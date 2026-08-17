Startups: Τράπεζες και επενδυτικοί φορείς ανεβάζουν ταχύτητα στη μάχη για καινοτομία, κεφάλαια και ταλέντο

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Σε νέα φάση περνά το ελληνικό οικοσύστημα νεοφυούς επιχειρηματικότητας, με τράπεζες, πανεπιστήμια και φορείς καινοτομίας να ενισχύουν τα προγράμματα χρηματοδότησης και επιτάχυνσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον η τεχνητή νοημοσύνη, το fintech, το deep tech, η κυβερνοασφάλεια και οι πράσινες τεχνολογίες.

Η κινητικότητα είναι έντονη, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη νέοι κύκλοι διαγωνισμών και accelerators, ενώ η μάχη δεν περιορίζεται πλέον στην ανάδειξη μιας καλής επιχειρηματικής ιδέας. Το ζητούμενο είναι η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, η σύνδεση με μεγάλες επιχειρήσεις και κυρίως η δυνατότητα διεθνούς ανάπτυξης.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του egg – enter grow go της Eurobank, το οποίο λειτουργεί πλέον σε διαρκή βάση, χωρίς συγκεκριμένους κύκλους προσκλήσεων. Από το 2013 έχει υποστηρίξει περισσότερες από 460 επιχειρηματικές ομάδες και 1.600 νέους επιχειρηματίες, ενώ περισσότερες από 170 ερευνητικές ομάδες με 570 ερευνητές και καθηγητές έχουν περάσει από το πρόγραμμα υποστήριξης πανεπιστημιακής έρευνας και καινοτομίας.

Οι τράπεζες αναζητούν την επόμενη γενιά fintech

Στο παιχνίδι βρίσκεται δυναμικά και η Alpha Bank μέσω του FinQuest 2026, οι αιτήσεις για το οποίο παραμένουν ανοιχτές έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Ο διαγωνισμός αποκτά ευρωπαϊκό χαρακτήρα, απευθυνόμενος σε startups, fintechs και scale-ups από διαφορετικές αγορές.

Οι έξι καλύτερες προτάσεις θα συμμετάσχουν σε δίμηνο πρόγραμμα επιτάχυνσης, ενώ ο πρώτος νικητής θα λάβει 15.000 ευρώ και τη δυνατότητα πιλοτικής εφαρμογής της λύσης του σε πραγματικό περιβάλλον της τράπεζας, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για πιθανή εμπορική συνεργασία.

Τον δικό της 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας έχει ξεκινήσει η Εθνική Τράπεζα μέσω του NBG Business Seeds, με έμφαση σε fintech, AI και GenAI, blockchain, cleantech, climate tech και ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα. Στην προηγούμενη διοργάνωση συμμετείχαν 344 ομάδες και startups από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συνολικά, περισσότερες από 5.500 ομάδες έχουν λάβει καθοδήγηση και υποδομές μέσω του προγράμματος, ενώ πάνω από 160 έχουν βραβευτεί.

Παράλληλα, ο Φοιτητικός Διαγωνισμός Ανοικτής Καινοτομίας του ΕΚΠΑ επιχειρεί να φέρει την πανεπιστημιακή έρευνα πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Οι αιτήσεις ολοκληρώνονται στις 30 Σεπτεμβρίου και οι ομάδες που θα διακριθούν θα διεκδικήσουν, μεταξύ άλλων, συμμετοχή με καλυμμένα έξοδα στο Mobile World Congress 2027 στη Βαρκελώνη.

Κεφάλαια και διεθνής επέκταση

Νέα προγράμματα «τρέχει» και το Envolve Entrepreneurship. Στον τρίτο κύκλο του EnvolveXL πέντε startups αναμένεται να λάβουν μικροεπένδυση συνολικού ύψους 62.500 ευρώ, ενώ ακολουθεί νέος κύκλος το φθινόπωρο. Παράλληλα υλοποιούνται accelerators που επικεντρώνονται στις τεχνολογίες 5G και 6G.

Ισχυρό διεθνές αποτύπωμα εμφανίζει και το Scale Up της Endeavor Greece. Στον δέκατο κύκλο εντάχθηκαν οκτώ εταιρείες από κλάδους όπως AI, διαστημική τεχνολογία, healthtech, κυβερνοασφάλεια, πληρωμές και ρομποτική. Οι συγκεκριμένες εταιρείες έχουν ήδη αντλήσει περίπου 45 εκατ. δολάρια και δημιουργήσει περισσότερες από 150 θέσεις εργασίας διεθνώς.

Συνολικά το χαρτοφυλάκιο του Scale Up αριθμεί πλέον 50 εταιρείες, με χρηματοδοτήσεις άνω των 650 εκατ. δολαρίων και περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας.

Η αισιοδοξία, πάντως, συνοδεύεται από σημαντικές προκλήσεις. Σύμφωνα με την Scale-Ups Confidence Survey 2026 της Deloitte, η αισιοδοξία των ελληνικών scale-ups για τη συνέχιση της ανάπτυξής τους βαθμολογείται με 8,1 στα 10, ενώ το 75% θέτει ως προτεραιότητα την αύξηση πελατών και εσόδων. Ωστόσο, μόλις το 33% διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο εξόδου, ενώ η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο.

Το στοίχημα, επομένως, μετακινείται πλέον από τη δημιουργία περισσότερων startups στη δημιουργία επιχειρήσεων που μπορούν να αποκτήσουν μέγεθος, χρηματοδότηση και διεθνή παρουσία. Και εκεί θα κριθεί εάν η σημερινή κινητικότητα θα μετατραπεί σε πραγματική προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία.

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