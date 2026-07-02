«Δεν σας φοβόμαστε» λέει η ΝΔ – Συγκέντρωση στο Ιπποκράτειο για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα (Photos/Videos)

Με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» φίλοι και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, με αφορμή τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, από την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης. Η Νέα Δημοκρατία συντηρεί ένα κλίμα έντασης μετά τα περί δύο άκρων, κατηγορώντας την αριστερά για ανοχή απέναντι στη βία και αποδίδοντας ευθέως, ηθικές ευθύνες στα κόμματα, με την αντιπολίτευση να μιλά για εργαλειοποίηση και πολιτική τυμβωρυχία από την πλευρά της κυβέρνησης.

Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ με μπλουζάκια που φέρουν το λογότυπο της οργάνωσης και το σύνθημα της συγκέντρωσης, άφησαν κεράκια και τη φωτογραφία της έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο.

«Βρισκόμαστε εδώ για δύο λόγους: αφενός για να εκφράσουμε τα συλλυπητήριά μας στην Αφροδίτη Νέστορα, ένα στέλεχος της ΝΔ, μια μαχήτρια, που είδε μπροστά στα μάτια της να δολοφονείται η μητέρα της από αναρχικούς, από ακροαριστερούς, από όλους αυτούς που λυμαίνονται και προσπαθούν να δημιουργούν άβατα στην Ελλάδα. Απέναντι σε όλους αυτούς η κυβέρνηση της ΝΔ έχει καταβάλλει μια σημαντική προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα εδώ στη Θεσσαλονίκη που δεν υπάρχει καμία κατάληψη σε κανένα πανεπιστήμιο. Και θεωρούμε ότι αυτό που έγινε εχθές ήταν αντίποινα σε όλη αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης. Θεωρούμε ότι το μηδενική ανοχή θα πρέπει να πάψει να είναι ένα σύνθημα σε μακέτες στα social media και να γίνει πράξη από την πολιτεία και την κυβέρνηση της ΝΔ», δήλωσε ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Ορφέας Γεωργίου.

«Δυστυχώς είμαστε σήμερα εδώ, θρηνεί η παράταξη ένα μέλος και φυσικά η Αφροδίτη Νέστορα που έχασε τη μητέρα της τόσο άδικα στον βωμό μιας τυφλής δολοφονικής επίθεσης. Δεν πρέπει να περιμένουμε ένα γκαζάκι για να καταλάβουμε τι σημαίνουν τυφλές επιθέσεις. Ακόμα και το να πηγαίνει κάποιος σπίτι σου και να πετάει τρικάκια. Το σπίτι είναι ιερό, πρέπει να το καταλάβουμε. Να σταματήσει να υπάρχει ανοχή. Δεν πρέπει να γυρνάμε την πλάτη σε τέτοιες επιθέσεις. Σήμερα είναι η Αφροδίτη Νέστορα, ο Ζήσης Ιωακείμοβιτς, ο Σάββας Αναστασιάδης, αύριο θα είναι ένας από εμάς. Περιμένουμε από όλη την αντιπολίτευση να καταδικάσει όχι μόνο τα γκαζάκια, ακόμα και τα τρικάκια», δήλωσε ο αναπληρωτής γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Παναγιώτης Λεμπέσης.

«Η σημερινή δράση είναι πράξη συμπαράστασης προς τη φίλη μας Αφροδίτη Νέστορα, για τον άδικο χαμό της μητέρας της. Η βία δεν πρόκειται να περάσει. Η πολιτική αντιπαράθεση, ο δημόσιος διάλογος είναι στοιχεία της Δημοκρατίας. Οι βίαιες πράξεις, πράξεις τρομοκρατίας και εκφοβισμού δεν έχουν θέση στην ελληνική κοινωνία. Να ξέρουν όλοι όσοι πράττουν τέτοιες πράξεις θα μας βρουν απέναντί τους. Δεν τους φοβόμαστε. Συνεχίζουμε πιο ενωμένοι, με μεγαλύτερη συσπείρωση», ανέφερε από την πλευρά του ο Ζήσης Ιωακείμοβιτς, πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του νομού Θεσσαλονίκης.

Παρών στη συγκέντρωση είναι και ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Μεταφέρθηκε στο Παπανικολάου η Αφροδίτη Νέστορα – Παίρνει εξιτήριο ο πατέρας

Την ίδια στιγμή η Αφροδίτη Νέστορα, κόρη της Βάγιας Νέστορα και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας μεταφέρθηκε από Ιπποκράτειο στο «Παπανικολάου», καθώς φέρει εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού σε χέρια και πόδια. Τα τραύματά της προκλήθηκαν καθώς επιχείρησε να σώσει τη μητέρα της από τις φλόγες.

Ο σύζυγος της γυναίκας μίλησε στο ΕΡΤnews, και περιέγραψε τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο τη Βάγια Νεστορα, μητέρα της πολιτευτή της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα, που επίσης τραυματίστηκε.

Όπως ανέφερε, τα ξημερώματα ο συναγερμός του σπιτιού ενεργοποιήθηκε απότομα. Κατεβαίνοντας από το διαμέρισμα, αντίκρισε το όχημα της οικογένειας να έχει ήδη τυλιχθεί στις φλόγες, με τη φωτιά να εξαπλώνεται ραγδαία και την κατάσταση να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο.

«Γύρω στις 03.30 χτύπησε συναγερμός. Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει τι γίνεται. Εγώ πήγα στην είσοδο του διαμερίσματος και μου λέει ”τι γίνεται στο δικό μας αυτοκίνητο χτυπούσε ο συναγερμός; Λέω στο δικό μας, πήρε φωτιά», περιέγραψε αρχικά ο Παναγιώτης Νέστορας.

Και συνέχισε: «Λέω θα πάω να πάρω τηλέφωνο και πήγα να ψάξω να βρω τηλέφωνο. Και ξεκίνησε εκείνη να κατεβεί κάτω στο ισόγειο προς την πυλωτή για να δει σε ποια φάση είναι η κατάσταση. Ήταν μεταξύ τρίτου και δευτέρου ορόφου , κάπως έτσι. Εγώ ήμουν μεταξύ τρίτου και τέταρτου ορόφου».

Την ίδια στιγμή, όπως περιέγραψε, η σύζυγός του κινήθηκε προς την πυλωτή της πολυκατοικίας, προσπαθώντας να καταλάβει τι ακριβώς είχε συμβεί. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η αγωνία μετατράπηκε σε χάος, καθώς τα μέλη της οικογένειας βρέθηκαν να κινούνται σε διαφορετικούς ορόφους, την ώρα που η φωτιά είχε ήδη εξαπλωθεί.

Ο κ. Νέστορας χαρακτήρισε τους υπεύθυνους «εγκληματίες», υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να εντοπιστούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη χωρίς καμία απολύτως επιείκεια. Όπως τόνισε, η χρήση εμπρηστικών μηχανισμών συνιστά, όπως είπε, μια πράξη που ισοδυναμεί με θανάσιμη απειλή. «Όταν ο άλλος έχει γκαζάκι, είναι δολοφόνος. Το γκαζάκι είναι σαν σφαίρα».

Ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα σημείωσε ότι και η κόρη του υπέστη σοβαρά εγκαύματα σε χέρια και πόδια, ενώ αδυνατούσε να κινηθεί μετά την έκθεσή της στις φλόγες και στον καπνό. Σημείωσε ωστόσο, ότι παραμένει δυνατή και ότι δίνει τη δική της μάχη για να σταθεί όρθια μετά το σοκ και τα τραύματα της επίθεσης.

Παράλληλα, ανέφερε ότι και ο ίδιος αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα λόγω της εισπνοής καπνών.

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