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα αποτελούν απαραίτητο στοιχείο για τους υποψηφίους που διεκδικούν μία θέση σε τμήματα όπου απαιτείται επιτυχής εξέταση σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι Αρχιτεκτονικές Σχολές, τα Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, οι Σχολές Καλών Τεχνών, τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών, καθώς και άλλα πανεπιστημιακά προγράμματα που προβλέπουν ειδικές εξετάσεις ως προϋπόθεση εισαγωγής.

Ώρα για το Μηχανογραφικό

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η προσοχή των υποψηφίων επικεντρώνεται στην υποβολή του Μηχανογραφικού και του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου. Η διαδικασία αυτή θα καθορίσει τις τελικές επιλογές των υποψηφίων, με βάση τις βαθμολογικές τους επιδόσεις και τις προτιμήσεις τους για τις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην ανακοίνωση των Βάσεων Εισαγωγής, η οποία αναμένεται να ολοκληρώσει τον κύκλο των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 και να αναδείξει τους επιτυχόντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Οι υποψήφιοι καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τις βαθμολογίες τους και να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις του υπουργείου Παιδείας σχετικά με τις ημερομηνίες υποβολής του Μηχανογραφικού, καθώς και κάθε επόμενο στάδιο της διαδικασίας έως την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων.

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