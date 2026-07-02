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02.07.2026 20:05

Στη Μονάδα Εγκαυμάτων του Παπανικολάου μεταφέρθηκε η Αφροδίτη Νέστορα – Αύριο παίρνει εξιτήριο ο πατέρας της

02.07.2026 20:05
afroditi-nestora

Στη Μονάδα Εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, της οποία το σπίτι έγινε στόχος εμπρηστικής επίθεσης κατά την οποία τραυματίστηκε θανάσιμα η μητέρα της. 

Η Αφροδίτη Νέστορα έχει υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού στα χέρια και τα πόδια. 

Ο πατέρας της πολιτεύτριας, Παναγιώτης Νέστορας αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο από την Πνευμονολογική Κλινική του Ιπποκρατείου. 

Αύριο θα πάρει εξιτήριο και άλλος ένας ένοικος της πολυκατοικίας που νοσηλεύεται στην ίδια κλινική. Άλλη ένοικος μεταφέρθηκε στη Στεφανιαία Μονάδα του Ιπποκρατείου, λόγω καρδιολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Εντωμεταξύ, με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» φίλοι και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ πραγματοποίησα συγκέντρωση σε αλληλεγγύη στην Αφροδίτη Νέστορα έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Παρών στη συγκέντρωση ήταν και ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

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ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 20:25
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