Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Τι έδειξε η πρώτη αυτοψία, τι ανησυχεί τις αρχές (Video)

Με πυρετώδεις ρυθμούς προχωρούν οι έρευνες των αρμοδίων υπηρεσιών για τα αίτια της κατάρρευσης την Τρίτη τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα.

Κλιμάκιο της Πολεοδομίας πραγματοποίησε ήδη την πρώτη αυτοψία στο σημείο, ενώ αναμένονται τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων, τα οποία θα κρίνουν εάν υπήρξαν παραβάσεις της οικοδομικής νομοθεσίας ή τεχνικές αστοχίες που οδήγησαν στην κατάρρευση. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι στατικότητας και στα γειτονικά κτήρια, καθώς η διπλανή πολυκατοικία έχει εκκενωθεί προσωρινά λόγω σοβαρών ενδείξεων στατικής επιβάρυνσης. Στη βάση της έχει δημιουργηθεί μεγάλο κενό, ενώ η είσοδός της παραμένει αποκλεισμένη από τα συντρίμμια της κατεστραμμένης πολυκατοικίας.

Οι πρώτες έρευνες

Τα πρώτα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές συγκλίνουν στο ότι η κατάρρευση ενδέχεται να συνδέεται με τις εργασίες εσκαφής που πραγματοποιούνταν σε υπό ανέγερση οικοδομή δίπλα στην πολυκατοικία. Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, οι εκσκαφές έγιναν σε μεγαλύτερο βάθος, χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα αντιστήριξης του γειτονικού κτηρίου, γεγονός που πιθανόν οδήγησε σε υποχώρηση του εδάφους και τελικά στην κατάρρευση της παλαιάς οικοδομής.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της υπό ανέγερση οικοδομής, ο εργολάβος, ο επιβλέπων μηχανικός και δύο εργάτες. Αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα, ενώ έχει διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί πολεοδομικές ή άλλες ποινικές παραβάσεις. Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 3.000 ευρώ για κάθε ιδιοκτήτη διαμερίσματος της πολυκατοικίας ενώ ταυτόχρονα ο Δήμος αναζητεί λύση στο πρόβλημα στέγασης των ενοίκων μέσω μισθωσης διαμερισμάτων σε πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Η σωτήρια παρέμβαση της μηχανικού

Καθοριστική αποδείχθηκε η παρέμβαση πολιτικού μηχανικού, η οποία κλήθηκε το πρωί της Τρίτης από ένοικο της πολυκατοικίας προκειμένου να αξιολογήσει τις ρωγμές που είχαν εμφανιστεί στο κτήριο. Όπως ανέφερε, όταν έφτασε στο σημείο διαπίστωσε ότι η κατάσταση ήταν πολύ πιο σοβαρή από αυτή που της είχε περιγραφεί τηλεφωνικά. Αντί για μια απλή ρωγμή, εντόπισε άνοιγμα περίπου 15 εκατοστών στον αρμό μεταξύ της πολυκατοικίας και του διπλανού κτηρίου, ένδειξη ότι η πολυκατοικία με τα επτά διαμερίσματα είχε ήδη πάρει επικίνδυνη κλίση.

Η μηχανικός ζήτησε την άμεση εκκένωση της, εκτιμώντας ότι υπήρχε άμεσος κίνδυνος κατάρρευσης. Λίγες ώρες αργότερα, το κτήριο κατέρρευσε ολοσχερώς, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα. Μιλώντας στην ΕΡΤ, η μηχανικός εξήγησε ότι η εικόνα που παρουσιάστηκε στο κτήριο ήταν χαρακτηριστική σοβαρής στατικής αστοχίας. Όπως ανέφερε, όταν εμφανίζεται τόσο μεγάλο άνοιγμα στον αρμό μεταξύ δύο κτηρίων και παρατηρείται μετακίνηση της κατασκευής, η εκκένωση αποτελεί μονόδρομο, καθώς πρόκειται για σαφή ένδειξη ότι το κτήριο έχει χάσει τη στατική του ισορροπία και υπάρχει άμεσος κίνδυνος κατάρρευσης.

«Κανένα κτήριο δεν πέφτει μόνο του»

Μιλώντας επίσης στη δημόσια τηλεόραση, ο πολιτικός μηχανικός Δημήτρης Καλογερόπουλος εκτίμησε ότι ένα κτήριο δεν καταρρέει χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια σοβαρή αστοχία, επισημαίνοντας πως όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι το πρόβλημα προκλήθηκε κατά τις εργασίες θεμελίωσης της υπό ανέγερση οικοδομής. Όπως ανέφερε, ανεξάρτητα από την παλαιότητα της πολυκατοικίας ή τυχόν καταπονήσεις που είχε υποστεί στο παρελθόν, κατά την εκτέλεση εκσκαφών δίπλα σε υφιστάμενα κτήρια είναι υποχρεωτική η λήψη μέτρων αντιστήριξης.

«Κανένα κτήριο δεν πέφτει μόνο του. Κάποια αστοχία έγινε στη θεμελίωση του όμορου κτηρίου με αποτέλεσμα να καταρρεύσει», τόνισε χαρακτηριστικά και εξήγησε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις οι εργασίες εκσκαφής πρέπει να γίνονται σταδιακά, με παράλληλη κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης, ώστε να προστατεύεται το γειτονικό κτήριο. Μάλιστα, όπως σημείωσε, πολλές φορές το κόστος των έργων αντιστήριξης είναι μεγαλύτερο ακόμη και από το κόστος κατασκευής του νέου υπογείου, ωστόσο αποτελεί υποχρέωση του κατασκευαστή.

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