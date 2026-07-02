Φωτιά στην Άρτα – Μήνυμα από 112 για ετοιμότητα

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Πέμπτης (2/7) για φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Τ.Κ. Στρογγύλης, στην Άρτα.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Λόγω της πυρκαγιάς εστάλη και προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 με την σύσταση σε κατοίκους και επισκέπτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
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