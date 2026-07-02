search
ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 16:56
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.07.2026 16:28

Διοικητικές κυρώσεις και δικογραφία για το περιστατικό με τον ανοιχτό καταπέλτη στο πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Ελαφόνησος – Πούντα

02.07.2026 16:28
elafonisos-ploio-louomenos

Στη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων και σε σχηματισμό δικογραφίας για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών, προχώρησε η Λιμενική Αρχή Νεάπολης Βοιών, αναφορικά με το περιστατικό που σημειώθηκε στη γραμμή Ελαφόνησος – Πούντα Λακωνίας, όπου επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο φέρεται να εκτελούσε ελιγμούς με ανοιχτό καταπέλτη, ενώ άνδρας επιβιβάστηκε σε αυτό κολυμπώντας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, από την έρευνα που διενεργήθηκε προέκυψε ότι ο άνδρας που βρέθηκε στη θάλασσα και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο πλοίο είναι ένας εκ των πλοιοκτητών του. Υπενθυμίζεται ότι, μετά από καταγγελία που συνοδευόταν από οπτικοακουστικό υλικό, στελέχη της Λιμενικής Αρχής προχώρησαν σε έκτακτη επιθεώρηση του πλοίου, κατά την οποία διαπιστώθηκε βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή, η οποία είχε αποκατασταθεί προσωρινά από το πλήρωμα. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Στο πλοίο επιβλήθηκε αρχικά απαγόρευση απόπλου, η οποία ήρθη μετά την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα, έχει ήδη εκκινήσει η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για τη μη ενημέρωση των αρμόδιων αρχών σχετικά με τη βλάβη που παρουσίασε το πλοίο, καθώς και για το άνοιγμα του καταπέλτη εν πλω, πράξη που, σύμφωνα με τις λιμενικές Αρχές, αντίκειται στους κανόνες ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

Παράλληλα, κατόπιν εντολής της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, σχηματίζεται δικογραφία προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη τυχόν ποινικών ευθυνών που απορρέουν από το περιστατικό.

Το Γραφείο Τύπου του Λιμενικού Σώματος επισημαίνει ότι ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι αξίες αδιαπραγμάτευτες και καμία έκπτωση σε ζητήματα ασφάλειας δεν γίνεται αποδεκτή.

Διαβάστε επίσης:

Ποινική δίωξη για βαρύτατες κατηγορίες στους συλληφθέντες οργανωμένους οπαδούς του Παναθηναϊκού

Ένοχος και σε δεύτερο βαθμό ο ιδιοκτήτης ξενοδοχείου για τον θάνατο ανήλικου προσφυγόπουλου από πτώση μεταλλικής πόρτας

Ηράκλειο: «Τον έσπρωξε στον καναπέ και του έβαλε το μαξιλάρι στο κεφάλι» – Σοκάρει η μητέρα 8χρονου για την επίθεση του σπιτονοικοκύρη της στο παιδί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
alvania diadiloseis 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Επεισόδια έξω από το κοινοβούλιο για το σχέδιο Κούσνερ – Αβγά και αλεύρι από διαδηλωτές, δακρυγόνα από την αστυνομία

epithesi thessaloniki spiti nestora – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Θύελλα» μετά τη φονική εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη – Η θεωρία των δύο άκρων και η «πολιτική τυμβωρυχία»

IMG_4058
ΕΛΛΑΔΑ

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και SKY express παρουσίασαν στο Σύνταγμα τη νέα στρατηγική συνεργασία για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

fotia_pyrosvestiki_1108_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Άρτα – Μήνυμα από 112 για ετοιμότητα

elafonisos-ploio-louomenos
ΕΛΛΑΔΑ

Διοικητικές κυρώσεις και δικογραφία για το περιστατικό με τον ανοιχτό καταπέλτη στο πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Ελαφόνησος – Πούντα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
venzinas-antlia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η επιδότηση στο diesel: Έρχονται αυξήσεις στην αντλία – Στα 2 ευρώ το λίτρο θα φτάσει στις Κυκλάδες

karystianou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάλος με το ακίνητο που φέρεται να απέκτησε η Καρυστιανού μέσω fund: «Ούτε καν το θυμάμαι – Δέχομαι πόλεμο από το σύστημα» απαντά

orkomosia-olympionikes
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού ορκίστηκε ο Εμμανουήλ Καραλής - Μαζί του και οι ολυμπιονίκες του Παρισιού

gennimatas new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο γιος της Φώφης Γεννηματά πήρε το πτυχίο του στη Νομική

liagkas-touni-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Τούνη: «Ντρέπεται και η ντροπή με αυτό το βίντεο - Είναι ό, τι χειρότερο έχω δει από τη συγκεκριμένη γυναίκα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 16:56
alvania diadiloseis 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Επεισόδια έξω από το κοινοβούλιο για το σχέδιο Κούσνερ – Αβγά και αλεύρι από διαδηλωτές, δακρυγόνα από την αστυνομία

epithesi thessaloniki spiti nestora – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Θύελλα» μετά τη φονική εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη – Η θεωρία των δύο άκρων και η «πολιτική τυμβωρυχία»

IMG_4058
ΕΛΛΑΔΑ

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και SKY express παρουσίασαν στο Σύνταγμα τη νέα στρατηγική συνεργασία για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

1 / 3