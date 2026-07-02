Κως: Εντοπισμός 54 μεταναστών μετά την προσάραξη ιστιοφόρου στον Λιμνιώνα

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (1/7) στις λιμενικές Αρχές, ύστερα από ενημέρωση του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) για ιστιοφόρο σκάφος που βρισκόταν σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή δυτικά-νοτιοδυτικά της Κω.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, τα οποία διαπίστωσαν ότι το ιστιοφόρο είχε προσαράξει σε αβαθή εντός του λιμένα Λιμνιώνα. Μέχρι την άφιξή τους, οι επιβαίνοντες ήδη είχαν αποβιβαστεί στη στεριά.

Στελέχη του Λιμενικού επιβιβάστηκαν στο σκάφος και προχώρησαν στην αποκόλλησή του. Στη συνέχεια, το ιστιοφόρο απέπλευσε με ίδια μέσα, συνοδευόμενο από τα περιπολικά, προς το λιμάνι του Μαστιχαρίου, όπου κατασχέθηκε από τη λιμενική Αρχή.

Παράλληλα, κατά τις χερσαίες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από στελέχη του Λιμενικού και της Ελληνικής Αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή, εντοπίστηκαν συνολικά 54 μετανάστες. Όλοι ήταν καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της Κω.

Αρχικά είχε γίνει λόγος για περίπου 50 επιβαίνοντες στο ιστιοφόρο, ωστόσο από τις έρευνες προέκυψε ότι οι μετανάστες που εντοπίστηκαν ήταν συνολικά 54. Σχετική προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Λιμεναρχείο Κω.

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