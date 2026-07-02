Εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Στο μικροσκόπιο οι κάμερες και τα βίντεο – Οι δράστες, οι «τσιλιαδόροι» και οι μαρτυρίες

Μία ημέρα μετά τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, με την τραγική κατάληξη του θανάτου της Βάγιας Νέστορα, τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής αναμετρώνται με τον χρόνο προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δράστες των επιθέσεων και να προχωρήσουν σε συλλήψεις. Από τα πολλά βίντεο που έχουν στην κατοχή τους προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δραστών, ενώ στο μικροσκόπιο των ερευνών έχουν μπει περίπου 20 άτομα που εκτιμάται ότι ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο της Θεσσαλονίκης.

Οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής, εκτιμούν πως οι δράστες κινήθηκαν με μοτοσυκλέτα, ώστε να «χτυπήσουν» τους στόχους τους μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, πριν προλάβουν να αντιδράσουν οι Αρχές, αλλά και για να είναι ευέλικτοι ως προς τον τρόπο διαφυγής τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι αξιωματικοί, οι τρεις εμπρηστικοί μηχανισμοί πυροδοτήθηκαν μεταξύ 4:18 και 4:35 τα ξημερώματα, δηλαδή μέσα σε 17 λεπτά.

Στο πλαίσιο των ερευνών συλλέγεται και αξιολογείται υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ εξετάζονται οι κινήσεις ατόμων και οχημάτων στις περιοχές όπου σημειώθηκαν -σε διάστημα 17 λεπτών- οι τρεις επιθέσεις.

Τόσο με καταθέσεις μαρτύρων όσο και με στοιχεία από βιντεοληπτικό υλικό, οι Αρχές προσπαθούν να φτάσουν στους δράστες.

Οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν στοχοποιήσει για την εμπλοκή στις επιθέσεις τρία άτομα, που κινήθηκαν με δύο μοτοσικλέτες.

Τα συγκεκριμένα άτομα φαίνεται ότι έχουν καταγραφεί σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων και οικιών της περιοχής, ωστόσο δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα τα στοιχεία τους, καθώς είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους.

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, εκτός από τους δύο οδηγούς και τον έναν επιβάτη των μοτοσικλετών, οι αστυνομικοί ερευνούν αν εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα που είχαν τον ρόλο να προμηθεύουν τους δράστες με τα εκρηκτικά υλικά που χρησιμοποίησαν, καθώς και αν υπήρχαν άλλοι που έδρασαν μαζί τους «υποστηρικτικά».



Επιπλέον, εκτός από τις δύο μοτοσικλέτες, ερευνάται η ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλου οχήματος, αλλά και το αν είχαν εμφανιστεί τις προηγούμενες ημέρες στα σημεία που αποτέλεσαν στόχους τους, προκειμένου να επιτηρήσουν τους χώρους και να προσαρμόσουν τον τρόπο δράσης τους.

Παράλληλα, η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία σαρώνει όλες τις προηγούμενες επιθέσεις, που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να εντοπίσει ομοιότητες. Ερωτηματικό παραμένει εάν οι εμπρηστικές επιθέσεις στην περιοχή της Τούμπας και στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα σημειώθηκαν με δράστες τα ίδια πρόσωπα.

Θα «μιλήσουν» τα υπολείμματα των εμπρηστικών μηχανισμών;

Την ίδια ώρα, στα εγκληματολογικά εργαστήρια έχουν μεταφερθεί και εξετάζονται τα υπολείμματα των εμπρηστικών μηχανισμών που συνέλεξαν άντρες των ΤΕΕΜ από τα σημεία

Οι αξιωματικοί ελπίζουν να πάρουν απαντήσεις για το αν οι μηχανισμοί παραπέμπουν σε κάποια τρομοκρατική οργάνωση -παλαιά ή νεοεμφανιζόμενη- αλλά και αν υπάρχει γενετικό υλικό ή κάποιο αποτύπωμα των δραστών που θα τους οδηγήσει στην ταυτοποίηση τους.

Στο μικροσκόπιο και οι αντιεξουσιαστές

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει και ο αντιεξουσιαστικός χώρος της Θεσσαλονίκης καθώς επιθέσεις με αυτοσχέδιους μηχανισμούς έχουν πραγματοποιηθεί και στο παρελθόν.

Παράλληλα, έχει σταλεί αίτημα της ΕΛΑΣ για άρση του τηλεφωνικού απορρήτου ώστε να εντοπιστούν τυχόν επικοινωνίες των δραστών πριν ή μετά τις επιθέσεις.

Οι αρχές, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχουν εστιάσει σε έναν κύκλο περίπου 20 προσώπων. Σημειώνεται πως η αστυνομία δεν ψάχνει μόνο τους τρεις δράστες των επιθέσεων, οι οποίοι εκτιμάται πως είναι νεαρής ηλικίας και γνωστοί στην Κρατική Ασφάλεια, αλλά αναζητά και τους «στρατολογητές» τους.

Πρόκειται για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν ως στόχο να «ανανεώνουν» διαρκώς τις «ομάδες κρούσης», δηλαδή τα νεαρής ηλικίας άτομα που είναι σε θέση να προχωρούν σε καταδρομικές επιθέσεις με γκαζάκια και βόμβες μολότοφ. Από τα 20 άτομα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών, ορισμένα είναι έξω με περιοριστικούς όρους που τους έχουν επιβληθεί για αδικήματα που έχουν διαπράξει στο παρελθόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται ότι οι δράστες είναι πιθανόν να προέρχονται από τον λεγόμενο «αντιεξουσιαστικό» χώρο, αλλά κανείς δεν γνωρίζει ακόμη με βεβαιότητα αν πρόκειται για οργανωμένα άτομα, αν «στρατολογήθηκαν» επειδή δεν είχαν απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν και ποιοι πραγματικά κρύβονται πίσω από τις εμπρηστικές επιθέσεις.

Οι εκρήξεις στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα

Όπως φαίνεται στο βιντεοληπτικό υλικό, στην πολυκατοικία, όπου διαμένει η πολιτεύτρια της ΝΔ, Αφροδίτη Νέστορα σημειώθηκαν δύο εκρήξεις με χρονική διαφορά 15 δευτερολέπτων. Η δεύτερη έκρηξη ήταν και η πιο ισχυρή, ουσιαστικά καταστρέφοντας τα δύο αυτοκίνητα και το ένα μηχανάκι, που ήταν σταθμευμένα στην πυλωτή.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει την στιγμή της έκρηξης στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, εκεί όπου η μητέρα της Βάγια τραυματίστηκε σοβαρά και υπέκυψε τελικά στο νοσοκομείο.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που έχει καταγραφεί από απόσταση αρχικά διακρίνεται μια μικρή λάμψη, ενώ στη συνέχεια φαίνεται ξεκάθαρα η έκρηξη.

Υπενθυμίζεται ότι από τις εμπρηστικές επιθέσεις τραυματίστηκε βαρύτατα η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια, η οποία υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

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