Πλοίο της γραμμής στην Ελαφόνησο προσέγγισε το λιμάνι με ανοιχτό καταπέλτη και άνδρας μπήκε από εκεί κολυμπώντας 

Σοβαρά ερωτήματα και προβληματισμό για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας στις πορθμειακές συγκοινωνίες προκαλεί περιστατικό που σημειώθηκε στις 30 Ιουνίου στην πορθμειακή γραμμή Ελαφόνησος – Πούντα Λακωνίας και γνωστοποιήθηκε από το Λιμενικό Σώμα δύο ημέρες αργότερα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, η Λιμενική Αρχή Νεάπολης Βοιών ενημερώθηκε, κατόπιν καταγγελίας, ότι επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο, κατά την προσέγγισή του στο λιμάνι της Ελαφονήσου, πραγματοποιούσε χειρισμούς με τον καταπέλτη σε ανοιχτή θέση. Την ίδια στιγμή, ένας άνδρας εντοπίστηκε να κολυμπά προς το πλοίο και να επιβιβάζεται μέσω του ανοικτού καταπέλτη, γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα ως προς την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την επιτήρηση κατά τη διάρκεια των λιμενικών ελιγμών.

Στο πλοίο μετέβησαν άμεσα στελέχη της Λιμενικής Αρχής και του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων, τα οποία διαπίστωσαν ότι είχε παρουσιαστεί βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή, η οποία είχε προσωρινά αποκατασταθεί από τον μηχανικό του πλοίου. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Το Λιμεναρχείο Νεάπολης Βοιών προχώρησε στην απαγόρευση απόπλου του πλοίου έως την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα, ενώ παράλληλα κινήθηκε η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

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