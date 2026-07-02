Ποινές φυλάκισης σε 21 άτομα για διακίνηση ναρκωτικών σε γήπεδο και πιάτσες οπαδών – Αθωώθηκαν άλλοι 11

Σε συνολικές ποινές φυλάκισης που ξεκινούν από 3 μήνες και φτάνουν τα 5 χρόνια και 3 μήνες, καταδικάστηκαν 21 άτομα που παραπέμφθηκαν σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενα ως μέλη δύο εγκληματικών οργανώσεων που διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες σε πιάτσες οπαδών στη δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά κι εντός ή πέριξ ποδοσφαιρικού γηπέδου, στο περιθώριο αγώνων της ομάδας τους.

Με την ίδια απόφαση αθωώθηκαν 11 κατηγορούμενοι- μεταξύ αυτών ένας που ήταν προσωρινά κρατούμενος, ενώ όλοι οι καταδικασθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.

Οι δικαστές αποφάσισαν να μετατρέψουν την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης σε συμμορία (πλημμέλημα), ενώ για την κακουργηματική διακίνηση ναρκωτικών κρίθηκαν ένοχοι τέσσερις εκ των εμπλεκόμενων (με αναγνώριση ελαφρυντικού) και για τους υπόλοιπους η πράξη μετατράπηκε σε πλημμέλημα- είτε για ιδία χρήση είτε από εξαρτημένο πρόσωπο. Επιπλέον αθωώθηκαν όσοι διώκονταν για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις. Ακόμη κάποιοι κρίθηκαν ένοχοι, κατά περίπτωση, για τους νόμους περί όπλων και φωτοβολίδων (πλημμελήματα).

Όσοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις της αναστολής οι ποινές τους ανεστάλησαν επί τριετία, ενώ σε αντίθεση περίπτωση χορηγήθηκε αναστολή στην έφεση ενόψει του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου υπό τους όρους της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα ή της παρακολούθησης θεραπευτικού προγράμματος (για αυτούς που κρίθηκαν ένοχοι ως τοξικομανείς).

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε πέρσι τον Μάιο, ύστερα από έρευνες της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε για τη δράση των δύο παραπάνω συμμοριών, τα μέλη της φαίνεται πως επικοινωνούσαν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας κωδικοποιημένες λέξεις- αποκαλούσαν για παράδειγμα τα ναρκωτικά «μπλούζα», «πλαν», «έργο», «κλειδιά», «φούτερ», «παλαλό».

Διαφορετικός, όμως, ήταν ο τρόπος προμήθειας ναρκωτικών ουσιών, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Όσοι κατηγορούνταν ως μέλη της πρώτης συμμορίας – η δράση της οποίας τοποθετείται τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2023 – προμηθεύονταν τα ναρκωτικά μέσω ταχυδρομικών δεμάτων από χώρες του εξωτερικού (ΗΠΑ, Καναδά, Ολλανδία), πραγματοποιώντας εξουσιοδοτήσεις σε άλλα μέλη της, προκειμένου να παραλάβουν τα δέματα.

Τα κατηγορούμενα μέλη της δεύτερης συμμορίας, με δράση τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2024, φαίνεται πως προμηθεύονταν ναρκωτικές ουσίες από «τοπικούς» διακινητές και στη συνέχεια τα πωλούσαν, τόσο στη διάρκεια αθλητικών αγώνων στο γήπεδο, όσο και σε εκδρομές της ομάδας τους στο εξωτερικό, καθώς και σε περιοχές της Θεσσαλονίκης σε άτομα που γνώριζαν λόγω της ενασχόλησής τους με τα οπαδικά.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση είχαν συλληφθεί 22 άτομα (οι λοιποί περιλαμβάνονταν στη δικογραφία). Εννέα εξ αυτών είχαν προφυλακιστεί μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης. Στις αστυνομικές έρευνες είχαν κατασχεθεί, μεταξύ άλλων, ακατέργαστη κάνναβη άνω του 1,5 κιλού, ηλεκτρονικές ζυγαριές, μαχαίρια, σιδερογροθιές, όπως επίσης το χρηματικό ποσό των 74.360 ευρώ. Επιπλέον, σε προγενέστερο χρόνο είχαν κατασχεθεί 3,3 κιλά ακατέργαστης κάνναβης σε δέματα προς παράδοση σε καταστήματα των ΕΛΤΑ.

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