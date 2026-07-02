Σε κρίσιμη κατάσταση ο Αριστοτέλης Χαντζής – Η κοινότητα των Προσφυγικών ζητά δωρεά αιμοπεταλίων

Κρίσιμη είναι η κατάσταση της υγείας του Αριστοτέλη Χαντζη, ο οποίος έκανε 140 ημέρες απεργία πείνας με αίτημα να ακυρωθεί το σχέδιο ανάπλασης των Προσφυγικών.

Ο Αριστοτέλης Χαντζής νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», αντιμετωπίζοντας μικροβιαιμία και σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια.

Η ομάδα των Προσφυγικών λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης ζητά από τους πολίτες να προχωρήσουν σε δωρεά αιμοπετάλιων, δίνοντας τα στοιχεία του Χαντχή.

«Δευτέρα ως Σάββατο 8.30-15.30, στο τμήμα αιμοδοσίας του “Ευαγγελισμού” ή σε οποιοδήποτε κέντρο αιμοδοσίας της χώρας δίνοντας τα στοιχεία του: “Αριστοτέλης Χαντζής” και τα στοιχεία της νοσηλείας: “Μονάδα Εντατικής Θεραπείας”, του Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός” στην Αθήνα», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

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