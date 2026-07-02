Περιφερειακός Θεσσαλονίκης: Γερανοφόρο γκρέμισε τα υποστηλώματα γέφυρας – Ζημιές σε ΙΧ

Κυκλοφοριακό χάος προκλήθηκε νωρίτερα την Πέμπτη (2/7) στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, μετά την παράσυρση τμήματος από τα υποστηλώματα της γέφυρας Πανοράματος.

Συγκεκριμένα, γερανοφόρο που κινούνταν στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς ανατολικά, παρέσυρε στο περασμά του τμήμα από τα υποστηλώματα της γέφυρας Πανοράματος με αποτέλεσμα υλικά της γέφυρας να πέσουν πάνω σε διερχόμενο ΙΧ, το οποίο και ακινητοποιήθηκε.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξαν εγκλωβισμένα ΙΧ, τα οποία με εκτροπές οδηγήθηκαν από παρακείμενες οδούς. Δυνάμεις της τροχαίας βρέθηκαν στο σημείο προκειμένου να συνδράμουν στην ομαλοποίηση της κυκλοφορίας, η οποία ομαλοποιήθηκε γύρω στις 17.30.

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