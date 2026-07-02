Σύζυγος Βάγιας Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση: «Είναι εγκληματίες, το γκαζάκι είναι σαν σφαίρα – Ζητώ δικαιοσύνη»

Την τιμωρία των υπευθύνων για τον θάνατο της συζύγου του Βάγιας Νέστορα, που έχασε τη μάχη για τη ζωή από τα τραύματα που προκλήθηκαν από την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ζητά ο Παναγιώτης Νέστορας.

Ο σύζυγος της γυναίκας μίλησε στο ΕΡΤnews, και περιέγραψε τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο τη Βάγια Νεστορα, μητέρα της πολιτευτή της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα, που επίσης τραυματίστηκε.

Όπως ανέφερε, τα ξημερώματα ο συναγερμός του σπιτιού ενεργοποιήθηκε απότομα. Κατεβαίνοντας από το διαμέρισμα, αντίκρισε το όχημα της οικογένειας να έχει ήδη τυλιχθεί στις φλόγες, με τη φωτιά να εξαπλώνεται ραγδαία και την κατάσταση να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο.

«Γύρω στις 03.30 χτύπησε συναγερμός. Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει τι γίνεται. Εγώ πήγα στην είσοδο του διαμερίσματος και μου λέει ”τι γίνεται στο δικό μας αυτοκίνητο χτυπούσε ο συναγερμός; Λέω στο δικό μας, πήρε φωτιά», περιέγραψε αρχικά ο Παναγιώτης Νέστορας.

Και συνέχισε: «Λέω θα πάω να πάρω τηλέφωνο και πήγα να ψάξω να βρω τηλέφωνο. Και ξεκίνησε εκείνη να κατεβεί κάτω στο ισόγειο προς την πυλωτή για να δει σε ποια φάση είναι η κατάσταση. Ήταν μεταξύ τρίτου και δευτέρου ορόφου , κάπως έτσι. Εγώ ήμουν μεταξύ τρίτου και τέταρτου ορόφου».

Την ίδια στιγμή, όπως περιέγραψε, η σύζυγός του κινήθηκε προς την πυλωτή της πολυκατοικίας, προσπαθώντας να καταλάβει τι ακριβώς είχε συμβεί. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η αγωνία μετατράπηκε σε χάος, καθώς τα μέλη της οικογένειας βρέθηκαν να κινούνται σε διαφορετικούς ορόφους, την ώρα που η φωτιά είχε ήδη εξαπλωθεί.

Ο κ. Νέστορας χαρακτήρισε τους υπεύθυνους «εγκληματίες», υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να εντοπιστούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη χωρίς καμία απολύτως επιείκεια. Όπως τόνισε, η χρήση εμπρηστικών μηχανισμών συνιστά, όπως είπε, μια πράξη που ισοδυναμεί με θανάσιμη απειλή. «Όταν ο άλλος έχει γκαζάκι, είναι δολοφόνος. Το γκαζάκι είναι σαν σφαίρα».

Ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα σημείωσε ότι και η κόρη του υπέστη σοβαρά εγκαύματα σε χέρια και πόδια, ενώ αδυνατούσε να κινηθεί μετά την έκθεσή της στις φλόγες και στον καπνό. Σημείωσε ωστόσο, ότι παραμένει δυνατή και ότι δίνει τη δική της μάχη για να σταθεί όρθια μετά το σοκ και τα τραύματα της επίθεσης.

Παράλληλα, ανέφερε ότι και ο ίδιος αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα λόγω της εισπνοής καπνών.

«Πήγε να βρει την κόρη μας, Νικολέτα»

Λίγο νωρίτερα, ο Παναγιώτης Νέστορας έκανε μια συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατο της συζύγου του, Βάγιας, που έχασε τη μάχη για τη ζωή μετά τα βαρύτατα εγκαύματα που υπέστη από την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία όπου διέμενε η κόρη τους και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα στη Θεσσαλονίκη.

Η οικογένεια έχει ζήσει ακόμη μία μεγάλη απώλεια, όταν, το 2021, έχασε τη δεύτερη κόρη της, Νικολέτα, σε ηλικία 37 ετών, από καρκίνο. Η άτυχη γυναίκα άφησε πίσω της ένα αγοράκι, στην ανατροφή του οποίου είχε αφιερωθεί η Βάγια Νέστορα.

Ο Παναγιώτης Νέστορας αποχαιρέτησε μέσω social media την επί 47 χρόνια σύζυγό του, Βάγια, με μία συγκινητική ανάρτηση, στην οποία την αποκαλεί «μια ηρωίδα της ζωής, αγαπητή από όλους, έναν άνθρωπο της προσφοράς». «Αποχαιρετώ τη γυναίκα μου Βάγια για τη χώρα των αγγέλων», έγραψε, προσθέτοντας με συγκίνηση ότι «πήγε να βρει την κόρη μας Νικολέτα, που τόσο υπεραγαπούσε».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Σήμερα μετά το δολοφονικό χτύπημα των ανόητων μπαχαλάκιδων, αναρχικών και φοβιτσιάρηδων

Αποχαιρετώ την γυναίκα μου ΒΑΓΙΑ,

για τη χώρα των αγγέλων, μια ηρωίδα της ζωής, αγαπητή από όλους, έναν άνθρωπο της προσφοράς … Ήταν Μητέρα, σύζυγος για 47 χρόνια, αντιμετωπίζοντας μαζί, τις χαρές και τις λύπες..

Πήγε να βρει την κόρη μας Νικολέτα, που τόσο υπεραγαπούσε να της πει τα νέα για τον γιο της… Πόσο καλό παιδί είναι και πόσο σε αγαπούσε..

Θα σε θυμάμαι πάντα γυναίκα μου γλυκιά σε κάθε ενέργειά μου θα έχω την απάντησή σου…

Εγώ και η κόρη σου Αφροδίτη είμαστε δυνατοί, είμαστε περήφανοι για Εσένα, θα συνεχίσουμε ενωμένοι και θα αντιμετωπίσουμε τη ζωή μας έχοντας τα δικά μας Αστέρια για να μας προσέχουν..

Σε αγαπώ…».

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