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Σώθηκε το πόδι του 6χρονου αγοριού που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στο Ρέθυμνο, μετά από πολύωρη και ιδιαίτερα δύσκολη επέμβαση στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία.
Οι γιατροί του Παίδων Αγία Σοφία κατέβαλαν τιτάνια προσπάθεια για να αποφύγουν τον ακρωτηριασμό και να διατηρήσουν το πόδι του παιδιού λειτουργικό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με τον 6χρονο να βγαίνει από το χειρουργείο και να νοσηλεύεται πλέον σε σταθερή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου.
Το αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά όταν το μηχανάκι στο οποίο επέβαινε μαζί με τον πατέρα του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στο Ρέθυμνο.
Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όμως λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η άμεση αεροδιακομιδή του στην Αθήνα.
Για τη μεταφορά του στήθηκε γέφυρα ζωής από την Κρήτη προς την Αττική, με το παιδί να φτάνει το βράδυ της Κυριακής στο Παίδων Αγία Σοφία και να οδηγείται αμέσως στο χειρουργείο.
Η προσπάθεια του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της υγείας του μικρού ασθενούς, ο οποίος συνεχίζει να νοσηλεύεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.
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