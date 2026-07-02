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02.07.2026 14:15

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ κοντά στην Κάρπαθο – Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές

02.07.2026 14:15
SEISMOGRAFOS

Σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι κοντά στην Κάρπαθο, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της Καρπάθου και της Κάσου, χωρίς ωστόσο, μέχρι στιγμής, να έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή 11 χλμ. νότια-νοτιοανατολικά της Καρπάθου, με εστιακό βάθος 13 χλμ..

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κάσου, Γιάννης Νικολάου, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανέφερε ότι ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα αισθητός στο νησί, ωστόσο δεν υπήρξαν προβλήματα ούτε καταγράφηκαν αναφορές για ζημιές.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Καρπάθου, Μιχάλης Φελουζής, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία αναφορά για ζημιές στο νησί. Όπως έκανε γνωστό, κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του δήμου ήδη έχουν πραγματοποιήσει ελέγχους σε διάφορα σημεία της Καρπάθου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει προκληθεί οποιοδήποτε πρόβλημα από τη σεισμική δόνηση.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ συνεχίζεται η παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή. Μέχρι αυτήν την ώρα, η εικόνα από τα δύο νησιά είναι καθησυχαστική, καθώς δεν έχουν διαπιστωθεί ζημιές σε υποδομές ή κατοικίες ούτε έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

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