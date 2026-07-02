Τραγωδία στη Μεσσηνία: Εξάχρονο αγοράκι ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα

Μία ανείπωτη τραγωδία έλαβε χώρα το απόγευμα της Πέμπτης, 2/7, στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου – Νέστορος, στη Μεσσηνία, όπου ένα παιδί ηλικίας έξι ετών ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα κατοικίας.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αγοράκι είχε μεταβεί στο σπίτι μαζί με την 32χρονη μητέρα του, η οποία εργαζόταν εκεί ως καθαρίστρια.

Ενώ η γυναίκα εκτελούσε εργασίες στον πρώτο όροφο της διώροφης κατοικίας, το παιδί, υπό συνθήκες που εξετάζονται, ξέφυγε της προσοχής της. Λίγο αργότερα, η μητέρα του το εντόπισε μέσα στην πισίνα, χωρίς τις αισθήσεις του.

Σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να εφαρμόζουν ΚΑΡΠΑ στην προσπάθειά τους να επαναφέρουν το παιδί.

Το αγοράκι στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πύλου, όπου οι γιατροί και οι διασώστες συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο θάνατος του εξάχρονου επιβεβαιώθηκε περίπου στις 4:30 το απόγευμα.

Την ίδια ώρα, η μητέρα του παιδιού βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση.

Το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου διενεργεί προανάκριση για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας, ενώ έχει ήδη διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

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