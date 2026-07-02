Παίρνει εξιτήριο ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα και ένας ακόμη τραυματίας – Στο «Παπανικολάου» μεταφέρεται το στέλεχος της ΝΔ

Εξιτήριο από το νοσοκομείο αναμένεται να πάρει αύριο, Παρασκευή, ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα και ένας ακόμη ένοικος της πολυκατοικίας η οποία έγινε στόχος επίθεσης με γκαζάκια.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των 4 τραυματιών, ο πατέρας του στελέχους της ΝΔ και ένας ένοικος είναι καλά στην υγεία τους (διακομίστηκαν στο νοσοκομείο λόγω αναπνευστικών προβλημάτων από τους καπνούς) και θα βγουν, ενώ η Αφροδίτη Νέστορα θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπανικολάου,το οποίο διαθέτει Μονάδα Εγκαυμάτων και Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής. Η Νέστορα έχει εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια.

Εξιτήριο από την Πνευμονολογική Κλινική πήρε ήδη η τέταρτη ένοικος που είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο, ωστόσο αργότερα μεταφέρθηκε στη Στεφανιαία Μονάδα του Ιπποκρατείου, λόγω καρδιολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Η ανάρτηση του Παναγιώτη Νέστορα για τη σύζυγό του

Εν τω μεταξύ, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Παναγιώτης Νέστορας αποχαιρέτησε τη σύζυγό του, Βάγια, η οποία υπέκυψε, χθες το απόγευμα, στα βαρύτατα τραύματά της από την εμπρηστική επίθεση.

«Σήμερα μετά το δολοφονικό χτύπημα των ανόητων μπαχαλάκηδων, αναρχικών και φοβιτσιάρηδων, αποχαιρετώ τη γυναίκα μου ΒΑΓΙΑ, για τη χώρα των αγγέλων, μια ηρωίδα της ζωής, αγαπητή από όλους, έναν άνθρωπο της προσφοράς. Πήγε να βρει την κόρη μας Νικολέτα, που τόσο υπεραγαπούσε. Εγώ και η κόρη μου Αφροδίτη είμαστε δυνατοί, είμαστε περήφανοι για εσένα, θα συνεχίσουμε ενωμένοι και θα αντιμετωπίσουμε τη ζωή μας έχοντας τα δικά μας αστέρια για να μας προσέχουν», αναφέρει -μεταξύ άλλων- ο κ. Νέστορας.

Συγκέντρωση στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα

Την ίδια ώρα, το γραφείο Τύπου της ΝΔ απηύθυνε κάλεσμα σε συγκέντρωση στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, στις 19:00, έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, όπου στελέχη, μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ θα τιμήσουν τη μνήμη της εκλιπούσας.

«Η μεγάλη οικογένεια της Παράταξής μας πενθεί. Η σκέψη και οι προσευχές μας είναι κοντά στην οικογένεια Νέστορα. Στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους.

Σήμερα, στις 7 το απόγευμα, έξω από το ΓΝΘ Ιπποκράτειο, στελέχη, μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ, τιμούμε τη μνήμη της αδικοχαμένης μητέρας της Αφροδίτης και ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία. Θα είμαστε όλοι εκεί. Δεν σας φοβόμαστε», αναφέρει η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας.

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