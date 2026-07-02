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02.07.2026 10:53

Συγκινεί ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα: «Πήγε να βρει την κόρη μας, Νικολέτα»

02.07.2026 10:53
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Συγκίνηση προκαλεί η ανάρτηση του Παναγιώτη Νέστορα για τον θάνατο της συζύγου του, Βάγιας, που έχασε τη μάχη για τη ζωή μετά τα βαρύτατα εγκαύματα που υπέστη από την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία όπου διέμενε η κόρη τους και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα στη Θεσσαλονίκη.

Η οικογένεια έχει ζήσει ακόμη μία μεγάλη απώλεια, όταν, το 2021, έχασε τη δεύτερη κόρη της, Νικολέτα, σε ηλικία 37 ετών, από καρκίνο. Η άτυχη γυναίκα άφησε πίσω της ένα αγοράκι, στην ανατροφή του οποίου είχε αφιερωθεί η Βάγια Νέστορα.

Ο Παναγιώτης Νέστορας αποχαιρέτησε μέσω social media την επί 47 χρόνια σύζυγό του, Βάγια, με μία συγκινητική ανάρτηση, στην οποία την αποκαλεί «μια ηρωίδα της ζωής, αγαπητή από όλους, έναν άνθρωπο της προσφοράς». «Αποχαιρετώ τη γυναίκα μου Βάγια για τη χώρα των αγγέλων», έγραψε, προσθέτοντας με συγκίνηση ότι «πήγε να βρει την κόρη μας Νικολέτα, που τόσο υπεραγαπούσε».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Σήμερα μετά το δολοφονικό χτύπημα των ανόητων μπαχαλάκιδων, αναρχικών και φοβιτσιάρηδων

Αποχαιρετώ την γυναίκα μου ΒΑΓΙΑ,

για τη χώρα των αγγέλων, μια ηρωίδα της ζωής, αγαπητή από όλους, έναν άνθρωπο της προσφοράς … Ήταν Μητέρα, σύζυγος για 47 χρόνια, αντιμετωπίζοντας μαζί, τις χαρές και τις λύπες..

Πήγε να βρει την κόρη μας Νικολέτα, που τόσο υπεραγαπούσε να της πει τα νέα για τον γιο της… Πόσο καλό παιδί είναι και πόσο σε αγαπούσε..

Θα σε θυμάμαι πάντα γυναίκα μου γλυκιά σε κάθε ενέργειά μου θα έχω την απάντησή σου…

Εγώ και η κόρη σου Αφροδίτη είμαστε δυνατοί, είμαστε περήφανοι για Εσένα, θα συνεχίσουμε ενωμένοι και θα αντιμετωπίσουμε τη ζωή μας έχοντας τα δικά μας Αστέρια για να μας προσέχουν..

Σε αγαπώ…».

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ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 11:24
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