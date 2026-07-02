Εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Η στιγμή της έκρηξης στην πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα – Πού επικεντρώνονται οι έρευνες της αστυνομίας (video)

Οι εμπρηστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν τη 70χρονη Βάγια Νέστορα στο θάνατο έχουν συγκλονίσει τους πάντες.

Οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη αναλύουν με κάθε λεπτομέρεια το υλικό που έχουν συλλέξει από κάμερες ασφαλείας μέσα από τις οποίες δείχνει την εμπρηστική επίθεση.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει την στιγμή της έκρηξης στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, εκεί όπου η μητέρα της Βάγια τραυματίστηκε σοβαρά και υπέκυψε τελικά στο νοσοκομείο.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που έχει καταγραφεί από απόσταση αρχικά διακρίνεται μια μικρή λάμψη, ενώ στη συνέχεια φαίνεται ξεκάθαρα η έκρηξη.

Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής

Το κουβάρι των ερευνών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών έχουν κληθεί να ξεδιπλώσουν οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής, οι οποίοι εκτιμούν πως οι δράστες κινήθηκαν με μοτοσυκλέτα, ώστε πρώτον να «χτυπήσουν» τους στόχους τους μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να μην προλάβουν να αντιδράσουν οι Αρχές, αλλά και για να είναι ευέλικτοι ως προς τον τρόπο διαφυγής τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι άντρες της ΕΛΑΣ, οι τρεις εμπρηστικοί μηχανισμοί πυροδοτήθηκαν μεταξύ 4:18 και 4:35 τα ξημερώματα – δηλαδή μέσα σε 17 λεπτά.

Όσο για τον αριθμό των δραστών, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι Αρχές πιστεύουν πως ήταν δύο, οι οποίοι επέβαιναν στη μηχανή, ενώ ερευνούν αν υπήρχαν και τσιλιαδόροι στα σημεία.

Αγώνας δρόμου γίνεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου έχουν μεταφερθεί και εξετάζονται τα υπολείμματα των εμπρηστικών μηχανισμών που συνέλεξαν άντρες των ΤΕΕΜ από τα σημεία.

Οι έμπειροι αξιωματικοί ελπίζουν να πάρουν απαντήσεις για το αν οι μηχανισμοί παραπέμπουν σε κάποια τρομοκρατική οργάνωση – παλαιά ή νεοεμφανιζόμενη – αλλά και αν υπάρχει γενετικό υλικό ή κάποιο αποτύπωμα των δραστών που θα τους οδηγήσει στην ταυτοποίηση τους.

Την ίδια ώρα η αντιτρομοκρατική «σαρώνει» την περιοχή που κινήθηκαν οι δράστες αναζητώντας βιντεοληπτικό υλικό, αλλά και μαρτυρίες που θα ρίξουν φως στις επιθέσεις.

Στο μικροσκόπιο και οι αντιεξουσιαστές

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει και ο αντιεξουσιαστικός χώρος της Θεσσαλονίκης καθώς επιθέσεις με αυτοσχέδιους μηχανισμούς έχουν πραγματοποιηθεί και στο παρελθόν.

Παράλληλα, έχει σταλεί αίτημα της ΕΛ.ΑΣ για άρση του τηλεφωνικού απορρήτου ώστε να εντοπιστούν τυχόν επικοινωνίες των δραστών πριν ή μετά τις επιθέσεις.

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