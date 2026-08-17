Metlen: Αναδιάρθρωση των συμμετοχών Μυτιληναίου χωρίς αλλαγή στον συνολικό έλεγχο του 22% στην εισηγμένη εταιρεία

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Σε αναδιάρθρωση της δομής μέσω της οποίας ελέγχεται έμμεσα σημαντικό μέρος της συμμετοχής του Ευάγγελου Μυτιληναίου στη Metlen Energy & Metals PLC οδήγησε η συγχώνευση δύο συνδεδεμένων εταιρειών, χωρίς να μεταβάλλεται ο συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει ο επικεφαλής του ομίλου.

Η Metlen προχώρησε στις σχετικές γνωστοποιήσεις προς τις χρηματιστηριακές αρχές, αποτυπώνοντας τη νέα εταιρική δομή που προέκυψε μετά την απορρόφηση της Frezia Ltd από την Kilteo Ltd.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, 15.601.219 μετοχές της Metlen μεταφέρθηκαν από τη Frezia στην Kilteo. Η αλλαγή πραγματοποιήθηκε αυτοδικαίως, ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης, χωρίς καταβολή τιμήματος και εκτός χρηματιστηριακής αγοράς στις 11 Αυγούστου.

Οι δύο εταιρείες αποτελούν συνδεδεμένα νομικά πρόσωπα του Ευάγγελου Μυτιληναίου και, κατά συνέπεια, η μεταφορά δεν συνιστά αγορά ή πώληση μετοχών ούτε μεταβάλλει τον συνολικό έλεγχο που ασκεί στη Metlen.

Στο 22,03% ο συνολικός έλεγχος

Μετά την αναδιάρθρωση, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος ελέγχει συνολικά 31.428.227 δικαιώματα ψήφου, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό 22,028459% της Metlen.

Από αυτά, 370.993 μετοχές βρίσκονται υπό τον άμεσο έλεγχό του και αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,260034%, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της συμμετοχής, συνολικά 31.057.234 μετοχές ή 21,768425%, ελέγχεται μέσω της εταιρικής δομής των συνδεδεμένων νομικών προσώπων.

Η μικρή αύξηση του συνολικού ποσοστού από 22,0065% σε 22,028459% δεν συνδέεται με απόκτηση επιπλέον τίτλων. Προκύπτει από τη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Metlen στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών. Έτσι, χωρίς να αυξηθεί ο αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, αυξήθηκε οριακά η ποσοστιαία συμμετοχή του.

Με τη νέα εταιρική διάρθρωση, η Emergia Holdings Ltd ελέγχει έμμεσα ποσοστό 21,768425% της Metlen. Ο έλεγχος ασκείται μέσω της Kilteo Ltd, η οποία μετά την απορρόφηση της Frezia κατέχει άμεσα το 21,696592% της εισηγμένης.

Παράλληλα, η Melvet Investments Ltd διατηρεί άμεση συμμετοχή 0,071833%.

Αντίθετα, η συμμετοχή της Frezia Ltd μηδενίζεται, καθώς η εταιρεία έπαψε να υφίσταται αυτοτελώς μετά την απορρόφησή της από την Kilteo.

Στην πράξη, επομένως, η κίνηση αλλάζει την εσωτερική διάρθρωση των εταιρικών οχημάτων μέσω των οποίων κατέχεται η συμμετοχή στη Metlen, χωρίς να μεταβάλλει τον αριθμό των μετοχών που ελέγχει συνολικά ο Ευάγγελος Μυτιληναίος. Η μοναδική διαφοροποίηση στο συνολικό ποσοστό συμμετοχής είναι τεχνικού χαρακτήρα και συνδέεται με την επαναγορά ιδίων μετοχών από τη Metlen.

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