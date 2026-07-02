search
ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 13:21
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.07.2026 13:04

Πλοίο της γραμμής στην Ελαφόνησο προσέγγισε το λιμάνι με ανοιχτό καταπέλτη και άνδρας μπήκε από εκεί κολυμπώντας 

02.07.2026 13:04
elafonisos2

Σοβαρά ερωτήματα και προβληματισμό για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας στις πορθμειακές συγκοινωνίες προκαλεί περιστατικό που σημειώθηκε στις 30 Ιουνίου στην πορθμειακή γραμμή Ελαφόνησος – Πούντα Λακωνίας και γνωστοποιήθηκε από το Λιμενικό Σώμα δύο ημέρες αργότερα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, η Λιμενική Αρχή Νεάπολης Βοιών ενημερώθηκε, κατόπιν καταγγελίας, ότι επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο, κατά την προσέγγισή του στο λιμάνι της Ελαφονήσου, πραγματοποιούσε χειρισμούς με τον καταπέλτη σε ανοιχτή θέση. Την ίδια στιγμή, ένας άνδρας εντοπίστηκε να κολυμπά προς το πλοίο και να επιβιβάζεται μέσω του ανοικτού καταπέλτη, γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα ως προς την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την επιτήρηση κατά τη διάρκεια των λιμενικών ελιγμών.

Στο πλοίο μετέβησαν άμεσα στελέχη της Λιμενικής Αρχής και του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων, τα οποία διαπίστωσαν ότι είχε παρουσιαστεί βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή, η οποία είχε προσωρινά αποκατασταθεί από τον μηχανικό του πλοίου. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Το Λιμεναρχείο Νεάπολης Βοιών προχώρησε στην απαγόρευση απόπλου του πλοίου έως την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα, ενώ παράλληλα κινήθηκε η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

Διαβάστε επίσης:

Σώθηκε το πόδι του 6χρονου που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στο Ρέθυμνο

Κως: Εντοπισμός 54 μεταναστών μετά την προσάραξη ιστιοφόρου στον Λιμνιώνα

Ηράκλειο: Τον ενοχλούσαν οι φωνές ενός παιδιού και πήγε να το πνίξει – Συνελήφθη 58χρονος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kalpi1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέα δημοσκόπηση σήμερα στο Mega

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Όλη η Ελλάδα Ένας Πολιτισμός»: «Αγωνίζεσθαι» στο Γυμνάσιο Αρχαίας Ολυμπίας

BruceFoxton
ΜΟΥΣΙΚΗ

Bruce Foxton: Ο πρώην μπασίστας των «The Jam» διαγνώστηκε με Πάρκινσον

codi_miller_mcintyre_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ανακοίνωσε Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ ο Ολυμπιακός

elafonisos2
ΕΛΛΑΔΑ

Πλοίο της γραμμής στην Ελαφόνησο προσέγγισε το λιμάνι με ανοιχτό καταπέλτη και άνδρας μπήκε από εκεί κολυμπώντας 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
venzinas-antlia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η επιδότηση στο diesel: Έρχονται αυξήσεις στην αντλία – Στα 2 ευρώ το λίτρο θα φτάσει στις Κυκλάδες

karystianou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάλος με το ακίνητο που φέρεται να απέκτησε η Καρυστιανού μέσω fund: «Ούτε καν το θυμάμαι – Δέχομαι πόλεμο από το σύστημα» απαντά

gennimatas new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο γιος της Φώφης Γεννηματά πήρε το πτυχίο του στη Νομική

orkomosia-olympionikes
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού ορκίστηκε ο Εμμανουήλ Καραλής - Μαζί του και οι ολυμπιονίκες του Παρισιού

liagkas-touni-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Τούνη: «Ντρέπεται και η ντροπή με αυτό το βίντεο - Είναι ό, τι χειρότερο έχω δει από τη συγκεκριμένη γυναίκα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 13:20
kalpi1

Νέα δημοσκόπηση σήμερα στο Mega

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Όλη η Ελλάδα Ένας Πολιτισμός»: «Αγωνίζεσθαι» στο Γυμνάσιο Αρχαίας Ολυμπίας

BruceFoxton
ΜΟΥΣΙΚΗ

Bruce Foxton: Ο πρώην μπασίστας των «The Jam» διαγνώστηκε με Πάρκινσον

1 / 3