Φωτιά τώρα στην Ανάβυσσο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Ανάβυσσο, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.

Το μέτωπο εντοπίζεται στο Μεσοχώρι στον οικισμό ΑΤΕ στην Παλαία Φώκαια.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 18 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σαρωνικού η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό μερικό έλεγχο έπειτα από την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η φωτιά έχει οριοθετηθεί με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις και να θέσουν το μέτωπο υπό πλήρη έλεγχο.

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