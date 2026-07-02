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02.07.2026 18:33

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: «Το κτίριο είχε πάρει κλίση πάνω από 15 μέρες, μας έλεγαν ότι έγινε από τον σεισμό στην Εύβοια» (Video)

02.07.2026 18:33
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Ο ενοικιαστής του υπογείου στην πολυκατοικία που κατέρρευσε στα Πετράλωνα αποκάλυψε ότι το κτίριο είχε αρχίσει να παρουσιάζει κλίση ήδη από την έναρξη των εκσκαφών για την ανέγερση νέας οικοδομής στο γειτονικό οικόπεδο.

«Κατεβαίνω τρία σκαλιά, κάθε φορά που άνοιγα την πόρτα, μια χαρά έμπαινα. Όταν ξεκίνησε η θεμελίωση δίπλα και έπεσε η πρώτη κολώνα, εγώ ανοίγω την πόρτα και δεν άνοιγε. Πάνω από 15 ημέρες πριν το συμβάν. Κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει με την εκσκαφή δίπλα, είχε πάρει κλίση δύο πόντους. Το είπα στην ιδιοκτήτρια, ότι πρέπει να έχει πάρει το κτίριο μία μικρή κλίση. Μου λέει θα τους το πω, τους το είπε κιόλας. Μας είπαν ότι δεν φταίνε οι εργασίες και ότι η κλίση είναι από τον σεισμό στην Εύβοια», είπε ο Μπάμπης Τσαπάς.

«Η πολυκατοικία ήταν πολύ γερή. Το πρόβλημα είναι καθαρά στο ότι δεν έγινε σωστά η αντιστήριξη. Μετά συνέχισαν και μόλις ξεκίνησαν να σκάβουν στη μέση του οικοπέδου, την κεντρική κολώνα δηλαδή. Εκεί ξεκίνησε. Γιατί δεν ειδοποίησαν τον κόσμο Δευτέρα και Τρίτη; Γιατί να κοιμηθεί μέσα ο κόσμος;» ανέφερε ο κ. Τσαπάς, προσθέτοντας ότι επειδή χρησιμοποιούσε τον χώρο που νοίκιαζε για επαγγελματικό σκοπό, έπαθε ζημιά άνω των 20.000 ευρώ.

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ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 18:43
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Περιφερειακός Θεσσαλονίκης: Γερανοφόρο γκρέμισε τα υποστηλώματα γέφυρας – Ζημιές σε ΙΧ

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