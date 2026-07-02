Σε κρίσιμη κατάσταση ο Αριστοτέλης Χαντζής – Η κοινότητα των Προσφυγικών ζητά δωρεά αιμοπεταλίων

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Κρίσιμη είναι η κατάσταση της υγείας του Αριστοτέλη Χαντζη, ο οποίος έκανε 140 ημέρες απεργία πείνας με αίτημα να ακυρωθεί το σχέδιο ανάπλασης των Προσφυγικών.
Ο Αριστοτέλης Χαντζής νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», αντιμετωπίζοντας μικροβιαιμία και σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια.
Η ομάδα των Προσφυγικών λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης ζητά από τους πολίτες να προχωρήσουν σε δωρεά αιμοπετάλιων, δίνοντας τα στοιχεία του Χαντχή.
«Δευτέρα ως Σάββατο 8.30-15.30, στο τμήμα αιμοδοσίας του “Ευαγγελισμού” ή σε οποιοδήποτε κέντρο αιμοδοσίας της χώρας δίνοντας τα στοιχεία του: “Αριστοτέλης Χαντζής” και τα στοιχεία της νοσηλείας: “Μονάδα Εντατικής Θεραπείας”, του Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός” στην Αθήνα», σημειώνουν χαρακτηριστικά.
Διαβάστε επίσης
Εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Στο μικροσκόπιο οι κάμερες και τα βίντεο – Οι δράστες, οι «τσιλιαδόροι» και οι μαρτυρίες
Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Προκλήθηκε από τσιγάρο που πέταξε ασυνείδητος οδηγός – Βίντεο ντοκουμέντο
Τραγωδία στη Μεσσηνία: Εξάχρονο αγοράκι ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.