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02.07.2026 16:02

Ποινική δίωξη για βαρύτατες κατηγορίες στους συλληφθέντες οργανωμένους οπαδούς του Παναθηναϊκού

02.07.2026 16:02
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Βαρύτατες κατηγορίες που αφορούν δράση εγκληματικής οργάνωσης, περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των συλληφθέντων, οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού.

Η δίωξη αφορά οκτώ αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και οκτώ πλημμελήματος για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (κακούργημα), κατοχή εκρηκτικών (κακούργημα), κατασκευή εκρηκτικών (κακούργημα), ηθική αυτουργία στην παραπάνω πράξη (κακούργημα), διατάραξη κοινής ειρήνης, συμπλοκή, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία (κακούργημα), ληστεία κατά συναυτουργία και συρροή (κακούργημα), επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και συρροή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία, βιαιοπραγία κατά συναυτουργία και κατά συρροή, διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας,εμπρησμός από κοινού (κακούργημα), διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών (κακούργημα), οπλοφορία-οπλοχρησία, παράνομη κατοχή φωτοβολίδων.

Σύμφωνα με την δίωξη, κάποια εκ των αδικημάτων διώκονται σε συνδυασμό με τις επιβαρυντικές περιστάσεις που αφορούν διατάξεις του αθλητικού νόμου για οπαδική βία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται σε ενέργειες εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε κυρίως στην Δυτική Αττική.

Η οργανωμένη εγκληματική ομάδα φαίνεται να ξεκίνησε την παράνομη δραστηριότητα της από τον Αύγουστο του 2025, με επιθέσεις σε οπαδούς άλλων ομάδων με εκρηκτικά μέσα.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή για τις απολογίες τους.

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