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02.07.2026 15:30

Ηράκλειο: «Τον έσπρωξε στον καναπέ και του έβαλε το μαξιλάρι στο κεφάλι» – Σοκάρει η μητέρα 8χρονου για την επίθεση του σπιτονοικοκύρη της στο παιδί

02.07.2026 15:30
peripoliko new

Σοκ προκαλεί η μαρτυρία μιας 35χρονης μητέρας από το Ηράκλειο της Κρήτης, η οποία κατήγγειλε βίαιη επίθεση του 58χρονου σπιτονοικοκύρη της σε βάρος των δύο ανήλικων αγοριών της. 

Όπως ανέφερε, ο 58χρονος, μεταξύ άλλων, φέρεται να ακινητοποίησε τον 8χρονο γιο της, τοποθετώντας μαξιλάρι στο κεφάλι του, επειδή ενοχλήθηκε από τη φασαρία που έκαναν τα παιδιά.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, η διαζευγμένη μητέρα είχε απομακρυνθεί για λίγη ώρα από το σπίτι το μεσημέρι της Τρίτης, 30/6, καθώς φροντίζει περιστασιακά έναν ηλικιωμένο. Όπως ανέφερε η ίδια, κατά την απουσία της δέχθηκε τηλεφώνημα από τον 58χρονο, ο οποίος, σε έξαλλη κατάσταση, της είπε ότι τα παιδιά έκαναν φασαρία, έσπασαν την πόρτα του υπνοδωματίου και εκείνος, εκνευρισμένος, τους έδωσε δύο χαστούκια.

Όπως περιέγραψε η 35χρονη, όταν έφυγε, άφησε το κλειδί στην εξώπορτα ώστε τα παιδιά να μην αποκλειστούν έξω από το σπίτι, ενώ μαζί τους είχε παραμείνει και μια φίλη της για να τα επιβλέπει.

Τι περιέγραψαν τα δύο αδέλφια στη μητέρα τους

Ανησυχώντας για όσα άκουσε στο τηλεφώνημα του 58χρονου, η 35χρονη επέστρεψε αμέσως στο σπίτι. Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία της, ο 11χρονος γιος της τής περιέγραψε ότι ο σπιτονοικοκύρης είχε χτυπήσει με τα χέρια τον μικρότερο αδελφό του και στη συνέχεια τον καταδίωξε στον δρόμο.

Λίγη ώρα αργότερα η 35χρονη εντόπισε τον 8χρονο μέσα στο σπίτι να κλαίει ασταμάτητα, χωρίς να μπορεί αρχικά να τον ηρεμήσει.

Όταν το παιδί κατάφερε να συνέλθει, φέρεται να περιέγραψε πως, ενώ έπαιζαν, έσπασαν κατά λάθος την πόρτα, με αποτέλεσμα ο σπιτονοικοκύρης να τον χαστουκίσει, να τον σπρώξει στον καναπέ και να του βάλει ένα μαξιλάρι στο κεφάλι.

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με όσα καταγγέλλει η 35χρονη, ο 58χρονος επιχείρησε να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά του και ζήτησε συγγνώμη. Η μητέρα, εμφανώς αναστατωμένη από το περιστατικό, του ζήτησε να αποχωρήσει από το σπίτι.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, ο 58χρονος έχει συλληφθεί, και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του εισαγγελέα την Παρασκευή

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ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 16:56
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