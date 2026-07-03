Νεκρός 40χρονος στο φαράγγι του Τρύφου – Βίντεο ντοκουμέντο από την επιχείρηση της ΕΜΑΚ

Τη ζωή του έχασε χθες (2/7) το μεσημέρι 40χρονος που έκανε κανό στο φαράγγι του Τρύφου.

Ο 40χρονος προπορευόταν, όταν ξαφνικά τον έχασε από το οπτικό του πεδίο ο φίλος του. Λίγα λεπτά αργότερα βρήκε στο ποτάμι το σακίδιο του.

Αντιλαμβανομένος ότι μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο, ο φίλος του 40χρονου κάλεσε το 112. Στο σημείο έσπευσαν η ομάδα ορμητικών νερών της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας, κλιμάκιο της ορειβατικής ομάδας της υπηρεσίας, άνδρες της 6ης ΕΜΟΔΕ Πάτρας (δασοκομάντος) και εξειδικευμένη ομάδα Σ.μη.Ε.Α. (drones) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την εναέρια κάλυψη και τον εντοπισμό.

Οι έρευνες δεν είχαν αίσιο τέλος καθώς λίγο πριν τις 12 εντοπίστηκε η σορός του 40χρονου. Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το PatraPress.gr καταγράφονται οι δραματικές προσπάθειες των ανδρών της ΕΜΑΚ μέσα στα ορμητικά νερά και τα δύσβατα περάσματα του φαραγγιού στη Βόνιτσα.

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