search
ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 16:58
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.07.2026 15:56

Ένοχος και σε δεύτερο βαθμό ο ιδιοκτήτης ξενοδοχείου για τον θάνατο ανήλικου προσφυγόπουλου από πτώση μεταλλικής πόρτας

02.07.2026 15:56
dikastiria_thessaloniki

Ένοχος και σε δεύτερο βαθμό για τον θάνατο, από αμέλεια, ενός 4χρονου προσφυγόπουλου, το οποίο καταπλακώθηκε την ώρα του παιχνιδιού από συρόμενη μεταλλική πόρτα σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων, όπου φιλοξενούνταν πρόσφυγες και μετανάστες, στα Βρασνά Θεσσαλονίκης, κρίθηκε ο ιδιοκτήτης του και το δικαστήριο τού επέβαλε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, με 3ετή αναστολή. Για την ίδια υπόθεση αθωώθηκε η σύζυγός του.

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε εκ νέου ένοχο τον κατηγορούμενο ιδιοκτήτη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, διά παραλείψεως, με την αναγνώριση τού ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου. Πρωτόδικα, ο ίδιος είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 2,5 ετών, με αναστολή.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το περιστατικό συνέβη τον Απρίλιο του 2019. Το άτυχο προσφυγόπουλο ανέβηκε μαζί με δύο ανήλικους φίλους του στη συρόμενη μεταλλική πόρτα (μήκους 3,80 μέτρων και βάρους 110 κιλών) που βρισκόταν στην αυλή του ξενοδοχειακού συγκροτήματος και την κουνούσαν, βλέποντάς την ως παιχνίδι. Κατά την ταλάντωσή της, σε συνδυασμό με την ταχύτητα μετακίνησής της, φαίνεται πως υποχώρησαν τα στριφώνια από τη θέση τους στο σημείο στήριξης με το μπετόν και μετακινήθηκε το σημείο κλεισίματος για μερικά εκατοστά.

«Αυτό είχε ως συνέπεια να απελευθερωθεί η πόρτα από τα τερματικά ράουλα (καθώς το εσωτερικό ράουλο ήταν υπερβολικά φθαρμένο και δημιουργούσε τζόγο ως προς την εγκάρσια κίνησή της) και να στραβώσει η ασφάλεια που απαγόρευε την κατακόρυφη κίνησή της», περιγράφεται στη δικογραφία. Υπό αυτές τις συνθήκες, έπεσε η πόρτα στο έδαφος, καταπλακώνοντας το ανήλικο που υπέστη θανατηφόρα κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Το αντρόγυνο αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι η πόρτα ήταν συντηρημένη και λειτουργική, αποδίδοντας την πτώση στη δύναμη του φορτίου που αναπτύχθηκε πάνω της.

Για την ίδια υπόθεση είχαν καταστεί κατηγορούμενοι και οι Αφγανοί γονείς του 4χρονου, που αθωώθηκαν στο πρωτόδικο δικαστήριο. Σήμερα ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό.

Διαβάστε επίσης:

Σύζυγος Βάγιας Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση: «Είναι εγκληματίες – Ζητώ δικαιοσύνη χωρίς καμία επιείκεια»

Ηράκλειο: «Τον έσπρωξε στον καναπέ και του έβαλε το μαξιλάρι στο κεφάλι» – Σοκάρει η μητέρα 8χρονου για την επίθεση του σπιτονοικοκύρη της στο παιδί

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ κοντά στην Κάρπαθο – Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
moro 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στις ΗΠΑ: Νεκρό νεογέννητο βρέθηκε με τον πλακούντα και τον ομφάλιο λώρο σε χημική τουαλέτα φεστιβάλ

alvania diadiloseis 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Επεισόδια έξω από το κοινοβούλιο για το σχέδιο Κούσνερ – Αβγά και αλεύρι από διαδηλωτές, δακρυγόνα από την αστυνομία

epithesi thessaloniki spiti nestora – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Θύελλα» μετά τη φονική εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη – Η θεωρία των δύο άκρων και η «πολιτική τυμβωρυχία»

IMG_4058
ΕΛΛΑΔΑ

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και SKY express παρουσίασαν στο Σύνταγμα τη νέα στρατηγική συνεργασία για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

fotia_pyrosvestiki_1108_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Άρτα – Μήνυμα από 112 για ετοιμότητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
venzinas-antlia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η επιδότηση στο diesel: Έρχονται αυξήσεις στην αντλία – Στα 2 ευρώ το λίτρο θα φτάσει στις Κυκλάδες

karystianou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάλος με το ακίνητο που φέρεται να απέκτησε η Καρυστιανού μέσω fund: «Ούτε καν το θυμάμαι – Δέχομαι πόλεμο από το σύστημα» απαντά

orkomosia-olympionikes
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού ορκίστηκε ο Εμμανουήλ Καραλής - Μαζί του και οι ολυμπιονίκες του Παρισιού

gennimatas new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο γιος της Φώφης Γεννηματά πήρε το πτυχίο του στη Νομική

liagkas-touni-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Τούνη: «Ντρέπεται και η ντροπή με αυτό το βίντεο - Είναι ό, τι χειρότερο έχω δει από τη συγκεκριμένη γυναίκα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 16:58
moro 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στις ΗΠΑ: Νεκρό νεογέννητο βρέθηκε με τον πλακούντα και τον ομφάλιο λώρο σε χημική τουαλέτα φεστιβάλ

alvania diadiloseis 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Επεισόδια έξω από το κοινοβούλιο για το σχέδιο Κούσνερ – Αβγά και αλεύρι από διαδηλωτές, δακρυγόνα από την αστυνομία

epithesi thessaloniki spiti nestora – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Θύελλα» μετά τη φονική εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη – Η θεωρία των δύο άκρων και η «πολιτική τυμβωρυχία»

1 / 3